Hypnotisch schöne Musik

CD-Tipp vom 15.6.2018

SWR Pan Classics - Pelham Humfrey: Symphony Anthems Interpret: Oxford Consort of Voices - Instruments of Time and Truth Label: PanClassics

Der Komponist Pelham Humfrey wurde kurz nach Weihnachten 1664 vom englischen König nach Europa entsandt. Vordergründig wohl, als Musiker auf Kulturreise. Aber, da der königliche Geheimdienst Pelham Humfrey eine Summe von heute umgerechnet 35.000 Euro zur Deckung der Unkosten mit auf die Reise gab, spekuliert man darüber, dass Humfrey vielleicht auch als Spion jenseits des Ärmelkanals tätig war. Er wäre nicht der erste Musiker gewesen, dessen Weltläufigkeit auch Geheimdiensten genutzt hätte.

Ausführliches Booklet

Mit 20 kehrte Humfrey zurück, wurde gefeiertes Mitglied der königlichen Kapelle und bildete sogar den jungen Henry Purcell aus. Aber dann fuhr das Schicksal dieser glänzenden Karriere in die Parade. Humfrey starb mit Mitte 20. All das erfährt man im wunderbar ausführlichen Booklet zur neuen Produktion des Labels PanClassics, und noch viel mehr. Auch die Liedtexte von Humfreys eindringlich intimen Symphony Anthems sind mehrsprachig übersetzt.

Gott erhöre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen, heißt es in der Vertonung des 55. Psalms. Das Streichervorspiel hatte Humfrey als Idee aus Frankreich importiert. Der Vokalsatz wird hier, dramaturgisch geschickt, nach und nach immer reicher. Die Streicher der Instruments of Time and Truth musizieren hier nur in der Einleitung, danach übernimmt das Oxford Consort of Voices die Führung der Musik. Die Klangfarben von Streichern und Gesang sollen sich nicht vermischen, das Wort muss nach der atmosphärischen Instrumentaleinführung im Vordergrund stehen. Für die vergleichsweise kleine Königliche Kapelle in Whitehall schrieb Pelham Humfrey diese Musik, maßgeschneidert auf die intime Atmosphäre. Solche Symphonie Anthems existierten als Gattung noch nicht einmal 30 Jahre lang im England Charles des Zweiten.

Großartige Arbeit

Es ist nun sage und schreibe ein Vierteljahrhundert her, dass diese Stücke zuletzt auf Tonträger aufgenommen worden sind. Die alte Aufnahme ist längst vergriffen. Da wurde es höchste Zeit, dass sich dieser hypnotisch schönen Musik endlich mal wieder jemand annimmt. Oxford Consort of Voices und die Instruments of Time and Truth unter Edward Higginbottom haben großartige Arbeit bei dieser Aufnahme geleistet. Die Vokalfarben sind ausgewogen, die Intonation perfekt, und wo im Stimmensatz Harmonie dominiert, beißen die würzig dosierten Dissonanzen in den kurzen Streicherpassagen herrlich in die Gehörgänge. Erschienen sind Pelham Humfreys Symphony Anthems bei PanClassics.

CD-Tipp vom 15.6.2018 aus der Sendung Treffpunkt Klassik - Neue CDs