SWR Glossa - Portrait of a Lady with Harp | Music for Queen Christina of Sweden | Mara Galassi Label: Glossa GCD 921 304

Das Cover ziert eine harfende Dame. Die Seidenstoffe, in denen sie drapiert und der Stil, in dem sie portraitiert ist, weisen auf das 17. Jahrhundert hin, im Hintergrund öffnet sich, wie damals üblich, ein Fenster in eine allegorisch-blaue Ferne, und die Frau, die da an dieser Harfe zupft, schaut selbstbewusst und ziemlich würdevoll den Betrachter an. „Portrait of a Lady with Harp“, heißt der Titel der CD, inspiriert von besagtem Bild. Die wunderbare Harfenistin Mara Galassi spielt Musik aus dem Rom des 17. Jahrhunderts, von Komponisten, die alle auch für die schwedische Ex-Königin Christina gearbeitet haben, die damals in Rom der Mittelpunkt einer musikalisch-philosophischen Clique gewesen ist. Das sind die Fakten.

Wilde Spekulation

So ziemlich alles andere an dieser CD ist wilde Spekulation. Das fängt schon mit dem titelgebenden Gemälde an: Ausführlich und raunend wird da erst einmal im Booklet die Geschichte dieses Bildes ausgebreitet, das angeblich die Königin Christina beim Harfespielen zeigen soll. Im Laufe des Textes wird aber klar: Es gibt keinerlei Belege dafür, dass das Christina ist. Und die Querverbindung von den gespielten Stücken zur echten Christina hinkt leider auch etwas, denn so hübsch die Hypothese ist, dass Christina alle diese wohlklingenden Toccaten und Allegros geharft hat: Die wenigsten dieser Werke sind im Original für Harfe komponiert, und vor allem findet sich leider wohl auch kein Beleg dafür, dass Christina überhaupt Harfe spielen konnte.

Erstklassige Musikerin und gelehrte Forscherin

Mara Galassi dagegen kann das immerhin ziemlich gut – dabei ist sie nicht bloß eine erstklassige Musikerin, sondern auch eine gelehrte Forscherin, ihr Haus ist bis obenhin voll mit Harfen verschiedenster Bauarten, und kaum jemand weiß mehr über historische Harfen als sie. Bei „Portrait of a Lady with Harp“ spielt sie die Arpa Doppia, die italienische Doppelharfe, mit zwei unterschiedlich gestimmten, parallelen Saiten-Ebenen, ein ziemlich altes Harfen-Modell, das zum Beispiel bei Monteverdi eine bedeutende Rolle hatte – das aber auch mit Corellis Sonata da Chiesa op. 1 Nr. 1 sehr schön klingt. Hier zumindest kommt das ganze, ungemein hypothetische Gebilde dieses CD-Projekts seinem Objekt, der schwedischen Königin Christina, zumindest mal etwas näher: In ihren Jahren als Mäzenin – und später hätte man gesagt, als Salonnière in Rom – war es nämlich Christina, die Arcangelo Corellis Genie womöglich überhaupt erst entdeckt hat. Sie hat ihn jedenfalls als eine der ersten gefördert, und er hat ihr dafür sein Opus Eins gewidmet, eine Sammlung von Kirchensonaten – die allerdings natürlich nicht für die Harfe komponiert sind, die Version hier ist über den Umweg einer Orgelfassung zustandegekommen, auch da hat man sich also wieder ziemlich aufwändig die Fakten zurechtbiegen müssen, damit es passt ...

An den Haaren herbeigezogenes Konzept

Immerhin, bei den Komponisten dieser CD handelt es sich mehrheitlich um Musiker, die tatsächlich für Christina komponiert haben, Bernardo Pasquini, Alessandro Stradella, Vater Scarlatti oder eben Corelli – aber die meditative Stimmung und der schmeichelnde Ton dieser Platte wollen irgendwie gar nicht so richtig zu der Person passen, um die herum sie konzipiert ist. Diese Königin war nämlich das glatte Gegenteil von zarter, schönheitsverliebter Harfenmusik, sie war wild und spröde: Ist geritten und hat gejagt wie ein Kerl, hat sich Liebhaber ganz nach Laune genommen, die Heirat verweigert und schließlich, weil sie keine Lust mehr hatte, als Schwedens Königin hingeschmissen – dann ging sie nach Rom und wurde katholisch. Als Mäzenin in Rom, inmitten einer kunstbegeisterten, glamourösen Kardinalsclique ist Christina dann zu einer großen Inspiratorin für Künstler und Denker aller Sparten geworden. Mit dabei auch: der adlig geborene Alessandro Stradella, dessen wildes Abenteurerleben immerhin Stoff für eine Oper von Friedrich von Flotow hergegeben hat, und dessen romanhafte Biografie samt finalem Mord ihn durchaus zum passenden Komponisten für eine Frau wie Christina macht ... Aber auch Stradellas Musik kommt ein bisschen zahm daher und musste für diese CD ebenfalls erst noch passend gemacht werden – ist es doch eigentlich eine Sinfonia für Violine solo.

Unaufdringlich-geschmackvolle Tapete

„Portrait of a Lady with Harp“ – das Konzept dieser CD ist leider ziemlich an den Haaren herbeigezogen, weil alles irgendwie nur im Konjunktiv miteinander zu tun hat und Verbindungen behauptet werden, die es gar nicht gab – und die Stücke klingen, genrebedingt, dann auf die Dauer doch auch allesamt erstaunlich ähnlich. Klar, Mara Galassi ist eine sehr gute Harfenistin, und wer die Barock-Harfe als entspannende Ohrenschmeichlerin mag, der könnte mit dieser Platte doch noch glücklich werden. Trotzdem: Ein Hauch mehr Abwechslung in der Anmutung wäre schon nicht schlecht gewesen, so klingt doch alles ein bisschen nach einer unaufdringlich-geschmackvollen Tapete.

