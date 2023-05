Hervorragende Ensembles

CD-Tipp vom 23.3.2018

SWR Alia Vox - Venezia Millenaria 700 – 1797 Interpreten: Hespèrion XXI , Panagiotis Neochoritis, La Capella Reial de Catalunya , Le Concert des Nations, Jordi Savall Label: Alia Vox

Musik als kulturelles Handeln

Mit einer Fanfare, nach einer Melodie des achten Jahrhunderts, eröffnen die Musiker des Ensembles Hespèrion XXI unter der Leitung des katalanischen Gambisten und Dirigenten

Jordi Savall, ihr Album Venezia Millenaria 700–1797 beim hauseigenen Label Alia Vox. Es umfasst zwei CDs, die ein 340 seitiges, reich illustriertes Buch mit kulturgeschichtlichen

Essays in sechs Sprachen einrahmen.

Seit mehr als zehn Jahren wählt Savall diese Publikationsform aus der Überzeugung heraus, dass Musik mehr als nur das Klingende sei, dass nämlich Musik als kulturelles Handeln verstanden werden muss, als soziale und religiöse Praxis, die in komplexe Kontexte eingebunden ist, welche sich aber durch Klang und Wissen vergegenwärtigen lassen. Dieses Mal durchwandert Savall mit den Ensembles Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations sowie Solisten aus Griechenland, der Türkei, Israel und Armenien 1000 Jahre Geschichte Venedigs.

Alles beginnt mit der Gründung der Lagunenstadt durch byzantinische Christen um das Jahr 700, und es endet mit dem Untergang der freien Städterepublik – die bis dahin nie zu Italien gehört hatte – im Jahr 1797, als Napoleon Bonaparte Venedig eroberte. Aus Hören und Lesen entsteht hier ein vielfarbiger Erlebnisraum, in dem Handel und Glaube, Krieg und Kunst eines ganzen Jahrtausends durchmessen werden. Der ottomanische Nikriz-Marsch steht für die Eroberung Konstantinopels durch Mehmed II. im Jahr 1453, ein Ereignis, das die Sonderstellung Venedigs als Vermittlerin zwischen dem lateinischen Westen und dem byzantinischen Osten des Mittelmeers erschütterte.

Wunder der Verlebendigung

Was an diesem Nikriz-Marsch des 15. Jahrhunderts authentisch ist, und was die Musiker rund um Jordi Savall erfunden haben mögen, soll hier einmal dahingestellt bleiben. Fantasieanregend ist diese Musik in jedem Fall. Das liegt vor allem an den hervorragenden Ensembles wie Hespèrion XXI und der Capella Reial de Catalunya, die unter Savalls Leitung immer wieder ein Wunder der Verlebendigung vollbringen: die starke Suggestion von Gegenwart eines längst vergangenen Alltags.

Venedig unterhielt auch nach dem Ende Konstantinopels zu den Osmanen florierende Handelsbeziehungen. Die Stadt war voller Türken, wie sie voller Griechen, Albaner oder

Armenier war. Im Jahr 1618 wurde der Fondaco dei Turchi gegründet, eine Karawanserei mit eigener Moschee, informiert uns ein Essay der Kulturhistorikerin Lucette Valensi in diesem opulenten CD-Buch Venezia Millenaria. Dieser topografischen Einhegung einer ethnischen Minderheit war die Gründung eines Ghettos für die venezianischen Juden vorausgegangen. Bereits 1526 wurde dort die erste Synagoge eingeweiht. Daran erinnert Lior Elmaleh in einem Gesang aus dem Hohelied des Salomo: „In tiefer Nacht erhob ich mich, um durch die Stadt zu gehen. Ich wollte das schöne Antlitz meiner Geliebten wiedersehen”.

Nicht nur Türken und Griechen, Armenier und die Juden Venedigs werden auf dieser Doppel- CD Venezia Millenaria gewürdigt, sondern auch die vielen Künstler, die sich um die Kirchenmusik katholischer Christen in der Stadt verdient gemacht haben, etwa Claudio Monteverdi und Giovanni Gabrieli. An die Ernennung des Franko-Flamen Adrian Willaert zum Kapellmeister am Markusdom im Jahr 1527 erinnern die Ensembles La Capella Reial de Catalunya und Hespèrion XXI unter der Leitung von Jordi Savall allerdings mit einem sehr weltlichen Stück Musik, einem neapolitanischen Tanz, der hinterhältige, alte Diebinnen beschimpft – ein kunstvoller Sicherheitshinweis, auf seine Wertgegenstände aufzupassen. Vecchie letrose – heißt dieses neapolitanische Tanzlied von Adrian Willaert, dem Kapellmeister am Markusdom in Venedig.

800 Jahre Venedig haben wir damit umrissen, wer auch die nächsten 200 Jahre bis zum Fall der Stadtrepublik noch musikalisch durchwandern will, muss die zweite CD dieses großen kulturgeschichtlichen Tableaus hören: Venezia Millenaria 700 – 1797, erschienen beim Label Alia Vox.

CD Tipp aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik - Neue CDs