Musikalische Europareise

CD-Tipp vom 12.6.2018

SWR Berlin Classics - Ludwig Güttler - Edition Europa - Ein Kontinent geeint durch die Musik Interpret: Ludwig Güttler l Virtuosiae Saxoniae l Blechbläserensemble Ludwig Güttler l Kammerharmonie der Sächsischen Staatskapelle Dresden Label: Berlin Classics

Unverwechselbar

Er ist einer der erfolgreichsten Trompeter seiner Generation, wurde im Erzgebirge geboren, in Dresden ausgebildet und startete bald darauf eine Weltkariere. Sein Ton – unverwechselbar, klar, hell, virtuos, lebendig, intonationssicher. Man wusste immer, wer spielt, auch wenn der Name noch nicht genannt war - Ludwig Güttler. Morgen wird der Ausnahmemusiker 75 Jahre alt und ganz aktuell Ende April ist eine CD Box bei Berlin Classics erschienen, die auf vier CDs eine Reise durch Europa unternimmt. Für Ludwig Güttler bildete Europa schon vor Jahrhunderten musikalisch eine Einheit. Das Spektrum reicht von Bach und dessen Zeitgenossen bis hin zu Haydn, Mozart und Dvorák, Musiker, die selbst weit gereist sind und somit auch ihre Werke. Ein Fixstern im musikalischen Kosmos von Ludwig Güttler ist Antonio Vivaldi.

Sein Repertoire der Trompetenliteratur reicht vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Als einer der Wiederentdecker des Corno da caccia hat er sich seit Jahrzehnten ebenfalls einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Der tschechische Komponist Johann Baptist Georg Neruda war eine Entdeckung für ihn. Im Kloster Osseg studierte Ludwig Güttler die originale Handschrift seines angeblichen Trompetenkonzertes und erkannte, dass es sich bei der hohen Solopartie um ein Corno da caccia gehandelt haben muss.

Eigene Musizierpraxis

Als Solist und Kammermusiker begeisterte Ludwig Güttler auch jenseits des eisernen Vorhangs sein Publikum, Rezensenten und Konzertveranstalter. Mit dem Neuen Bachischen Collegium Musicum in Leipzig hatte er ab den siebziger Jahren vielbewunderte Aufnahmen von barockem Repertoire gemacht. Mit dem Instrumentenbauer Friedbert Syhre entwickelte er ein modernes Ventilhorn, das in der Lage war, die Partien des barocken Corno da caccia annähernd wiederzugeben. Die Erkenntnisse der historischen Aufführungspraxis verband er mit dem alltäglich gewachsenen Musizieren sächsischer Kantoreien und entwickelte eine eigene Musizierpraxis.

Großes soziales Engagement

Ludwig Güttler ist nicht nur ein Musiker, er ist auch Dirigent, Musikforscher, Festivalgründer und Fürsprecher und Unterstützer des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche. Durch unzählige Konzerte und Spendenaufrufe sammelte er Geld für die Rekonstruktion der Kirche. Ohne dieses Engagement würde das barocke Wahrzeichen Dresdens heute sicher nicht im Herzen der Stadt wieder in voller Schönheit stehen. Sein Engagement brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein. Von Queen Elisabeth II. bekam Güttler den Orden "Officer of the Order of the British Empire". Morgen wird Ludwig Güttler 75 Jahre alt, ein Musiker und Mensch mit großem sozialen Engagement, ein Vorbild für viele Musikerkollegen, ein wacher Geist, ein Neugieriger, der durch seine vielen Einspielungen Maßstäbe gesetzt hat, ein Querdenker, ein Unangepasster - eine schillernde Figur im Musikbetrieb in allen Facetten.

