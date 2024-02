Neue Beethoven-Edition des Cuarteto Casals-Quartetts

CD-Tipp vom 7.10.2018



Schuberts Lieder sind wohl für jeden Sänger die Königsdisziplin – mit ihnen fängt er an und mit ihnen wird er niemals fertig. – Das Pendant für Streichquartette sind da wohl Beethovens Quartette. Das Casals-Quartett hat jetzt den ersten Teil seiner Gesamteinspielung aller Beethoven-Quartette herausgegeben. Drei CDs, auf denen sie die frühen Quartette op. 18 mit den mittleren op. 59 und den späten op. 127 und op. 135 konfrontieren. Eine Reifeprüfung!

Inventions Interpret: Cuarteto Casals Label: harmonia mundi

Irgendwann fängt jede Streichquartettformation - ob als Laienensemble oder als professionell ambitionierte Truppe - mit Beethovens F-Dur Quartett op. 18 Nr. 1 an. Natürlich erst einmal in einem die Sechzehntelläufe beherrschenden Tempo, also ziemlich langsam. Aber dieses strukturelle Laufwerk ist ja nicht die einzige Schwierigkeit an Beethovens Quartetterstling. Der Klangraum ist oftmals weit auseinandergerissen, die erste Violine sehr hoch und die anderen drei Instrumente verteilt im Tonraum, das Cello weit unten. Das klingt meist nicht so recht, denn solche Klänge sind sehr schwer in einen warmen, homogenen Klang umzusetzen. Oder aber, man geht einen ganz anderen Weg und riskiert, was Beethoven auch riskiert hat: einen kantigen, unsympathischen Ton. Dazu bedarf es aber eines großen Könnens, um solche Schärfe interpretatorisch logisch werden zu lassen. Das Casals-Quartett kann das. Und wie! Vorzüglich hörbar ist das im ersten Satz von Opus 18/1. Aber nicht weniger hinreißend und, mit dem Wissen um das Spätwerk des Wahlwieners Beethoven, von geradezu erschütternder Tiefe im zweiten Satz; was für ein satztechnisches Wunder, dieser Satz, der mit all seinen Bausteinen schon auf alles Kommende vorausweist, das Beethoven für diese Gattung in petto hat.

Grandiose Intonation, satte, warme Akkorde,

Was macht das Casals-Quartett aus diesem Adagio affettuoso appassionato, wenn es denn den Titel des Satzes bedingungslos ernst nimmt: zärtlich leidenschaftlich: Welch ein Kontrast! Und genau darauf setzt das Quartett. Grandiose Intonation, satte, warme Akkorde, riskante Tongebung, präzise Deutung aller dynamischen Zeichen, die Beethoven den Noten eingeschrieben hat. Und ein dem 21. Jahrhundert gemäßes Begreifen von Tempo und agogischer Freiheit, in der eigenes Interpretieren zum Dienen an der Sache wird.

Weils so beeindruckend war, noch den dritten Satz aus diesem Erstlingswerk, das Scherzo, ein Allegro molto, natürlich im Dreivierteltakt. Aber was für ein Dreivierteltakt! Ich habe diesen Satz zuvor noch nie so schnell gehört. Das tut dem umrahmenden Allegro molto vor allem dann gut, wenn die Sforzati nicht auf der betonten Note gesetzt sind, sondern synkopische Effekte das Dreiergefüge aus den Schienen werfen. Aber das rasante Tempo ist EREIGNIS für das Trio. Welch tollkühne Idee, diesen Zwischenteil fast noch schneller zu nehmen! Die rasenden Achtelligaturen der ersten Violine, manchmal nahe am Steg, darunter die drei Akkordmacher mit satt-warmem, ja fast unheimlichen Klangband.

Natürlich ist es gewagt, zu behaupten, es hänge allein von der konsequenten Interpretation ab, inwieweit auch ein Quartett der ersten sechs Opus 18er von Ludwig van Beethovens zur gleichen Zeit wie meinetwegen op. 127 auch hätte geschrieben sein können. Aber hier klingt es so. Und manchmal ist tatsächlich im Frühwerk Beethovens alles vom Spätwerk schon gesagt. Natürlich irgendwie anders, vielleicht noch nicht so ausgereift und entgrenzt, noch nicht ganz so frei und ganz so erbarmungslos….

Jetzt einen Sprung vom Jahr 1799 ins Jahr 1826, in den Sommer, in dem Ludwig van Beethoven sein letztes Quartett komponiert hat, das F-Dur Quartett op. 135. Hier hat er noch einmal alle Strategien der klassischen Ideale erprobt, vereinigt und mit einer kaum begreifbaren Metierbeherrschung vollendet. Auch hier ist das Scherzo – in diesem Fall nur mit „Vivace“ übertitelt – durch das Casals-Quartett bestechend gut interpretiert.

Klangfarbenwunder

Das wohl längste, ausnotierte Scherzo Beethovens sieht in den Viertelnoten und im Vierachtelmotiv grenzenlos schlicht aus. Aber schon gleich zu Beginn wird durch synkopische Überbindungen aller vier Instrumente das Dreiersystem zerstört. Und wenn dann das Violoncello seinen Orgelpunkt gegen die drei anderen über ihm turnenden Instrumente im Dreiertakt stellt, dann bricht alles Konventionelle in sich zusammen. Das muss man spielen können. Beethoven riskiert hier quasi einen „Schubert-Trick“: Er erzählt das Gesagte permanent und immer wieder von Neuem. In diesem Insistieren erfährt das Klangliche eine Schrecklichkeit, ein Sirren durch die dahinjagenden Instrumente. Und das Casals-Quartett kostet diese kompositorische Redundanz so weit aus, dass sich die Wiederholung löscht und man staunend einem Klangfarbenwunder zuhört.

Nach dem zerhackten Dreier des Scherzos bleibt man auch im langsamen Satz aus dem gleichen Quartett op. 135 in einem Dreiergefüge. Obschon ein Sechsachteltakt, der eigentlich einen Zweiertakt suggeriert, ist alles auf dieses Spiel mit aufeinanderfolgenden Dreiernoten fixiert. Wie wunderbar das Casals-Quartett dieses Dreierpulsieren auch schon in den Anfangsligaturen durchschimmern lässt! Das ist nicht nur sinnvoll, sondern auch strukturell dem Ganzen abgelauscht. Das sotto voce wird durch ein breites Vibrato gestützt. Die Momente, in welchen dieses Wärmende entfällt, gehören zu den faszinierenden Möglichkeiten des Casals-Quartett. Klangkultur im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch Beethoven wusste sehr genau, dass ein Des-Dur bei den Streichern nur durch Bogentechnik zu Glanz werden kann, schwingen ja die leeren Saiten leider durchweg nicht mit. Hier in dieser Interpretation ist das ganz großartig gestaltet

Heiße Empfehlung

Das Casals Quartett mit Vera Martinez-Mehner, Abel Tomàs Realp Violinen, Jonathan Brown, Viola und Arnau Tomás Realp, Violoncello mit einer Gesamteinspielung aller Beethoven-Quartette. Eine heiße Empfehlung von meiner Seite! Bei harmonia mundi erscheint diese Edition und umfasst drei CDs.

