Schlanker, kammermusikalischer Ton

CD-Tipp vom 2.2.2018

SWR Phi - Franz Schubert | Symphonies nos. 2 & 5 Interpreten: Antwerp Symphony Orchestra , Philippe Herreweghe Label: Phi B076YWNBDT

Beginn neuer Gesamteinspielung

Mehr auf CD als im Konzertbetrieb tauchen seit einigen Jahren die frühen Schubert-Sinfonien auf, und es ist auffällig, dass die Beschäftigung mit ihnen immer aus dem Umfeld der historischen Aufführungspraxis heraus geschieht. So war es Nikolaus Harnoncourt, der mit dem Projekt einer Gesamteinspielung der Schubert-Sinfonien die Berliner Philharmoniker animierte, sich mit Schuberts Sinfonik zu beschäftigen; 2015 kam die Edition heraus. 2013 legte das Freiburger Barockorchester seine Einspielung der dritten und vierten Sinfonie vor unter der Leitung des jungen spanischen Boulez-Schülers Pablo Heras-Casado, die Einspielung bekam damals den ECHO Klassik. – Jetzt ist es Philippe Herreweghe, der mit dem Antwerp Symphony Orchestra systematisch Schuberts frühe Sinfonien aufnimmt. Bezeichnend auch, dass sowohl bei Herreweghe als auch im Falle von Harnoncourt mit den Berlinern die Einspielung auf hauseigenen Labels erscheint, wo die Dirigenten selbst die künstlerische Marschroute bestimmen. Alles das ist ein Indiz dafür, dass Schuberts Sinfonien keinen guten Stand haben im klassischen Konzertbetrieb.

Frühe Jugendwerke

Woran das liegt? Zum einen sicherlich daran, dass es Jugendwerke sind. Nehmen wir zum Beispiel einmal die zweite Sinfonie: Schubert hatte sie als 16-Jähriger geschrieben, als Schüler am Wiener Stadtkonvikt. Es kann sein, dass er sie damals mit dem Schulorchester ausprobiert hat, es kann aber auch sein, dass er sie nur in den Gedanken an dieses Orchester geschrieben und in die Schublade gelegt hat. Zum ersten Mal öffentlich gespielt wurde sie jedenfalls erst 65 Jahre später, und zwar in demselben Konzert, in dem die zweite Sinfonie von Johannes Brahms uraufgeführt wurde. Keine Frage, welchem der beiden Werke Publikum und Presse damals ihre Aufmerksamkeit gewidmet haben wird. – Zum anderen liegt es natürlich auch daran, dass diese frühen Sinfonien noch deutlich machen, welche musikalischen Vorbilder Schubert zu dieser Zeit beeindruckt haben: Haydn und Mozart sind hier nicht zu überhören. Vielleicht auch Rossini mit der Reihung kurzer, zweitaktiger Phrasen.

Typisch Schubertscher Charakter eines ewig kreisenden Gesangs

Aber auch über den Schubert, der später als DER Liedkomponist der Musikgeschichte seinen Stempel aufdrücken sollte, erfährt man hier schon etwas. Es sind nicht die an Mozart geschulten Modulationen und motivischen Einfälle, nicht einfach das an Haydn gelernte und bewunderte Spiel mit Konventionen und durchführungsmäßigen Kniffen, die hier bemerkenswert sind, sondern der – man muss beinahe sagen – typisch Schubertsche Charakter eines ewig kreisenden Gesangs wie etwa im Kopfsatz aus der zweiten Sinfonie von Franz Schubert.

In jedem Moment hellwach

Philippe Herrweghe musiziert mit seinem Orchester, dem Antwerp Symphony Orchestra, das vielleicht besser unter seinen früheren Namen als Königliche Philharmonie van Vlaandern bekannt ist oder auch als Royal Flemish Philharmonic Orchestra, jedenfalls als das Orchester, das Philippe Herrweghe von 1998-2002 als Chefdirigent führte und mit dem er seit Jahrzehnten eng und regelmäßig zusammengearbeitet hat. Und das hört man. Mit schlankem, kammermusikalischem Ton, in jedem Moment hellwach, musikalisch aufeinander hörend und reagierend, entsteht hier ein virtuoses und höchst vitales Dokument dessen, was ein junger Hochbegabter anno 1816 konnte.

CD-Tipp vom 2.2.2018 aus der Sendung „Treffpunkt Klassik – Neue CDs“