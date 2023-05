Über jede Kritik erhaben

CD-Tipp vom 2.2.2018

SWR audite - duos for violin and double bass Interpreten: elina vähälä , niek de groot Label: audite 97.832

Kreatives Potenzial

Schon die bildliche Vorstellung der beiden Instrumente Violine und Kontrabass nebeneinander evoziert Assoziationen wie Maus und Elefant oder Elfe und Bär. Das aber ist musikalisch gesprochen falsch. Ein Trugschluss. – Da sind wir Camille Saint-Saëns und seinem „Karneval der Tiere“ auf den Leim gegangen – wie die CD von Elina Vähälä und Niek de Groot beweist. Die Duos von Isang Yun, Krzysztof Penderecki, Erkki-Sven-Tüür, Alfred Huber, Jaakko Kuusisto, György Kurtág und Wolfgang Rihm zeigen, was für ein kreatives Potenzial in der Kombination dieser beiden Instrumente steckt.

Unverbrauchte Kombination

Isang Yun zum Beispiel versucht mit seinem Duo „Together“ gar nicht, die Unterschiedlichkeit der beiden Instrumente zu überbrücken, sondern lässt sie als zwei Seiten ein- und desselben Prinzips in einen Dialog treten. Zugewandt und innig sich umeinander windend oder kraftvoll sich ergänzend, bleiben sie stets autark, sind dabei aber untrennbar verbunden. – Auch der Balte Erkki-Sven Tüür setzt mit „Symbiosis“ auf die Unterschiedlichkeit der beiden Instrumente, verschmelzt sie aber in ihren jeweiligen Stärken zu einem Super-Instrument und zeigt, was sich damit alles machen lässt: Rockige Tanzmusik, Minimal Music, flirrend impressionistische Klänge, spätromantische Expressivität und komplexe Harmonik, stehende Klänge, unverrückbar wie jahrtausendalte Gletscher, archaisch Naturhaftes, Gläsernes; wie ein Sog zieht diese Musik ihren Hörer in ihren Bann, und man muss schon sehr genau hinhören, um die beiden so unterschiedlichen Instrumente voneinander zu trennen. – Stark auch: das Duo von Krysztof Penderecki, bei dem sich Violine und Kontrabass auf Augenhöhe begegnen. – Es ist deutlich hörbar, wie diese unverbrauchte Kombination Violine und Kontrabass die Komponisten angeregt hat.



Allesamt starke Stücke

Starke Stücke sind es allesamt auf dieser CD – sowohl die der prominenten Großmeister Krzysztof Perderecki, Isang Yun, György Kurtág, Erkki-Sven Tüür und Wolfgang Rihm als auch die von den wenig bekannten Komponisten Jaakko Kuusisto und Alfred Huber. Und jede der Kompositionen findet einen ganz eigenen Zugang zu dieser ungewöhnlichen Besetzung.

Heiße Empfehlung

Auch die Interpreten sind gehört, über jede Kritik erhaben. Die Geigerin ist Elina Vähälä, in Amerika geboren, in Finnland aufgewachsen und ausgebildet; inzwischen ist sie hier ganz in der Nähe, denn sie hat eine Professur an der Musikhochschule Karlsruhe. Der Kontrabassist, Niek de Groot, war langjähriger Solobassist des Royal Concertgebouw Orchestra. Seit 2006 ist er ausschließlich als Kammermusiker und Solist tätig und lehrt an der Folkwang Hochschule in Essen. Also: eine heiße Empfehlung, diese neue CD mit Duos für Violine und Kontrabass.

CD-Tipp vom 2.2.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“