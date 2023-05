Beeindruckende Klangschönheit

CD-Tipp vom 27.2.2018

SWR Ricercar - In Seculum Viellatoris | The Medieval Vielle Interpreten: Baptiste Romain , Le Miroirs de Musique Label: Ricercar RIC 388

Baptiste Romain hat gerade eine Professur angetreten, die es weltweit nur einmal gibt, und zwar an der Schola Cantorum in Basel: eine Professur für Fidel. Auf seiner neuen CD stellt er mittelalterliche Fideln in all ihren Facetten vor. Sie spielte zum Tanz auf oder akademisch-gelehrt, alleine und im Ensemble, man begleitete auf ihr Minnelieder oder geistliche Musik, einstimmige wie polyphone.

Vielfältige Fidelsorten

Unter dem Oberbegriff Fidel sammelt sich eine Vielzahl von Instrumententypen, die sich in Form und Funktion stark voneinander unterscheiden. Gemeinsam haben sie, dass die Saiten mit einem Bogen gestrichen werden. Ab dem zehnten Jahrhundert ist ein Streichbogen belegt, ab 1300 etwa spielt man auf Fideln da braccio – am Arm. Gemeinsam haben die Fideln auch, dass Saiten über einen flachen Korpus gespannt sind – ein bis sieben Stück – und sich die Töne auf dem daran befestigten Hals auf den Saiten mit der Hand greifen lassen. Es gab Fideln in allen Größen und Stimmungen, auch mit Bordunsaiten mit nahezu flachem Steg und einer Decke aus Ziegenhaut. Die Fidelsorten des Mittelalters waren so vielfältig wie die Musik dieser Zeit.

Faszinierende Entdeckungsreise

Als sich die Violine in den 1520er Jahren entwickelte, konnte die Fidel bereits auf 500 Geschichte zurückblicken. Entsprechend viele Instrumente muss ein Fidelspieler bedienen können, in den unterschiedlichsten Stimmungen, Bauarten und Größen. Auf der neuen CD „In Seculum Viellatoris“ – im Zeitalter der Fidel – nimmt Baptiste Romain uns mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Welt der mittelalterlichen Fidel in all ihren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und mit all ihren klanglichen und bautechnischen Unterschieden. Man hatte Zeit damals, das kommt auf dieser CD rüber.

Teils hochvirtuos

In großer Ruhe und Harmonie und in beeindruckender Klangschönheit und teils hochvirtuos entfalten Baptiste Romain und seine Mitmusiker – Sänger, Fideln, Harfe und Laute – einen farbigen und abwechslungsreichen Kosmos mit und rund um die Fidel. Baptiste Romain spielt eine verwirrende Vielfalt an Fidelinstrumenten und findet es überhaupt nicht schwer, zwischen ihnen zu wechseln. Wie meint Karl Valentin: „Wenn man‘s kann, ist‘s keine Kunst – und wenn man‘s nicht kann, erst recht nicht.“

CD-Tipp vom 27.2.2018 aus der Sendung „SWR2 Cluster“