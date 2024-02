Mehr als ein klingendes Instrumentenmuseum

CD-Tipp vom 25.5.2018

SWR harmonia mundi - Alexander Melnikov - Four Pieces, four Pianos Interpret: Alexander Melnikov Label: harmonia mundi

Klavier ist nicht gleich Klavier. Der Konzertflügel, wie wir ihn heute kennen, ist nämlich noch ein ziemlich junges Instrument, das allerdings eine atemberaubende Entwicklung hinter sich hat. Seine wechselvolle Geschichte erzählt der russische Pianist Alexander Melnikov auf der CD „Vier Stücke – vier Klaviere“, die bei Harmonia mundi erschienen ist.

Unvergleichbarer Klang

Der Streifzug beginnt um das Jahr 1830 in Wien: mit einem Fortepiano von Alois Graff, auf dem Melnikov Franz Schuberts „Wanderer-Fantasie“ spielt. Dieses Hammerklavier hat einen ganz eigenen, unvergleichbaren Klang hat. Es wurde zwischen 1828 und 1835 in Wien erbaut. Der Klang ist hier noch nicht so stählern wie beim modernen Konzertflügel, doch ist er nicht fipsig, ganz im Gegenteil: Das Forte hat Kraft und wirkt explosiv, auch weil die Tasten sehr direkt ansprechen. Und diese Qualität nutzt Melnikov geschickt aus und heizt das Geschehen damit bis zur Raserei auf. Andererseits bietet Graffs Fortepiano dank seiner fünf Pedale die Möglichkeit, verschiedene Klangfarben einzusetzen, weshalb das nachfolgende Adagio dann wirkt, als singe hier ein Geisterchor. Melnikov ist an diesem Instrument ganz in seinem Element. Er musiziert rhythmisch straff, aber nie massiv, alles ist klar durchgezeichnet. Jede Stimme plastisch zu erkennen: Man hört bei dieser Interpretation und auf diesem Klavier einfach mehr von der Komposition als bei den meisten anderen Einspielungen.

Fast zeitgleich sorgte in Paris der Klavierbauer Sébastien Érard mit seinen Instrumenten für Furore. Alexander Melnikov stellt einen 1837 erbauten Érard-Flügel mit Chopins 12 Etüden op. 10 vor. Auf einem solchen Érard-Flügel hat Frédéric Chopin selbst gespielt. Der Klang des Érards ist gläserner, doch auch halliger als bei Alois Graffs Fortepiano, man fühlt sich wie in ein Spiegelkabinett versetzt. Und Chopins Musik gewinnt dabei etwas Auratisches. Aber – man kann mit diesem Érard noch ganz anderes anstellen. Melnikov verweist in seinem Booklettext darauf, dass der Pariser Klavierbauer eine spezielle Unterdämpfung erfunden habe, die sich vorzüglich für das bei Chopin so wichtige „Jeu perlé“ eigne.

Claviator maximus

Geradezu quecksilbrig klingen die einzelnen Töne der gebrochenen Akkorde in Chopins C-Dur-Etüde op. 10 Nr. 1, wenn sie Alexander Melnikov auf einem Érard-Flügel spielt. Und das Perlen und Sprudeln dieser Klangfontäne in der Oberstimme betont er noch dadurch, dass er die Basspartie wuchtig herausstellt – zwei Welten prallen hier aufeinander. Auch Franz Liszt, dem Chopin übrigens die 12 Etüden widmete, spielte häufig auf Instrumenten von Érard, aber er war keineswegs auf einen Klavierbauer fixiert. Da er als eine Art König der Virtuosen galt – sein Schwiegersohn Hans von Bülow nannte ihn einmal den „Claviator maximus“ –, spornte Liszt die verschiedenen Klaviermanufakturen sogar dazu an, eigene und neue Instrumente für ihn zu entwickeln. Zum Beispiel die Wiener Firma Bösendorfer: Sie schuf für ihn einen besonders robusten, schweren Flügel, der auch heftigsten Klangattacken Stand halten sollte, ohne dass die Saiten rissen.

Alexander Melnikov hat einen Bösendorfer von 1875 ausgewählt. Er inszeniert darauf Mozarts Duett „La ci darem la mano“, das Franz Liszt in seinen „Réminiscences de Don Juan“ verarbeitet hat, wie ein Puppentheater oder eine Gesprächsszene: Man sieht bildlich das Bauernmädchen Zerlina vor sich, wie sie zum einen hingerissen ist von den Avancen des großen Womanizers Don Juan und ihm am liebsten ganz schnell auf sein Schloss folgen würde. Doch dann verlangsamt Melnikov plötzlich das Tempo, setzt ein Rubato, und man spürt, wie sie wieder zurückweicht – soll ich oder soll ich lieber doch nicht? Das hat echten Witz, ist ein Kabinettstück der Personenregie, mit perlenden Zutaten von Franz Liszt, die eine salonhafte Komponente beisteuern. Interessant ist hier natürlich wieder das Instrument, der Wiener Bösendorfer von 1875, der schon schärfer und härter klingt als die Flügel von Graff und Érard, mit einer gewissen Dämonie. Dadurch gewinnt das Klavierspiel eine expressionistische Dimension. Oder anders gesagt: Der Bösendorfer erinnert an einen Charakterdarsteller, aber an einen Schauspieler mit überzeichneter Mimik und Gestik wie in einem Stummfilm (wenn man denn einen solchen paradoxen Vergleich bei einem Klavier wählen darf).

Einfach genial

Der Sprung zur Jahrmarktwelt, zum Kasperletheater von Strawinskys „Petruschka“, ist von da jedenfalls nicht mehr weit. Wohl aber der Kontrast zum modernen Steinway-Flügel, an dem Melnikov die „Trois mouvements“ aus Strawinskys Ballettmusik vorträgt. Ja, so kennen und lieben wir es, das moderne Klavier. Keine Frage: Dieser Steinway ist das ausgewogenste, ausgereifteste und ausbalancierteste der vier Instrumente. Er wirkt im Vergleich zu den drei Vorläufern einerseits apollinischer, andererseits auch athletischer. Aber Vollkommenheit ist eine ambivalente Sache, denn mit der Überwindung von Unarten geht leider oft auch der Verlust von Eigenarten einher. Seine Perfektion nämlich macht den Steinway unpersönlicher als die Flügel von Graff, Érard und Bösendorfer. Doch wie auch immer man sie im Einzelnen beurteilt: Melnikovs Idee, alle vier hintereinander zu präsentieren, ist einfach genial. Der Steinway erscheint dabei wie das Finale einer Sonate oder das letzte Kapitel eines Romans – am Schluss klingt die gesamte Entwicklungsgeschichte des Klaviers mit. Sie manifestiert sich weder als Aufstieg zum Olymp noch als Abstieg in die Technokratie oder Seelenlosigkeit. Eigentlich müsste man das immer so machen und die passenden Instrumente für die jeweiligen Stücke auswählen. Vor allem aber dokumentiert die CD „Four Pieces – Four Pianos“ Alexander Melnikovs Triumph, denn ohne sein fantasievolles Spiel wäre das Ganze nicht mehr als ein klingendes Instrumentenmuseum.