Höchst empfehlenswert

SWR EDA - en hommage | Józef Koffler | Piano concerto | 2nd Symphony | Two Songs | Quatre Poèmes | Ukrainian Sketches Interpreten: Polish Sinfonia Iuventus Orchestra , Christoph Slowinski, Fredrika Bittembourg, Daniel Wnukowski, Polis String Quartet Berlin Label: EDA Records 042

Wichtigster Vertreter der polnischen Avantgarde

Es kommt heute immer noch öfter vor, dass Musik und Musiker aus der Versenkung auftauchen, die in der Nazizeit verschwanden und verschüttet wurden. Der Komponist Józef Koffler gehört dazu. Einst galt er, neben Karol Szymanowski, als der wichtigste Vertreter der polnischen Avantgarde. Jetzt ist ein Album erschienen, das uns mit einigen seiner großen Werke bekannt macht – zum Beispiel mit dem Konzert für Klavier und Orchester op. 13; dessen dritter Satz heißt „Krakowiak“ (der Krakauer). Ganz sicher hat Józef Koffler, der dieses Konzert 1932 in Lemberg schrieb, auch an seinen großen Vorgänger gedacht, Frédéric Chopin, der den dritten Satz seines ersten Klavierkonzerts ebenfalls mit Krakowiak-Melodien unterfüttert hatte.

Erster polnischer Dodekaphonist

Zu diesem Zeitpunkt, 1932, war Koffler 36 Jahre alt, der einzige Professor für atonale Komposition in ganz Polen, und auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Er war berühmt. Ja, man kann sagen, berüchtigt, einige Musikkritiker hassten ihn regelrecht. Denn Józef Koffler war ein engagierter Anwalt der Moderne. Man nannte ihn den „ersten polnischen Dodekaphonisten“, wenngleich er selbst kein Purist war, sondern einen eigenen Stil entwickelt hatte, in dem Zwölftöniges sich mit Neoklassischem kreuzt. Der rhythmische Impact im Finalsatz seines Klavierkonzerts op. 13 zeigt aber auch die Einflüsse Strawinskys, melodisch und in der Klangfarbendramaturgie findet Koffler seinen ganz eignen Ton. Und Witz hatte er auch: In den Schlusstakten verbirgt sich ein ironischer Gruß an Beethovens völkerverbindende neunte Sinfonie. Es handelt sich bei diesem Mitschnitt eines Warschauer Konzerts vom Mai 2016 um eine Ersteinspielung.

Fundstück, seltene Perle

Dieses Koffler-Album, mit Liedern, mit Sinfonischem und Kammermusik, ist ein Fundstück, eine seltene Perle – und setzt damit eine bereits mehrfach preisgekrönte Reihe des Labels EDA-Records fort. Die heißt „Poland Abroad“ und hat es sich zum Ziel gesetzt, all die vielen polnischen Komponisten des 20. Jahrhunderts wieder ins Rampenlicht zurückzuholen, die in unserem Musikleben heute keine Rolle mehr spielen, weil sie Opfer der politischen Ereignisse geworden waren: verfolgt, deportiert, unterdrückt, mundtot gemacht, ins Exil getrieben, umgebracht von den Nationalsozialisten. Letzteres widerfuhr auch Józef Koffler, er wurde mit seiner Familie ermordet, im Alter von 48 Jahren. Aber die Ironie der Geschichte wollte es, dass Koffler schon vorher, als ein exponierter Vertreter der Moderne, zwischen die Fronten geriet. Nach der sowjetischen Besetzung Lembergs 1939 kam er unter Formalismusverdacht, er wurde angefeindet, er musste „Selbstkritik“ üben – was letztlich dann auch wohl sein Komponieren beeinflusste. Das 1941 entstandene Streichquartett Nr. 2 op. 27 berichtet davon, in kurzen volkstümlichen Sätzen, voll Melancholie. Und mit Melodien, die die Grenzen der Sprachlosigkeit streifen.

Kleines, aber starkes kompositorisches Œuvre

Das kompositorische Œuvre, welches Koffler in seinem zerrissenen, brutal abgekürzten Leben hat schaffen können, ist klein, aber stark. Die Pianistin Elzbieta Sternlicht war die erste, die 2006 an diesen hochbegabten Komponisten, Wanderer zwischen den Welten, erinnerte und einige seiner Klavierwerke wieder ausgrub. Inzwischen gibt es zwei Einspielungen von Kofflers grandioser Kantate „Miłość“ (Die Liebe) op. 14 und sogar drei verschiedene Einspielungen seines Trios op. 10, bei den Labels Channel Classics, Eos und CPO. Diese höchst empfehlenswerte jüngste CD hier, die bei EDA-Records herauskam, in Zusammenarbeit mit Schott/Wergo, dem Deutschlandradio und dem polnischen Komponistenverband, enthält ausschließlich Ersteinspielungen: Lieder, Kammermusik, das Klavierkonzert, die zweite Sinfonie. Fortsetzung folgt, hoffentlich bald …

