Verblüffend und faszinierend

DVD-Tipp vom 1.3.2018

SWR Opus Arte - The Royal Ballet | Royal Opera House | Pas de deux | An Exceptional Collection of Ballet Duets Label: Opus Arte OA 1118D

16 fantastische Pas de deux

Es ist kaum zum Aushalten. So viel Liebe. So viel Paarglück, so viele Küsse – und was für Küsse! Er auf den Knien wie vor einem Hinrichtungskommando, sie biegt seinen Kopf weit zurück und dann: ein Kuss wie ein Biss. Es gibt keusches Gebussele und den schnellen Schmatz, wenn sie während einer Hebefigur quasi an seinem Mund vorbeifliegt. Und es gibt hingebungsvoll miteinander verschmolzene Lippen bei gleichzeitig so atemberaubend verdrehten Körpern – davon kann Hollywood nur träumen. Wollte man das Kuss-Kamasutra des Balletts verfassen, man bräuchte diese DVD. 16 fantastische Pas de deux. 16 mal treffen sich Mann und Frau von einem der weltbesten klassischen Ensembles, dem Londoner Royal Ballet, zum Duo.



Zum Auftakt: das pure Leben; in Frederick Ashtons „Voices of Spring“ aus dem Jahr 1977 weht die Ballerina zum Johann-Strauß-Walzer zart wie ein Frühlingshauch durch die Lüfte. Blütenblätter rieseln aus ihren Händen auf die Bühne, die Spitzenschuh-Füße tupft sie wie eine Wolkenläuferin auf. Am Ende dann: der Tod. Eine tragisch entschwebte „Giselle“ und ein Prinz, der von allen guten wie bösen Geistern verlassen am Grab seiner Liebsten kauert.

Glanznummer im Handlungsballett

Seit Spitzentanz und Romantik, seit dem 19. Jahrhundert, gilt das Grand Pas de deux als Glanznummer im Handlungsballett. Sei es als Kampf um Leben und Tod wie in Giselle, mit einem Prinzen, der von den weiblichen Rachegeistern, den Wilis, mit Tanz exekutiert werden soll. Oder sei es als ausgebuffte Sexintrige wie im Schwanensee der Verführungstanz zwischen Odile und Prinz Siegfried. In Russland beginnt der Kult: Mit Marius Petipa als Choreograf beim russischen Kaiserballett gibt es keine Grenzen mehr für die Virtuosität, ab jetzt wird besonders in den Pas de deux so kompliziert gesprungen, so schnell gedreht als ginge es um den Ballett-Olymp. So etwa die berühmten 32 Fouettés der schwarzen Schwanenfrau, also Pirouetten auf Spitze mit einem hoch ausschlagenden Spielbein. Immer eine Risiko-Nummer für die Ballerina auf der Bühne – kippelt sie oder kippelt sie nicht? Auf der DVD wird die Choreografen-Tollheit von Russin Natalia Osipova so schnippisch-makellos erledigt, dass auch dem Prinzenpartner Matthew Golding der Mund offensteht.

Perfekt gecastete Tänzer

Überhaupt: die Tänzer – eine Top Ballerina, ein Danseur noble nach dem anderen. Sie sind perfekt gecastet. Jedes Pas de deux scheint nur für sie gemacht. Manche Männer scheinen ihre Partnerin kaum zu berühren und sie nur sanft in die korrekte Position zu manövrieren. Andere greifen beherzt in die Muskeln, ziehen die Schöne an sich mit sinnlicher Rigorosität. Beides verblüfft und fasziniert. Drei der interessantesten Duos veredelt die Solistin Sarah Lamb mit ihrem unglaublich langgliedrigen, athletischen Körper. Für Wayne McGregor, dem hippsten unter den Royal-Ballet-Choreografen mit großer Schwäche für Zukunftstechnologien und Neurobiologie – für McGregor also ist Lamb ein alabaster-weißer Lichtstrahl in seinem Ballett „Limen“. Mit einer so biegsamen Wirbelsäule als hätte diese Wundertänzerin keinen Knochen im Leib – eine Frau als futuristisches Hologramm. Und in Kenneth MacMillans verrücktem Stück „Elite Syncopations“ trotzt Sarah Lamb sogar dem albernen Kostüm lässigen Charme ab. Rotes Hütchen, kugeldicke Perlen und Sternen auf dem Po? Egal. Sie verströmt Grandezza. Nicht nur ihr Tanzpartner Valeri Hristov in der Rolle eines superpomadigen Snobs ist da am Ende betört.

Wunderbar ruhige Kameraführung

Beim Royal Ballet wird offenbar fleißig und mit wunderbar ruhiger Kameraführung gefilmt. Dann wird das Material im hauseigenen Label publiziert und clever vermarktet, so ist manches Pas de deux auf dieser DVD im Grunde ein Auszug aus bereits publizierten Aufnahmen. Erwartungsgemäß huldigt die DVD vor allem den Choreografen-Hausgöttern des Royal Ballets: Vom schottischen Zauberer Kenneth MacMillan stammt ein Drittel der Pas de deux, dazu Stücke von Christopher Wheeldon, Frederick Ashton und berühmte Adaptionen von Klassikern wie das goldbestäubte Zuckerfeen-Duo aus dem Nussknacker von Peter Wright. Überraschungen gibt es da wenig, nicht mal die zarte Provokation eines homoerotischen Duos oder eines Hasskampfes zwischen Mann und Frau wagt man hier. Allenfalls das 40 Jahre alte Mordsballett „Mayerling“ von Kenneth MacMillan vermag mal ein kleines „Huch“ auszulösen, wenn der sexbesessene Held seiner Partnerin kurz das Trikot von den Schultern zieht – kein Busenblitzer, es bleibt bei der keuschen Rückenansicht. So erzählt diese 16-teilige Pas de deux-Serie noch immer von der Liebe als überirdisch reiner Kraft. Von Körpern, die zueinander passen wie Yin und Yang und von der Möglichkeit perfekter Harmonie zwischen Mann und Frau. Die uralte Ballettutopie. Nicht ganz von dieser Welt, aber der denkbar schönste Traum.



DVD-Tipp vom 1.3.2018 aus der Sendung „SWR2 Cluster“