CD-Tipp vom 15.6.2018

SWR Naxos - Michael Daugherty: Dreamachine für Percussion & Orchester Interpreten: Evelyn Glennie, Amy Porter, Carol Jantsch, Albany Symphony Orchestra Label: Naxos

Unverkennbar amerikanisch

Das ist Musik, die sich mit dem hochaktuellen Thema Flucht und Vertreibung aus historischer Persepektive befasst. US Präsident Jackson ließ 1830 den Indian Removal Act verabschieden, der 1838 unter anderen schrecklichen Konsequenzen dazu führte, dass 15.000 Cherokee Indianer östlich des Mississippi River von der Armee in Camps interniert und anschließend auf einen mörderischen Marsch durch den Winter geschickt wurden. Diese Musik wird hier zur bildreichen Sprache. Es wirkt direkt uneuropäisch naturalistisch, wie hier vertraute Klänge zu Atmosphären zusammengesetzt werden. Das ist unverkennbar amerikanische Musik; der Markterfolg muss auch beim Komponieren heikler Themen mitgedacht werden. Unterhaltung mit ernsten Dingen, die beim Erstkontakt auch Reserviertheit auslösen kann, denn vieles ist unverhohlen schmissig. Hollywood Sound ohne Leinwand.

Auch die Themen des Komponisten Michael Daugherty sind zugänglich und nicht selten "catchy", "cheesy", oder "einnehmend", wenn man‘s deutscher hören will. In einem Schlagzeugkonzert beschreibt der Mittelsatz den Vulkanier Spock aus der Weltraumserie Star Trek. Ein Tubakonzert lässt einen Mississippi-Dampfer durch die Klangkulisse wummern...Das gibt es nicht so oft zu sehen, respektive zu hören: eine weibliche Tubistin: Carol Jantsch. Sie lässt die Jugend des Komponisten Michael Daugherty wieder aufleben. Der erinnert sich mit dem Tubakonzert "Reflections on the Mississippi" an frühere Abenteuertouren mit seinem verstorbenen Vater.

Abenteuerlicher Mix aus unterschiedlichen Einflüssen

Michael Daugherty war Jazz Arrangeur im New York der frühen 80er, hatte vorher aber auch Musik in Europa studiert, unter anderem bei Pierre Boulez in Paris und bei György Ligeti in Hamburg. Und mit diesem abenteuerlichen Einflüssemix entsteht dann eben abenteuerliche Musik, wie sie auf dieser CDs zu hören ist. Druckfrische Uraufführungen, deren Sound einen auch im Popcorn Kino nicht überraschen würde. Aber gut gemacht, weit besser eben als das, was einem dann oft wirklich im Popcorn Kino unangenehm an den Ohren fummelt. Die CD mit Daughertys Instrumentalkonzerten, eins schmissiger als das andere, ist bei Naxos erschienen.

CD-Tipp vom 15.6.2018 aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik - Neue CDs