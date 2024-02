Unglaublich lebensprall

CD-Tipp vom 13.4.2018

SWR Alpha - Gypsy Baroque | Il Suonar Parlante Orchestra | Vittorio Ghielmi Label: Alpha Classics 392

Fremdartig und aufregend

Die sehr freie Bearbeitung eines Satzes aus Georg Philip Telemanns Orchestersuite „La Bourlesque“ ist der Vorhangöffner der CD „Gipsy Baroque“, und das Stück fasst die ganze Unternehmung, die viel spannender ist als ihr doofer Titel, ziemlich schön zusammen. Die balkanische und ungarische Volksmusik, fremdartig und aufregend, beschäftigt die Komponisten in unseren wohltemperierten mitteleuropäischen Breiten ja schon seit vielen hundert Jahren. Immer mal wieder sind da ein Rhythmus, eine tänzerische Figur oder eine folkloristische Spielweise per mündlicher Überlieferung oder Buschtrommel gen Westen migriert und in barocken Suiten gelandet, eben zum Beispiel in denen Telemanns. Und auch im späteren 18. und 19. Jahrhundert hat diese musikalische Transferunion noch fröhlich fortbestanden – wie oft zum Beispiel ein Joseph Haydn in seiner Musik in das Balkanische, vor allem aber natürlich ins Ungarische abgebogen ist, lässt sich schon gar nicht mehr zählen. Und wenn man den etwa den Cyganji Tanz betrachtet, aus einer historischen Sammlung des 18. Jahrhunderts, dann hört man schon fast das zünftige Finale, das ein Johannes Brahms daraus gemacht hätte.

Europäische Kultur hat viele Mütter und Väter

Keine ganz kleine Rolle spielt bei all diesen Stücken das, was man heute nicht mehr „Zigeunermusik“ nennen darf. Die Wissenschaft versucht ja seit Jahrzehnten krampfhaft, die Ex-„Zigeunermusik“, also die Musik der Roma, von der „echten“ ungarischen und balkanischen Volksmusik zu trennen, und die wiederum von der osmanisch-türkischen Musik – es stellt sich aber immer wieder raus, dass das eben nicht funktioniert. Auf diesem Gebiet hat einfach alles mit allem zu tun. So ist das nun mal mit der europäischen Kultur, die hat enorm viele Mütter und Väter, und alle, die sich gerade mit der überflüssigen Frage aufhalten, ob der Islam zu Deutschland gehört, würden vermutlich mit den Ohren schlackern, wenn sie wüssten, was sonst noch so alles zu Deutschland gehört ... Das ist eine der Erkenntnisse dieser unglaublich lebensprallen Platte, die der Gambenspieler und Musikforscher Vittorio Ghielmi mit seinem Ensemble Il Suonar Parlante aufgenommen hat.

Fantasievolle Brückenschläge

Darin steckt ein enormes Wissen über die europäische Musikgeschichte und ihre 1000 unterirdischen Verbindungen, ein Wissen, das aber überhaupt nicht langatmig oder belehrend daherkommt, sondern einem mit kurzen, raffiniert ausgesuchten Stücken und fantasievollen Brückenschlägen ein Aha-Erlebnis nach dem anderen verschafft. Wenn zum Beispiel Mozart im Finale seines Violinkonzerts KV 219 plötzlich den Janitscharen auspackt und für den dazu nötigen Rums seine Celli und Kontrabässe „col legno“ spielen lässt – wenn die also mit dem Holz des Bogens rhythmisch die Saiten bearbeiten, dann ist das eben keine speziell türkische, sondern eine auch auf dem ganzen Balkan verbreitete Spielweise. Und wenn man Vittorio Ghielmis Version dieses Themas hört, die er in eine Sirba, einen alten rumänischen Tanz, eingebettet hat, dann werden aus den Türken plötzlich teufelsgeigende Roma – „Mozart the Gypsy“ nennt Vittorio Ghielmi das.

Erhellende Schlaglichter

Ghielmi, dem Mastermind hinter dem „Gypsy Baroque“-Projekt, hat man schon den etwas schrägen Ehrentitel „Jascha Heifetz der Gambe“ verpasst, er kann tatsächlich der Viola da Gamba und diversen anderen historischen Geigenmodellen ganz besonders zauberische und virtuose Töne entlocken, und mit seinem Ensemble Il Suonar Parlante macht er regelmäßig die angeblich „Alte“ zu ziemlich aktuell klingender Musik. „Neue musikalische Realitäten“ will Vittorio Ghielmi mit seiner Truppe entdecken, und die Zusammenhänge, die sie auf „Gypsy Baroque“ herstellen, sind wirklich erhellende Schlaglichter auf die europäische Musik- und Kulturgeschichte.

Gut Laune fördernde Produktion

Vivaldis Concerto mit dem Untertitel „Grosso Mogul“ zum Beispiel beschwört das Bild eines indischen Großmoguls. Allerdings hat man herausgefunden, dass seine Melodie einer bestimmten Zigeunermelodie aus einer Sammlung des 18. Jahrhunderts ähnelt, und es fragt sich dann plötzlich, ob Vivaldi, der Venezianer, womöglich doch irgendwie einmal mit Musik des Ostens in Berührung gekommen ist ...? In einem anderen Stück mischt sich in den Satz eines Cembalokonzerts des tschechischen Barockmeisters Frantisek Benda das auf der CD allgegenwärtige Cymbalon – so, als wäre es schon immer dagewesen. Und vielleicht war es das im Geiste ja auch, denn damals war ganz Europa gerade fasziniert von den seltsamen Instrumenten des Pantaleon Hebenstreit: Der hat Hybriden aus Hackbrett, Cembalo, Cymbalon und Fortepiano gebaut und damit konzertiert – der berühmte Orgel- und Klavierbauer Silbermann hat dann, inspiriert von Hebenstreit, angefangen, in seine Fortepiani ein Cymbalon-Register einzubauen, Friedrich der Große wiederum hat diese besonderen Instrumente gesammelt, und Frantisek Benda, Friedrichs Konzertmeister am Preußenhof in Potsdam, hat sie natürlich gekannt und sicherlich auch gespielt. Das sind Geschichten, die die Fantasie entzünden. Bendas Cembalokonzert G-Dur ist eine von vielen Verbindungen auf „Gipsy Baroque“, für die der Geiger und Musikologe Vittorio Ghielmi mit seinem Ensemble Il Suonar Parlante die Ohren Richtung Osten stellt und dabei auf erstaunliche Verwandtschaften gestoßen ist – eine ganz und gar erfreuliche, die gute Laune fördernde Produktion.

CD-Tipp vom 13.4.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“