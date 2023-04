Exzellente Interpreten

CD-Tipp vom 24.04.2018

SWR Wergo - Trio Accanto - Songs and Poems Interpret: Trio Accanto Label: Wergo

Gelassenheit gegenüber dem Klang

"As I was walking I came upon chance" – Beim Spazierengehen traf ich den Zufall – eine Gedichtzeile von Robert Creeley, dem großen, oft verkannten Beat-Poeten. Ein Werktitel von Walter Zimmermann. Beim Spazierengehen traf ich den Zufall: Das hat viel mit der amerikanischen Musik zu tun, wo der Zufall lange hoch im Kurs stand. Zimmermann hatte in den Siebzigerjahren einige Zeit in den USA gelebt und sein kompositorisches Denken an den verwegenen Strategien eines John Cage und Morton Feldman geschult. Bis heute hört man seiner Musik eine Gelassenheit gegenüber dem Klang an, den Willen auch Einfaches als Kunst gelten zu lassen.

Keine Allerweltsbesetzung

Walter Zimmermanns As I was walking I came upon chance ist eines von fünf Stücken der neuen CD des Trio Accanto. Mit seinem leichten, gehenden Duktus und seinen Anspielungen auf die Lyrik der Beatniks ist es ein klangvolles, zugängliches Stück Musik. Aber das ist ohnehin ein Merkmal des Trio Accanto. Dass es mit seiner Besetzung die Komponisten aus der Reserve lockt. Ihnen etwa ungewöhnliches abverlangt. Sie dazu verleitet, vielleicht auch einmal Richtung Jazz oder Popkultur zu schauen. Saxofon, Schlagzeug und Klavier sind eben keine Allerweltsbesetzung, sondern eine mit vielen Assoziationen angereicherte Konstellation. Und dann kommt auch mal ein Instrument wie die trinidadische Steeldrum zum Einsatz.



Seit 1994 gibt es das Trio Accanto. Damals gründeten der Basler Saxofonist Marcus Weiss, der Freiburger Schlagzeuger Christian Dierstein und die Stuttgarter Pianistin Yukiko Sugawara das Ensemble. 2013 hat Nicolas Hodges, ebenfalls aus Stuttgart, Sugawara abgelöst. Über hundert Werke sind mittlerweile für dieses Ensemble komponiert worden. Mit zwei CDs hat das Ensemble jetzt begonnen, sein Repertoire auch zu dokumentieren. 2017 erschien funambules, in Zusammenarbeit mit dem SWR. Vergangene Woche nun, in Kooperation mit dem WDR, die CD Songs and Poems mit Werken von Andreas Dohmen, Hans Thomalla, Walter Zimmermann, Wolfgang Rihm und Aldo Clementi. Den fünf Stücken liegt allen jeweils eine eigene Idee zugrunde, ein besonderer Einfall. Aldo Clementi spielt mit dem Tempo und der Wahrnehmung in der Musik.



Clementis Tre Ricercari verlaufen in verschiedenen Zeiten. Zunächst laufen die einzelnen Stimmen dem Tempo nach auseinander, wodurch eine Unschärfe im Klang entsteht. Dann aber lässt Clementi seine Ricercari drei Mal spielen, zunächst schnell, dann langsamer, dann sehr langsam. Die Klänge klaren dadurch auf, verlieren aber in der Langsamkeit ihren Zusammenhang, stehen plötzlich einzeln und isoliert für sich.



Ein besonderer Einfall prägt auch Wolfgang Rihms Gegenstück. Gegenstück wozu? mag man sich fragen. Zunächst einmal zu allem was hoch und höher liegt. Denn Marcus Weiss spielt ein Kontrabasssaxofon, Christian Dierstein verwendet nur tiefe Schlaginstrumente und Nicolas Hodges konzentriert sich auf die linke Hälfte der Klaviatur. So entsteht ein Stück der Tiefe, des Basses. Ein Yin ohne Yang, eine Nacht ohne Tag, ein Gegenstück ohne Stück.

Fragment eines Mosaiks

Wer das Trio Accanto einmal live erlebt hat oder gar mit ihm zusammengearbeitet hat, weiß wie akribisch und genau die drei Herren vorgehen und dass sie ihre Arbeit ganz und gar in den Dienst der Komponisten stellen. Auch auf ihrer jüngsten CD stehen die Partituren und nicht die Musiker im Mittelpunkt. Die Vielfalt und die Möglichkeiten des Trio Accanto ergeben sich dann aus der Gesamtschau, aus den verschiedenen Handschriften, aus dem Umgang der Komponisten mit der Besetzung. Die fünf Stücke auf der CD wirken wie das Fragment eines Mosaiks, das am Ende ein Porträt des Ensembles ergeben kann. Für den Augenblick aber kann man sich an diesen fünf Werken erfreuen, an den Einfällen der Komponisten und an der Exzellenz der Interpreten.