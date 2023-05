Eindrucksvoll und dramatisch überzeugend

CD-Tipp vom 9.3.2018

SWR DG - Franco Fagioli | Handel Arias Interpret: Il pomo d’oro Label: DG 479 7541

Prachtvolle messa di voce

Ein halbes Jahr nach Philippe Jaroussky bringt nun Franco Fagioli eine Sammlung mit Arien aus Opern von Händel heraus. Konnte man bei der ätherischen Stimme des Franzosen den Eindruck eines bisweilen zärtelnden „Counter-Soprano“ haben, so bei seinem argentinischen Kollegen den eines Sängers mit virilen Energien und einer üppigen klanglichen Palette. Diese setzt Fagioli etwa in der Arie „Ombrai mai fu“ des Serse ein, wenn er – ein berühmter Kunstgriff der Kastraten – aus einer prachtvollen messa di voce die melodische Linie entwickelt, die er mit einem feinen Triller ziseliert.





Bekannt ist diese Arie wie ein Schlager. Weniger bekannt, dass der Titelheld gleich zu Beginn der Oper mit diesem Larghetto eine Schatten spendende Platane besingt – und schon gar nicht bekannt, dass dieser antike Kaiser alles andere ist als ein guter, naturverbundener Hirte, sondern ein Machtmensch: pompös, zickig und kapriziös oder, mit dem Wort des großen Händel-Forschers Winton Dean, ein „royal ass“ – ein königliches Arschloch.

Schönheit als Ausdruck eines Inhalts

Über diese Frage – und überhaupt über alle Fragen nach dem Charakter der Figuren und deren Funktion im dramatischen Getriebe des Werks – ist im Beiheft zu Fagiolis Sammlung so gut wie nichts zu erfahren. Er habe Arien aufnehmen wollen, so wird der Sänger zitiert, mit denen er „persönliche Gänsehauterlebnisse verbinde“.

Dazu mag die Wirkung eines schönen Tons durchaus gehören. Aber sich allein vom schönen Klang der Stimme berauschen zu lassen, zeugt von der Anästhesie des Geistes. Das schreibt der französische Komponist Reynaldo Hahn in seinem Buch „Du Chant“ – also „Vom Gesang“ oder „Über den Gesang“. Das wahre Ziel des Gesangs ist Sinnvermittlung, ist Schönheit als Ausdruck eines Inhalts, des Geistigen.

Irrwitzig rasche Koloratur-Passagen

Ein anderes Ziel ist der Ausdruck von männlicher Handlungs- und Tatkraft, die sich musikalisch manifestiert durch die Virtuosität. Ein Beispiel dafür ist die von einer solistischen Violine und einem Fagott begleitete Arie „Venti turbini“ aus dem ersten Akt von „Rinaldo“. Es ist eine für die Barock-Oper typische Gleichnisarie: Im Kampf gegen seine Widersacher erbittet der in furiosen Koloraturen sich ergehende Held den Beistand von Wind und Sturm.

In der zweiten Strophe hören wir zwar, dass Fagioli sich in den irrwitzig raschen Koloratur-Passagen mit kleinen Aspirationen helfen muss – also in melismatischen Passagen den Gleitlaut H einsetzt –, aber die Verve seines Singens und die Energie der Attacke in hoher und höchster Lage sind eindrucksvoll und dramatisch überzeugend.

Lebendig werdende Helden

In seinem Essay „Größe in der Musik“ sagt Alfred Einstein, dass alle Kunst, die uns nichts mehr angeht, der Versteinerung anheimfalle. Wirkten, um es zugespitzt zu sagen, die Helden Händels in der Darstellung von Philippe Jaroussky wie erlesen schöne, aber weit entfernte Kunstfiguren, so lässt Fagioli sie durchaus lebendig werden.

Ihm gelingt es, die ästhetische Distanz zwischen den Kunstfiguren der Barockoper und der modernen Empfindungswelt aufzuheben, zumindest aber zu überbrücken, durch die dramatische Unmittelbarkeit seines Singens etwa in der Arie „Dove sei, amato bene?“ des Bertarido aus „Rodelinda“, der versucht, sich seiner Gefühle für die vermeintlich untreue Rodelinda zu vergewissern.

Fagioli bindet die kunstvollen Formeln des Belcanto – den elegisch-schönen Ton, die ziselierten Triller und die fein kalligrafierte melodische Linie – zur expressiven Einheit. – Eine prachtvolle Aufnahme.

CD-Tipp vom 9.3.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“