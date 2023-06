Joyce DiDonato singt Arien & Lieder zum Thema Krieg und Frieden

DVD-Tipp vom 21.6.2018

SWR Erato - Joyce DiDonato - In War & Peace (Harmony through Music) Interpret: Joyce DiDonato l Il pomo d'oro Label: Erato

Dieses Konzert beginnt ungewöhnlich: Die Sängerin Joyce DiDonato sitzt als Erste auf der Bühne, noch vor dem Orchester „Il pomo d‘oro“ und dem Dirigenten Maxim Emelyanychev. Die Stimmung im Konzertsaal ist unruhig, angespannt.

„Ich wollte mein Publikum schocken. Ich wollte, dass sie sich am Anfang ein bisschen unwohl fühlen. Und ein bisschen nervös. Denn (...) wenn ich nervös bin, sind alle meine Sinne 'en garde'. Und ich höre viel aufmerksamer und mit einer größeren Beteiligung zu.“

Musik von Georg Friedrich Händel leitet den Abend ein und bleibt ein roter Faden im Programm. Kaum verwunderlich, denn neben Mozart- und Rossini- sind Händel-Arien das Fachgebiet der Mezzosopranistin. Um das Publikum auf verschiedenen Ebenen anzusprechen, gibt es Projektionen auf der Bühnenrückwand wie Bluttropfen, fließendes Wasser und Rosenblätter. Und auch Tanz ist im Konzert mit dabei: Manuel Palazzo fügt der Musik durch seine Körperbewegungen eine abstrakte Ebene hinzu.



Im Bonusmaterial verrät Joyce DiDonato: Das Konzept von War and Peace habe SIE gefunden, an dem Tag, an dem ihr Blick beinahe zufällig auf ihr Klavier fiel – und auf die Noten von „Dido's lament“. Sie dachte sofort weiter: Was gehört zusammen? Dido und Kleopatra – zwei Königinnen, die mit den Themen Verlust, Krieg und Frieden unterschiedlich umgehen:

„Ich konfrontierte beide, die Krieg und Verlust erlebt hatten und die Frieden durch eine unterschiedliche Methode fanden – Dido durch Selbstmord und Kleopatra durch ihren weiblichen Charme, ihren Willen und ihre Überschwänglichkeit für das Leben.“

War and Peace. Dieser Gegensatz bestimmt die Konzertdramaturgie. Im ersten Konzertteil geht es um das Thema Krieg, der zweite Teil ist dem Frieden gewidmet. Joyce DiDonato spielt die Protagonistin, die beides nacheinander durchlebt. Zwangsläufig entstehen harte Kontraste, fast brutale Gegensätze.

„Dieses Konzert ist eine Fortführung von genau dem, was wir in den Nachrichten und auf den Straßen sehen. Dieses Konzert hat keinen Anfang und kein Ende.“

Die erste Hälfte dominieren vor allem Verzweiflung und Trauer. Dann, am Übergang: eine Befreiung, ein Loslassen. Im zweiten Teil ist die Protagonistin nicht mehr in sich gekehrt. Sie interagiert mit Tänzer und Orchester. Wie die Choreographie variiert auch die Stimmfarbe: mal kraftvoll, warm und dunkel – mal zart und leichtfüßig. Der Konzerteindruck wird durch insgesamt 50 min Bonusmaterial erweitert - ausschließlich in englischer Sprache und ohne Untertitel. Neben einem Musikvideo zum Händel Superhit „Lascia ch'io pianga“ wird vor allem das Konzept von War and Peace erläutert:

„Wenn wir mitten im Chaos stehen, wo findest DU Frieden?“ Ich weiß, es gibt viele Menschen – sicherlich das Publikum von diesem Programm – die finden Frieden in der Musik.

Dabei ist es Joyce DiDonatos erklärtes Ziel, das Publikum mit dieser Frage zum Nachdenken anzuregen.

„Ich kann nun nicht mehr sagen: 'Ich weiß nicht, was ich tun soll (…) – was passiert da in der Welt?' Ich habe meine Antwort. Ich liebe. Die Frage ist: Habe ich den Mut, habe ich die Kraft, genau das zu tun?“

Man kann das als Publikumspädagogik empfinden und als einfache Antwort auf komplizierte Fragen. Sicher ist: Musikalisch-künstlerisch überzeugt die DVD, und eines kann man Joyce DiDonato auch nicht vorwerfen: mangelnden Optimismus. Ein Zitat des Komponisten Jonathan Larson ist ihr Credo:

„Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden – es ist die Erschaffung“.

Und in schöpferischer Hinsicht ist Musik (jedenfalls) eine treibende Kraft.

„Einer der Gründe, warum ich denke, dass Musik so viel Macht hat: Schaut auf uns hier oben auf der Bühne. Ich kann das alles nicht alleine machen. Die vierte Violinistin kann das nicht alleine machen. Die Laute kann... du kannst das eigentlich alleine machen, Simone. Aber wir brauchen einander, und was wir erschaffen, ist etwas, das größer ist, als wir selbst.“

DVD-Tipp vom 21.6.2018 in der Sendung SWR2 Cluster