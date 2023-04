Rubinrot leuchtende Stimme

CD-Tipp vom 9.3.2018

SWR Sony Classical - Sonya Yoncheva | The Verdi Album Interpret: Massimo Zanetti Label: Sony Classical 88985417962

Bemerkenswerte Erfolge in Verdi-Partien

In den letzten Jahren konnte Sonya Yoncheva bemerkenswerte Erfolge in Verdi-Partien feiern: als Gilda, Violetta und Desdemona an der Met oder jüngst auch als Elisabetta in „Don Carlos“ in Paris; Yoncheva ist – übrigens nach Krassimira Stoyanova – die zweite Bulgarin, die den Weg ins Oberhaus des Singens geschafft hat. Dass sie, wie ein New Yorker Kritiker schrieb, mit den schönsten Klängen verzaubert, die das Opern-Publikum derzeit überhaupt zu hören bekomme, stellte sie im vorigen Jahr mit einer Händel-Sammlung eindringlich unter Beweis. Auch auf ihrem neuen Verdi-Album imponiert sie auf Anhieb mit dem klanglichen Reichtum ihrer gleichsam rubinrot leuchtenden Stimme.

Belkantisches Filigran

So bildet die Sopranistin etwa die Sechzehntel-Fiorituren In der Arie „Anch’ io dischiuso“der Abigaille aus „Nabucco“ mit belkantischem Filigran, überdies mit feiner klanglicher Abstimmung von Stimme und Flöte. Warum aber verzichtet Yoncheva auf das vorausgehende und für den Sinnzusammenhang wichtige Rezitativ „Ben io t’invenni? Offenbar wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Denn es gibt darin einige flammende Ausbrüche, die die Stimme bis auf das hohe B führen – und dann eine Kadenz, die vom mittleren bis zum hohen C reicht und vor dort, sturzartig, auf das tiefe C abfällt. Yoncheva mag auf diese Risiko-Passage verzichtet haben wegen technischer Probleme, die ihr aber auch in der Cabaletta begegnen – und die hat sie leider nicht ausgelassen. Leider, weil sie hier überfordert ist. Die Stimme klingt in der hohen Lage angestrengt, in der unteren Oktave hauchig. In „La mia vendetta da quel seggio fulminar“ (ich werde meine Rache grausam vollstrecken) folgt nach dramatischen Sechzehntel-Koloraturen in der hohen Lage eine Phrase, in der sie mit der Bruststimme G-F-E-D-C zu singen hat – Töne, die klanglichen Nachdruck bräuchten. Für die Cabaletta der rachsüchtigen Abigaille ruft Sonya Yoncheva alle vokalen Energien ab, die ihr zur Verfügung stehen. Was aber die in die tiefe Lage des Brustregisters führende Phrase „La mia vendetta da quel seggio fulminar“ angeht, so zeigt sich, dass ihre Stimme ohne das Klangfundament eines dramatischen Verdi-Soprans auskommen muss – zumindest fehlt es noch.

Stimme auf dem hohen C nicht restlos frei

Verdi-Sopran – das ist ohnehin eine prekäre Klassifizierung. Die Sopran-Partien seiner 28 Opern hat Verdi für 24 Sängerinnen geschrieben. In der Zeit zwischen 1842 und 1887 – den Jahren zwischen „Nabucco“ und „Otello“ – hat sich Verdis Gesangsästhetik aber stark verändert. In den Werken bis zur sogenannten „Rigoletto–Trovatore-Traviata“-Trias finden sich noch die Elemente der Ornamentik, etwa Fiorituren und Triller. Die Partie der Leonora aus „Il Trovatore“ ist von ihrer vocalità her noch tief im Belcanto verwurzelt. Sonya Yoncheva versteht es, die bis auf das B aufsteigenden Phrasen von „Tacea la notte“ expansiv zu spannen, aber in der Kadenz klingt die Stimme auf dem hohen C nicht restlos frei. Die Cabaletta singt sie flüssig und mit guten Trillern, nur klingt die Stimme auch hier in der hohen Lage nicht gelöst, manchmal gefährdet.

