Kammermusikalisches Jazz-Juwel

CD-Tipp vom 3.7.2018

SWR CAM JAZZ - Gabriele Mirabassi & Roberto Taufic: Nitido E Obscuro Interpreten: Gabriele Mirabassi, Roberto Taufic Label: CAM JAZZ

Dunkel und kühl: ein Weinkeller im Friaul, dem Nordosten Italiens. Zwei Musiker sitzen vor riesigen Weinfässern aus Eichenholz in denen bester Tropfen lagert. Der scheint den Beiden nicht zu Kopf gestiegen zu sein. Der Klarinettist Gabriele Mirabassi und der Gitarrist Roberto Taufic spielen vor einem Live-Publikum einen kammermusikalischen Brasil-Jazz, der vor Sensitivität, Qualität und Fantasie nur so sprüht. Das Duo lädt ein zu einer Reise durch die unerschöpfliche Tiefe der brasilianischen Musica Popular. Das Repertoire reicht von Choro-Klassikern vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis hin zu Instrumentals zeitgenössischer MPB-Songs. Choro, Samba, Baiao, Frevo und Bossa Nova, serviert mit einer mal heiteren, mal besinnlichen Prise Jazz.

Tanz auf dem Rand eines Rotweinglases

Manche Stücke sind durchkomponiert. Andere bieten Raum zur Improvisation. Die meisten Solo-Parts hat Klarinettist Mirabassi. Keine Last für ihn, sondern eine Lust. Da perlen die Läufe, da funkeln die Ideen, da ist immer wieder Platz für eine kleine freche melodische Überraschung. Aber auch der Gitarrist Roberto Taufic begnügt sich nicht mit simplen Begleit-Arpeggien. Er stichelt, er neckt, er kitzelt seinen musikalischen Partner wach. Es ist gleichsam ein Tanz auf dem Rand eines Rotweinglases, hochvirtuos. Wunderbar, wie die beiden in diesem Klima der gegenseitigen musikalischen Herausforderung immer wieder zusammen bleiben.

Gabriele Mirabassi ist Kammermusiker durch und durch. Bevor er zum Jazz fand, hatte er schon in zahlreichen Neue-Musik-Ensembles in kleinen Besetzungen gespielt. Noch in bester Erinnerung ist er als Kurator des SWR NEWJazz Meetings 2001 - mit einer funkensprühenden Hommage an die Ikone der Choro-Musik, den Saxofonisten Pixinguinha. Sein Duo Partner, Roberto Taufic, ist ein brasilianischer Gitarrist mit palästinensischen Wurzeln. Seit 1990 lebt er in Italien und hat dort in vielen Jazz- und Pop-Projekten die filigrane Kunst des lateinamerikanischen Gitarrenspiels eingebracht. In ihren Dialogen holen die Beiden nicht nur den Virtuosen-Hammer heraus. Ganz entgegen dem landläufigen Brasilien-Klischee kultivieren sie auch Balladen. Feinfühlig zeigt das Duo wie viele poetische und sensible Momente die lateinamerikanische Musik bereithält.

Feuerwerk an Farben, Emotionen und Stimmungen

Es sind köstliche Ruhepausen, mit viel Platz für harmonische und melodische Raffinesse. Und dann explodiert das Duo plötzlich wieder in tänzerischer Ausgelassenheit. Erstaunlich, dass man in dieser reduzierten Besetzung ein solches Feuerwerk an Farben, Emotionen und Stimmungen zünden kann. Ein kammermusikalisches Juwel aus dem Weinkeller. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt! Schon einmaliges Hören dieses Albums kann im Rausch enden!

CD-Tipp vom 3.7.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster