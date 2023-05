Top ausgestattet und bestbesetzt

per Mail teilen

DVD-Tipp vom 18.1.2018



"Es gibt viele Verfilmungen des Balletts 'Romeo und Julia'. Diese besticht durch die poetische Innerlichkeit der Choreoqrafie von Kenneth MacMillan. Und mit dem Auge der Kamera sieht man jedes Detail."

SWR2 Autorin Nicole Strecker

SWR Cmajor - Romeo and Juliet | Music by Sergej Prokofiev | Choreography Kenneth MacMillans Interpreten: Roberto Bolle Misty Copeland , Ballet Company and Orchestra of Teatro alla Scala , Conductor Patrick Fournillier Label: Cmajor 743508

Zweimal gaukelt der Tod ihm ein Trugbild vor, zweimal irrt sich Romeo entsetzlich: Erst hält er das taumelnde, lachende Sterben seines besten Freundes Mercutio für einen Scherz. Dann findet er den kalten Körper seiner Julia in einer Gruft. Er presst sie an sich, hebt die Leblose hoch über seinen Kopf, schleift und schleudert ihren zarten Leib in wildem Schmerz herum, dann nimmt er sich selbst das Leben, im grausigen Irrtum, ihr Drogenkoma sei ein Totenschlaf.

Totenstarre auf Spitzenschuhen

Die Zuschauer wissen, was nun kommt: Der Höhepunkt der Tragik ist noch nicht erreicht, Julia wird nur wenige Sekunden nach Romeos Tod erwachen, aber in Kenneth MacMillans Ballett ist das Pas de deux zwischen Lover und vermeintlicher Leiche der Gipfel seiner Choreografie-Kunst. Grandios, wie MacMillan es schafft, Totenstarre auf Spitzenschuhen zu zelebrieren. Und grandios, dass man das nun einschließlich trauer-verzerrtem Romeo-Gesicht in Nahaufnahme erleben darf.

Sinnliche Julia, nobler Romeo

Immer wieder ist MacMillans Romanze verfilmt worden. Weltberühmt wurde die Urfassung mit dem Traumpaar Margot Fonteyn und Rudolf Nurejew. Der damals schon reifen Dame Fonteyn und dem anarchischen Sexgott Nurejew setzt nun eine neue Filmversion quasi in Umkehrung der Charaktere eine hitzigere, sinnlichere Julia und einen nobleren, älteren Romeo entgegen: In der Aufführung der Mailänder Scala tanzen die Afroamerikanerin Misty Copeland und der Italiener Roberto Bolle. Er war 20, heute ist er über 40 und macht noch immer Bella Figura als labil-aufbrausender Frauenschwarm. Im Bonusmaterial begeistert sich der Star für MacMillans Choreografie:

„Jede einzelne Geste, jeder einzelne Schritt wird nicht aus Selbstzweck gemacht, sondern um die Geschichte zu erzählen. Die Tanztechnik ist nur ein Mittel, um Gefühle auszudrücken. Kenneth MacMillan konnte das großartig, das Publikum wird von dieser Geschichte überwältigt, und meine hohen Sprünge in der Balkonszene oder die Variation mit Pirouetten vor dem Pas de Deux – all das ist eine Explosion von Freude, eine Liebeserklärung an Julia.“

Poetische Innerlichkeit statt Virtuositätenschau

In Deutschland gilt noch immer John Cranko mit seiner Stuttgarter Version als Maßstab aller Dinge in Sachen „Starcrossed lovers“. In Großbritannien aber ist es dessen Zeitgenosse, Freund und Konkurrent Kenneth MacMillan. Er hat Mitte der 1960er Jahre der klassischen Akademik die russische Wucht ausgetrieben. Bei ihm bedeutet Ballett nicht mehr die angeberische Virtuositätenschau, sondern poetische Innerlichkeit. Seelenschauer statt Muskelzittern. Und das kann man in der gelungenen Verfilmung der Mailänder Inszenierung wunderbar beobachten.

Mit der Kamera nah dran

Von der hochzuckenden Augenbraue zum versteckten kleinen Fußtritt zwischen zickenden Zofen, vom liebestrunkenen Schwanken auf Spitzenschuhen bis zum actionfilmreifen Fecht-Kampf ist alles von multiplizierten Kamera-Augen eingefangen. Ebenso die Farbenpracht des Set-Designs, das mit dramatisch dräuenden Himmelswolken, finsterem Steinpalast und opulenten Samt-und-Seide-Kostümen an die biblische Szene eines Renaissance-Gemäldes erinnert. In den Zwischenspielengleitet die Kamera auch durch den Orchestergraben, sucht nach den melodieführenden Musikern, dem Dirigenten Patrick Fournillier. Dazu Tänzer Roberto Bolle:

„Die Musik von Sergei Prokofjew hat viel zur Wertschätzung dieses Balletts beigetragen. Sie bewegt die Gefühle, entführt einen in diese Welt, erzählt selbst schon die Geschichte. Und sie ist sehr klar: Jeder Interpret, jede Szene hat ein eigenes Thema. Sie entfaltet unglaublich dramatische Kraft. Für uns Tänzer ist das eine große Hilfe.“

Gebannt für die Ewigkeit

Jahr für Jahr verführt Prokofjews Komposition die Choreografen dazu, dem langen Reigen suizidaler Liebespaare noch weitere hinzuzufügen. Mit der Verfilmung des Mailändischen Shakespeares hat man nun ein top ausgestattetes und mit Roberto Bolle und Misty Copeland auch bestbesetztes Romeo-und-Julia-Paar für die weltweite Verbreitung ausgewählt. Auf der Bühne gestorben – gebannt für die Ewigkeit.

