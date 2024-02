CD-Tipp vom 16.03.2018

SWR Note 1 - Laurent de Saint-Luc: Lautenwerke Interpret: Evangelina Mascardi (Laute) Label: Musique en Wallonie

Selten zu hörendes Lautenrepertoire

Der wallonische Komponist Laurent de Saint-Luc wurde 1669 in Brüssel geboren und stammte aus einer Musikerfamilie. Schon sein Vater war nicht nur in den spanischen Niederlanden bekannt, er war auch Lautenist an der Chapelle royale in Frankreich. Nachdem die pfälzischen Erbfolgekriege die südlichen Niederlande und Brüssel in ein Schlachtfeld verwandelt hatten, floh Laurent de Saint-Luc nach Paris, wo Ludwig XIV sein Spiel schätzte. Später zog er weiter nach Wien, wohl weil sich die wirtschaftliche Lage in Frankreich immer mehr verschlechterte.

Auf dem Weg nach Wien machte er auch Station in Berlin, wo er anlässlich der Hochzeit der Markgräfin Luise Dorothea Sophie von Brandenburg mit Friedrich, dem Erbprinzen von Hessen Kassel und künftigem König von Schweden, ein Tafelkonzert gab – und vielleicht war dort auch seine Chaconne aus der Suite in C-Dur zu hören. Auf dieser CD können Sie sie hören, gespielt von der Lautenistin Evangelina Mascardi.

Sie stammt aus Buenos Aires, hat an der Schola cantorum in Basel studiert und arbeitet mit Dirigenten wie Jordi Savall, John Eliot Gardiner oder Marc Minkowski zusammen. Eine versierte Interpretin, von der wir uns gerne auf dieses selten zu hörende Lautenrepertoire aufmerksam machen lassen. Als Laurent de Saint-Luc in Wien eintrifft, findet er musikliebende Herrscher und Adelige vor, denen er die unterschiedlichsten Stücke widmet, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten oder Taufen.

Unter den Werken, die in Wien überliefert sind, findet sich auch eine Allemande „La Prise de Barcelone“, die sich auf einen über Frankreich errungenen Sieg während des Spanischen Erbfolgekriegs bezieht. Diese Allemande in g-Moll, „ernst und wundervoll“ hat allerdings nichts Triumphales und könnte sich auf Prinz Georg von Hessen-Darmstadt, Feldmarschall der österreichischen Armeen, beziehen, der bei der Eroberung von Barcelona ums Leben kam.

Die Lautenistin Evangelina Mascardi spielt Werke von Laurent de Saint-Luc, einem belgischen Komponisten, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Wien Karriere machte. Eine schöne Gelegenheit, diesen „Unbekannten“ zumindest akustisch zu treffen. Erschienen ist die Produktion beim Label Musique en Wallonie, deutscher Vertrieb: Note 1.

CD-Tipp aus der Sendung Treffpunkt Klassik - Neue CDs