Drei originale Choreografien von Rudolf Nureyev

DVD-Tipp vom 18.10.2018



Wer ihn tanzen sah, konnte ihn so schnell nicht wieder vergessen: Rudolf Nurejew war ein Jahrhunderttänzer und er war ein Erneuerer des Balletts, weil er den Männern endlich auch einen wichtigen Part in den Handlungsballetten zuwies. Bei ihm waren die Prinzen und Heroen nicht nur das „dritte Bein“ der Ballerinen, sondern eigenständige Charaktere mit hochvirtuosen Soli. Eine neue DVD-Box versammelt nun drei seiner wichtigsten choreografischen Arbeiten.

The Nureyev Box - Schwanensee, Der Nussknacker, Don Quixote Interpret: Wiener Staatsballett, Orchester der Wiener Staatsoper Label: CMajor

Nurejew-Jünger Manuel Legris

Nurejew - ein Name, ein Schmachtseufzer. Er war der Star-Tänzer, der klar machte, dass auch ein Prinzen-Ballerino einen Unterleib besitzt. Beim 'Rudi' sah die "Danse d'ecole" zum ersten Mal cool aus. Er war der erste und wohl bislang unübertroffene Superstar des Balletts, der die Kunstform für eine Zeit lang populär wie Rockmusik machte. Das Ballett hat ihm viel zu verdanken und dem Tänzer Nurejew huldigen bis heute nicht nur die männlichen Eleven. Aber dem Choreografen? Seine Neukreationen werden kaum mal aufgeführt. Seine Adaptionen von Klassikern schon eher und zumindest in den letzten Jahren gab es für sie auch ein neues Mekka: Das Wiener Staatsballett. Dort studierte Direktor Manuel Legris mit der Berufung des direkten Nurejew-Jüngers dessen Versionen ein. Legris hatte sechs Jahre lang mit Rudolf Nurejew gearbeitet, von ihm selbst die Starrollen gelernt und hat sie nun an die nächste Generation weitergegeben - etwa den Part des Basil aus Nurejews „Don Quixote“.

Romantisches Wimmelbild

Irrwitzig, was der Tänzer alles springen und in der Luft an Drehungen und Beinwürfen exerzieren muss. Und kann. Der Ukrainer Denys Cherevychko tanzt auf der Aufnahme der DVD-Box die Rolle des Babiers Basil, die in der Ballettkomödie von Marius Petipa viel wichtiger ist als der Titelheld Don Quixote. Basil liebt die schöne Wirtstochter Kitri, soll sie aber nicht kriegen, weil er mittellos ist. Dabei gehören sie definitiv zusammen und sind unübersehbar die Alphatierchen des spanischen Dorfes, das Nurejew wunderbar auspinselt wie ein romantisches Wimmelbild: Auf dem Marktplatz tummeln sich schnittige Matadore und rasante Flamencoballerinen.

Charmante Ensemble- und Solistenszenen

Später trifft man auf mysteriöse Zigeuner und betörende Weingöttinnen. Lauter operettenhaft charmante Ensemble- und Solistenszenen. Dazwischen ein großäugig auf seine Spukgeister starrender Don Quixote in klappriger Ritterrüstung sowie ein dickbäuchiger Sancho Panza, der als Dieb von wabbeligen Gummi-Hühnern immer mal wieder für Turbulenzen in der Inszenierung sorgt. Und eben ein Liebes-Paar, das sich so schnippisch neckt wie einst Katherine Hepburn und Spencer Tracy. Großartig, was Tänzerin Maria Yakovleva als Kitri mit ihrem Fächer alles kann: Will Basil sie küssen, schnalzt das Requisit im letzten Moment geräuschvoll zwischen ihre Münder. Aber flirtet er mit anderen Frauen, stellt sie dem Schwerenöter auch schon mal ein Bein. Mit diesem Basil darf man das tun: Denys Cherevychko ist kein kraftstrotzender Macho-Tänzer, sondern ein jungenhafter Spötter: ein verspielter Sonnenschein, zu lieb für einen echten Nurejew-Thronfolger, aber doch ein Sprungwunder wie er. Und irgendwie erwartet man das ja auch bei einer DVD-Box, auf der der Name „Nurejew“ prangt. Darf man aber nicht, und das zeigt ausgerechnet die Aufnahme vom Ballett der Ballette: dem Schwanensee.

Ängstlicher Prinz Siegfried

Eigentlich ziemt sich kein Ballerino-Bashing, aber auf einer DVD-Box würde man doch Helden für die Ewigkeit erwarten. Vladimir Shishov aber ist ein arg ängstlicher Prinz Siegfried. Als sogenanntes „Drittes Bein“, als Hebe- und Haltepartner für den Schwan, ist Shishov ein Traummann: absolut generös und wachsam. Als Solist aber glänzt er auf der Aufnahme definitiv mehr durch seine Danseur-Noble-Optik als durch Technik. Und das, wo doch Nurejew unbedingt die männliche Hauptrolle ins Zentrum des Geschehen rücken musste: Melancholisch wie ein Hamlet traumwandelt der Prinz mit Buch in der Hand am Aristokratenhof herum. Trifft er dann allerdings auf die weiße Schwanenfrau, braucht es keine zwei Minuten Spitzentanz, schon ist er ratzfatz unsterblich verliebt und hebt die Finger zum Schwur.

"Freudianisierte" Schwanensee-Fassung

1964 schuf der Tatar Nurejew seine Schwanensee-Fassung für das Wiener Staatsopernballett, drei Jahre nach seiner spektakulären Flucht in den Westen. Er hat den Klassiker choreografisch sanft modernisiert und mit einigen psychologischen Finessen auch 'freudianisiert'.

Schaurig-schönes Albtraum-Ballett

Den Schwanensee ließ Direktor Manuel Legris von der Bühnen- und Kostümbildnerin Luisa Spinatelli neu ausstatten und das ist fantastisch gelungen: Eine Schwanensee-Tragödie in Silber- und zart-blassem Mintgrün, edel, aber im irisierenden Glitzern auch so irreal wie eine Spiegelung auf dem Wasser. Auch die anderen beiden Ballette der DVD-Box sind opulent ausgestattet, und gerade im „Nussknacker“ gelingt mit schwarzen Riesenratten und einem Ensemble mit monstermäßig vergrößerten Pappmaché-Köpfen ein schaurig-schönes Albtraum-Ballett.

So sehen 50jährige Choreografien entmottet aus. Man hätte sich nur gewünscht, Manuel Legris würde seinen Solisten mehr Starallüren gestatten, ein paar Schrulligkeiten in der Interpretation. Das wird wohl erst sein Nachfolger tun, der derzeit in Düsseldorf arbeitende Ballettdirektor Martin Schläpfer, der ab 2020 das österreichische Riesenensemble übernehmen wird und bekannt ist für sein Faible für eigenwillige Tänzerpersönlichkeiten. Umso besser, dass man dann mit der vorliegenden DVD-Box noch einmal einen Nurejew sehen kann, wie ihn ein demütiger Hüter seines Erbes begreift. Ein frühzeitig publiziertes Vermächtnis der Ära Manuel Legris in Wien.

