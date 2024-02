Sanguinische Ballettkulinarik

DVD-Tipp vom 26.04.2018

SWR CMajor - Teatro alla Scala - Il Giadino Degli Amanti - The Lovers' Garden Interpret: La Scala String Quartet, La Scala Orchestra Label: CMajor

Walhalla von Figuren aus Mozartopern

Es ist wohl ein tragisches Schicksal eine fiktive Figur zu sein. Wieder und wieder nimmt ihr Dasein denselben vorherbestimmten Verlauf. Wieder und wieder muss sie sich in ihr Ende fügen, sei es grausam oder glücklich. Die Literatur hat sich aus diesem Mysterium schon im letzten Jahrhundert einen Spaß gemacht, ganz besonders die Italienische etwa Luigi Pirandello mit seinen „Sechs Personen suchen einen Autor“ oder Italo Calvino mit seinem „Reisenden in einer Winternacht“. Seit ein paar Jahren hat auch das Ballett sein postmodernes Puzzle. Der - natürlich - Italiener Massimiliano Volpini, erst Tänzer, seit Mitte der 1990er Jahre auch Choreograf beim Teatro alla Scala - Volpini also hat ein Ballett-Labyrinth erfunden, das sich bald schon als Walhalla von Figuren aus Mozartopern entpuppt.



Im Hintergrund ragt ein gespenstischer Birkenwald vor nächtlichem Blau auf. Im warmen Mondlicht leuchten ordentlich quadratisch geschnittene Hecken satt grün und huschen auch schon mal wie von Geisterhand bewegt über die Bühne. Das „La Scala Streichquartett“ und Solisten des Scala-Orchesters spielen eine wunderbare Auswahl von Flöten-, Streich-, Oboen- und Klarinettenstücken vom Komponisten-Genie Mozart - allerdings: Man hätte viel eher das eine oder andere Zitat aus einer Mozartoper erwartet. Denn durch den barocken Schloßgarten irren Startänzer Roberto Bolle und Ballerina Nicoletta Manni als top-attraktives Liebespaar und begegnen dabei Figuren aus Mozarts Musiktheater. Da sind zum Beispiel die Liebenden aus „Cosi fan tutte“ oder Graf Almaviva aus dem „Figaro“. Es wird getäuscht und betrogen - die Liebe ist immer nur Projektion. Die Königin der Nacht waltet mit geheimnisumwitterter Autorität. Und Don Giovanni treibt sein in MeToo-Zeiten ganz unkorrektes, frauenbegrapschendes Unwesen. Er sieht aus wie ein Männer-Modell aus einem Science-Fiction-Rokoko, mit grau-melierten Schläfen, Kniebundhosen und zackig geschnittener Brokatweste. So einem übergriffigen Beau kann auch die zarte Heldin kaum widerstehen. Er packt sie am Nacken und kippt sie mit Tango-Eleganz um. Sie streckt ihr langes Tänzerinnenbein gegen ihn aus wie einen Abstandshalter. Doch der Don Giovanni hangelt sich einfach Griff für Griff am Bein entlang als sei es ein Rettungsseil.

Süßlich-heiterer Bewegungsfluss

Ein originell-pittoresker Moment in Massimiliano Volpinis Choreografie - die leider viel zu wenig das charakterisierende Potenzial des Balletts ausschöpft. Hätte man nicht das Begleitheft zur DVD zur Hand, man wüsste gar nicht, wer da gerade durch diesen alles verzaubernden Sommernachtstraum pirouettiert. Der Wechsel im Schuhwerk zwischen Pumps, Schläppchen und Spitzenschuhen setzt noch die stärksten choreografischen Akzente. Im übrigen verwischen Stimmungen und Figuren im immerzu süßlich-heiteren Bewegungs-Fluss. Eine schönheitsverliebte Leichtigkeit wie beim großen Maestro Mauro Bigonzetti, der das weltweite Renommee des italienischen Balletts prägte - nur hier mit weniger raffinierten und überraschenden Volten. Dabei hätte Mozarts Figurenkabinett doch so viel Impertinenz hergegeben. Aber selbst der rachsüchtigen Königin der Nacht kocht keine Hölle im Herzen. Sie ist bei Volpini eine harmlose gute Fee, die die übrigen Mozartfiguren mit sanfter Melancholie an ihr vorherbestimmtes Schicksal erinnert.

Jenseits aller Zeiten und Orte

Da wäre also mehr drin gewesen in Volpinis schöner dramaturgischer Idee als nur sanguinische Ballettkulinarik - aber die immerhin schöpft der Römer bestens aus. Die Kompanie des Teatro alla Scala sieht in den Filmsequenzen niemals überfordert, sondern stets blendend aus, auch dank geschmackssicherem Design von Ausstatterin Erika Carretta. Der gelingt eine verblüffend widersprüchliche Kombination: Ein futuristischer Retro-Look. Cooles Star-Trek-Rokoko aus einer fernen Galaxie mit dezenten Glitzereffekten und extravagant geschnittenen Tütüs. Oskar Schlemmer trifft auf kokett-schwingende Elastizität. So liegt dieser mozärtliche „Lover's Garden“ jenseits aller Zeiten und Orte - ein Traumreich mit unsterblichen Geschichten und Figuren, denen keine Revolte gegen ihr Schicksal hilft. Auf immer sind sie verdammt zu begehren und zu betrügen, wieder zu verzeihen und natürlich: ewig zu lieben.

CD-Tipp vom 26.04.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster