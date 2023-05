Empfehlenswertes Repertoire

CD-Tipp vom 2.2.2018

SWR Sony Classical - Sinfonia Concertante | Mozart | Holzbauer | Pleyel Interpreten: Kammerorchester Basel, Umberto Benedetti Michelangeli, Julia Schröder Label: Sony classical 88985411782

Sinfonia Concertante – leichter als eine Sinfonie, abwechslungsreicher als ein Konzert

Die Sinfonia Concertante ist eine Gattung, die zur Zeit Mozarts einen regelrechten Hype erzeugt hat; ihre Erfinder der Gattung gehörten wohl dem Umfeld der Mannheimer Hofkapelle an und stellten eine Frage, die so gut wie folgerichtig war: Warum muss man sich bei einem Konzert eigentlich auf ein Soloinstrument beschränken? Wäre es nicht abwechslungsreicher und attraktiver, wenn man mehrere Soloinstrumente zur Verfügung hätte? Man könnte dabei doch die Vorteile von Sinfonie und Konzertform kombinieren – und außerdem nicht nur einen Musiker der neuen, aufregenden Hoforchester solistisch erleben, sondern gleich mehrere. So entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Sinfonia Concertante – leichter als eine Sinfonie, abwechslungsreicher als ein Konzert, und dabei – ein wichtiges Argument in der Frühzeit der bürgerlichen und damit kommerziell orientierten Konzerte – konnte man nicht nur einen, sondern gleich mehrere reisende Virtuosen als Kassenmagneten einsetzen.

Über 500 Sinfonien alleine in Paris

Die Sinfonia Concertante wurde Mode oder „machte Sensation“, wie Wolfgang Amadeus Mozart gesagt hätte. Von Paris aus breitete sich die Begeisterung des Publikums, der Musiker und nicht zuletzt der Komponisten über ganz Europa aus. Innerhalb weniger Jahre gab es über 500 Sinfonien dieser Art alleine in Paris – wie viele bis zum Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sind, als die Mode abebbte, weiß niemand. Aber feststeht: Alle Komponisten, die etwas auf sich hielten, komponierten diese neue Konzertform, die Konkurrenz war groß und die Qualität dementsprechend hoch.

Informatives Booklet

Die neue CD vom Kammerorchester Basel gibt einen ungewöhnlichen und interessanten Einblick in die Geschichte einer Gattung, die im 18. Jahrhundert heiß umkämpft, im 19. Jahrhundert aber schnell vergessen war. Und das informative Booklet erzählt die Geschichten dieser Werke, die zeigen, mit wie viel knallhartem Kommerz Wolfgang Amadeus Mozart und seine Zeitgenossen Ignaz Holzbauer und Ignaz Pleyel konfrontiert waren, und mit welchen Methoden die Konkurrenz kämpfte. Von Mozart war 1778 eine Sinfonia Concertante zum Beispiel in Paris angekündigt, und man hatte eigens vier Solistenstars für die Uraufführung engagiert. Alle warteten gespannt im ausverkauften Konzertsaal – aber vergeblich. Die Partitur war kurz vor der Aufführung auf mysteriöse Weise auf dem Weg zum Kopisten verschwunden – vermutlich hatte sie ein Konkurrent beseitigt, der dann statt Mozart von den berühmten Solisten profitierte und 20 Exemplare seiner Partitur verkaufen konnte. Man kennt Mozarts Werk heute als Sinfonia Concertante für Flöte, Oboe, Fagott, Horn und Orchester KV 297b und vermutet, dass nur die Solistenstimmen von Mozart stammen. Das Basler Kammerorchester spielt unter der Leitung seines ständigen Gastdirigenten Umberto Benedetti Michelangeli auf dieser CD eine Fassung, bei der der Musikwissenschaftler Robert Levin die Orchesterstimmen im Stile Mozarts neu geschrieben hat.

Die früheste Sinfonia Concertante auf dieser CD ist die von Ignaz Holzbauer – als Kapellmeister der berühmten Mannheimer Hofkapelle gehörte er Mitte des 18. Jahrhunderts zusammen mit Carl Stamitz zur Gruppe der experimentellen Avantgarde der Orchestermusik und war bei der Geburt der Gattung also direkt oder indirekt beteiligt, bevor sie ihren Siegeszug nach Paris antrat. Die späteste stammt von Ignaz Pleyel; bevor er sich in Paris als Klavierbauer und Verleger niederließ, war er ein renommierter Komponist, Schüler von Joseph Haydn; Pleyels Sinfonia entstand in Mozarts Todesjahr 1791 – eine beeindruckende Komposition, die großen dramatischen Effekt macht und zugleich beachtliche kompositorische Substanz hat.



Unterschiedliches Interpretationsniveau

Das Kammerorchester Basel spielt Holzbauer und Pleyel unter der Leitung von Konzertmeisterin Julia Schröder auf modernen Instrumenten, aber mit Verve und Artikulation der historisch informierten Aufführungspraxis. Die Concertante von Mozart dagegen unter Benedetti Michelangeli ist interpretatorisch demgegenüber sehr zurückhaltend. Also: Nicht alles ist gleich gut gelungen auf dieser CD, auch nicht die Instrumentalsoli – aber schon alleine das Repertoire und die sehr gute Einspielung der Concertante von Ignaz Pleyel machen diese CD für mich einer Empfehlung wert.

CD-Tipp vom 2.2.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“