Beeindruckend

SWR Supraphon - Bohuslav Martinů | The Epic of Gilgamesh Interpreten: Crowe , Staples, Welton, Martinik, Callow, Prague Philharmonic Choir, Czech Philharmonic, Manfred Honeck Label: Supraphon SU 4225-2

Flucht in die USA

Am Ende seines Lebens, in den 1950er Jahren, hat sich Bohuslav Martinů verstärkt religiösen oder spirituellen Texten zugewandt. Von seinem Schweizer Exil aus beobachtete er beunruhigt die Entwicklung des Kalten Krieges – sah beide Seiten kritisch, den kommunistischen Totalitarismus in seiner Heimat ebenso wie die Intoleranz und Antidemokratie der McCarthy-Ära in Amerika. Martinů selbst war über viele Jahre Emigrant. Als tschechischer Patriot, dessen Musik in seiner Heimat von den Nazis verboten war, ist er mit seiner französischen Frau bei der Invasion der Deutschen aus Frankreich in die USA geflohen, und auch nach dem Krieg kehrte er – wegen der heiklen Situation dort – nicht mehr in seine tschechische Heimat zurück.

Großzügige Unterstützung durch Paul Sacher

Nach gut zehn Jahren in den USA, wo er schnell zu den meist aufgeführten Komponisten avancierte und an führenden Instituten unterrichtete, kam er Mitte der 50er Jahre mit amerikanischem Pass nach Europa zurück, lebte kurzzeitig in Nizza und Rom und verbrachte seine letzten drei Lebensjahre ab 1956 in der Schweiz, bei Paul Sacher in Basel-Land, in Schönenberg, auf dem Familiensitz der Sachers. Paul Sacher, der Gründer des Basler Kammerorchesters, durch die Heirat mit der Laroche-Erbin Maja einer der finanzmächtigsten Männer, hatte Martinů schon ab 1938 großzügig unterstützt – künstlerisch und finanziell –, seit dem ersten von insgesamt fünf Kompositionsaufträgen für das Basler Kammerorchester. Martinů wollte dem Ehepaar Sacher als Dank dafür ein umfangreiches Vokal-Instrumentalwerk widmen. Der Gilgamesh-Epos beschäftigte ihn seit 1940. Er dachte nicht unbescheiden an „etwas, auf die Art von Cavalieris Komposition „Rappresentatione di anima e di corpo“, die eine neue musikalische Ära eingeläutet hat“.

Kraftvolles und wirkmächtiges Stück

Martinůs Vertrautheit mit Cavalieris „stile recitativo“ erkennt man in den erzählerischen Passagen, und auch die Chöre verraten seine Beschäftigung mit der Alten Musik, mit den Anfängen der Polyphonie der Notre-Dame-Schule. Wenn sein Gilgamesh-Epos auch keine neue Ära eingeleitet hat, so wurde es mit seinen Kernthemen – Freundschaft, Liebe und Tod – doch ein kraftvolles und wirkmächtiges Stück. Die Tschechische Philharmonie hat es in der neuen Aufnahme beeindruckend in den Kontrasten und Klangblöcken umgesetzt, mit einer erlesenen internationalen Solistenbesetzung und dem stimmmächtigen Philharmonischen Chor Prag unter der Leitung von Manfred Honeck.

Schmerzvoll sich vorantastende Klänge

Das Werk setzt mit schmerzvoll sich vorantastenden Klängen ein. Schnell explodiert ein höllischer Orchesterlärm, den wiederum ferne Chöre mit der Bitte an die Göttin Aruru ablösen, für Gilgamesch einen Gefährten zu erschaffen. Die Göttin erhörte ihre flehentlichen Bitten und schuf aus einer Scholle den Krieger Enkidu, der wild „wie ein Weizensamen“ unter Tieren aufwuchs. Um den wilden Enkidu unter die Menschen zu holen, umgarnt ihn eine Dirne mit ihren körperlichen Reizen, und schon weichen die Tiere angstvoll von ihm. Enkidu geht in die Stadt Uruk und trifft dort auf König Gilgamesh, gegen den er kämpft. Martinů lässt Erzähler, Solisten und Chor die Geschichte ineinandergreifend vorantreiben und kommentieren, wobei dem Chor mit einer enormen Stimmungsbandbreite der Bärenanteil zukommt.

Weder Oratorium noch Kantate

Es sei weder Oratorium noch Kantate, sondern kurz gesagt ein Epos, meinte Martinů zu seinem Gilgamesh-Epos, das er nach langem Gärungsprozess 1955 dann wie immer schnell – binnen zweier Monate – niedergeschrieben hat. In der Wahl eines der ältesten literarischen Dokumente der Geschichte, dem altbabylonischen Gilgamesh-Epos, kommt seine Enttäuschung über die aktuelle politische Entwicklung zum Ausdruck. „Ich wurde mir bewusst,“ so Martinů, dass die menschlichen Emotionen und Fragen trotz des riesigen Fortschritts, den wir in Industrie und Technik erreicht haben, die sich die Menschen im Zusammenhang mit diesem Fortschritt und Erfindungen aller Art stellen, sich überhaupt nicht verändert haben, und dass die Fragen und Probleme, die ich in der Literatur eines Volkes, das wir als primitiv bezeichnen, gefunden habe, uns ständig begleiten. Es sind die Fragen von Freundschaft, Liebe und Tod. In diesem Gedicht über Gilgamesh begegnen wir der sehr starken und sozusagen angstvoll-schmerzlichen Sehnsucht nach Antworten, nach denen wir bis heute vergeblich suchen.“ – Der zweite Teil des Gilgamesh-Epos‘ erzählt von der Liebe des neu geschaffen Enkidu und Gilgameshs und von Enkidus Krankheit und Tod, den Gilgamesh im dritten Teil betrauert, verbunden mit der Erkenntnis, dass auch er, der König, der zu zwei Dritteln Gott und nur zu einem Drittel Mensch ist, sich in die Endlichkeit fügen muss: „Die Erde hat ihn dahingerafft. Nicht die Pest, die Erde war‘s!“

Internationales Solistenquintett

Manfred Honeck hält die disparaten Stränge meisterhaft in der Hand, die unterschiedlichen Solisten, den omnipräsenten Chor und den großen Orchesterapparat, der mal maschinenhaft stampft und bedrohlich lärmt, dann wieder ängstlich-verschreckt zurückweicht. Eine beeindruckende Aufnahme eines beindruckend aktuellen Stücks: des Gilgamesh-Epos‘ von Bohuslav Martinů mit einem internationalen Solistenquintett, dem Prager Philharmonischen Chor und der Tschechischen Philharmonie.

