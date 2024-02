Unvergesslicher Zauber einer Stimme

CD-Tipp vom 9.3.2018

SWR Warner Classics - Christa Ludwig | The Complete Recitals on Warner Classics Label: Warner Classics 0190295690205, 11CDs

Eine der Vielgeliebten des Gesangs

Christa Ludwig war eine der Vielgeliebten des Gesangs: geliebt vom Publikum, bewundert von Kritikern, geschätzt von Dirigenten und Pianisten. Zu den schönsten Komplimenten, die sie erhielt, als sie vom Podium Abschied nahm, so erzählte Christa Ludwig, gehörte die Frage, warum sie Abschied nehme. Es gebe doch, was die Stimme angeht, keinen Grund für den Rückzug. Das war im Jahr 1994 – und es war im Jahr 49 ihrer Laufbahn, die jetzt – aus Anlass des 90. Geburtstages der Mezzosopranistin am 16. März – von zwei Firmen angemessen umfänglich gewürdigt wird: Warner veröffentlicht auf elf CDs die Aufnahmen, die Ludwig für die EMI gemacht hat, und die Edition der Deutschen Grammophon Gesellschaft umfasst zwölf CDs.

Androgyn-erotisches Timbre

Die Laufbahn von Christa Ludwig, Tochter eines Theatermannes und einer Sängerin, hat nach dem Krieg in Gießen, Frankfurt und Darmstadt begonnen. Sie führte nach zehn arbeitsreichen Jahren 1955 an die Wiener Staatsoper, an der sie insgesamt 777 Aufführungen bestritten hat. Ludwigs Ehrgeiz, sich auf die großen Rollen des Mezzo-Fachs zu richten, wurde von Karl Böhm, der sie engagiert hatte, zunächst gezügelt: „Bei mir singen Sie den Cherubino.“ Ihr Cherubino, der von Liebessehnsucht getriebene junge Mann, in dem ein pubertärer Vorgänger Don Giovannis gesehen worden ist, hat bei Ludwig mit ihrem samtig-sinnlichen Timbre stürmisch und unwiderstehlich geklungen. Neben dem Cherubino konnte sich die Sängerin in den ersten Jahren auf lyrische und verzierte Partien von Mozart, Rossini und Strauss konzentrieren. Die des Octavian im „Rosenkavalier“ hat sie mit ihrem androgyn-erotischen Timbre ebenso geprägt wie die des Komponisten in „Ariadne auf Naxos“.

Wie ein Regenbogen farbig leuchtende Stimme

Karl Böhm war der erste der Dirigenten, die Christa Ludwig als „meine großen Drei“ bezeichnete. Der zweite war Herbert von Karajan, der 1957 als Nachfolger von Karl Böhm die Leitung der Wiener Staatsoper übernahm. Der dritte war Leonard Bernstein. Rühmte sie an Böhm die Genauigkeit seines Musizierens, so an Karajan die Schönheit der Phrasierung und den erlesenen Klangsinn. Er habe den Sängern einen Klangteppich ausgebreitet und sie auf Händen getragen. Als die Stimme von Christa Ludwig reicher, zudem in der hohen Lage immer freier wurde, hat sie unter Karajans Ägide zu Beginn der 60er Jahre auch dramatische Partien gesungen. Darunter war die Leonore in Beethovens „Fidelio“. Ob des klanglichen Reichtums ihrer Stimme, die so farbig leuchtete wie ein Regenbogen, wurde sie von ihren Dirigenten – nach Böhm und Karajan auch von Leonard Bernstein – einigen Verführungsversuchen ausgesetzt. Sie alle boten ihr Partien wie Isolde, Brünnhilde und Elektra an. Christa Ludwig erkannte, dass sie schon mit der Leonore in Beethovens „Fidelio“ an ihre Grenzen gegangen war und womöglich sogar über sie hinaus – „jeder Aufführung folgte“, so gestand sie ein, „der Besuch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, öfters wegen Einblutungen in den Stimmlippen“. Auch und gerade solche Probleme gehören zum Sängerberuf, den Christa Ludwig heute als „elende Sklaverei“ bezeichnet.

Von Weltruhmesglanz besonnte Karriere

Aber es gibt eben auch die andere Seite: die von Weltruhmesglanz besonnte Karriere, zu der auch das gehört, was man als die zweite Existenz eines Sängers bezeichnen kann: die Arbeit für die Schallplatte. Schon früh gehörte Christa Ludwig zum engsten Kreis der Künstler, die mit dem Produzenten Walter Legge zusammenarbeiten konnten: zum einen in Opernaufnahmen wie der des „Rosenkavalier“, zum anderen bei Liedern. Begleitet von Gerald Moore hat sie 1959 die „Zigeunerlieder“ von Johannes Brahms aufgenommen – mit wiederum unwiderstehlichem sinnlichen Elan.

Überfließende Innigkeit und Zärtlichkeit

Christa Ludwig brachte jenen Schlüssel mit, der als Timbre bezeichnet wird. Das Timbre ist, für den Hörer, so etwas wie der vokale Personalausweis, für den Sänger selber aber die seelische Wirklichkeit. Schon Ende der 50er Jahre hat Ludwig sie unter Sir Adrian Boult die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ und unter André Vandernoot die „Kindertotenlieder“ aufgenommen. Im zweiten Lied etwa – „Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen“ – füllt Christa Ludwig sie die Phrase „Ihr wolltet mir mit meinem Leuchten sagen“ mit überfließender Innigkeit und Zärtlichkeit. Es ist eine Aufnahme, die nur einmal wieder erreicht worden ist: von ihr selber unter Herbert von Karajan.

Die Beste, und das Beste aller menschlichen Wesen

Leonard Bernstein war für Ludwig der alle anderen Dirigenten überragende Musiker und Geist. Im Salon ihres Hauses, in dem ich Mezzosopranistin jüngst besuchen konnte, hängt Bernsteins wundervoller Lob- und Dankspruch vom 2. März 1990: „Ich dachte immer, dass Christa Ludwig die größte Brahms-Sängerin unter ihren Standesgenossinnen ist, aber dies empfand ich nur, bis ich sie Strauss singen hörte. Da war sie die größte Marschallin – bis ich sie Mahler singen hörte. Erneut musste ich sie auf einen anderen Thron setzen. Dies geschah wieder, als ich sie Wagner singen hörte; und als ich unlängst ihre unglaubliche Darstellung der ,old lady‘ meiner Operette ,Candide‘ hörte, musste ich aufgeben. Sie ist ganz einfach die Beste, und das Beste aller menschlichen Wesen.“

Inkunabeln der Gesangskunst

Beide Editionen – von Warner wie von der Deutschen Grammophon – bewahren den unvergesslichen Zauber einer Stimme – mehr noch: Inkunabeln der Gesangskunst.

CD-Tipp vom 9.3.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“