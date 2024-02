CD-Tipp vom 12.1.2018

SWR DG - Herbert von Karajan | The Complete Recordings on Deutsche Grammophon & Decca Label: DG 479 8160

Die landauf, landab angepriesene Karajan-Edition „The Complete Recordings on Deutsche Grammophon & Decca“ mit insgesamt 330 CDs, 24 DVDs und zwei Blue-Ray Audios, sollte vor Weihnachten nur schlappe 800 Euro kosten. Jetzt, nach Weihnachten, scheint die Karajan-Aktie abgestürzt zu sein, und der Brocken ist für 650 Euro zu haben. Da haben wir die Bescherung! Die Deutsche Grammophon, die den Jahrhundert-Dirigenten am längsten unter Vertrag hatte, erklärte kürzlich aus Anlass der Veröffentlichung ihrer Edition: „Noch heute ist Karajan Jahr für Jahr der meistverkaufte Künstler dieses Labels.“

An Fakten bitterarmes Begleitbuch

Ist das vielleicht der wahre Grund, den ganzen Deutsche Grammophon-Karajan, alles, was die DG sowieso schon mehrfach auf den Markt geworfen hat, jetzt noch einmal in unterschiedlichsten Kompilationen und Verpackungen luxuriös neu zu verhökern? Weißes Leder umhüllt das Produkt. Golden geprägt der Schriftzug. Fotostrecken im Tiefdruck zieren das an Gesülze überreiche, an Fakten indes bitterarme, dito goldgeprägte Begleitbuch. Zudem: Außen hui, innen pfui! Die 330 CDs und 24 DVDs stecken in schnöden Papptüten, die Fülle der Titel ist so unübersichtlich katalogisiert und so nicht-chronologisch sortiert, dass selbst alte Karajan-Sammler, wie ich eine bin, Mühe haben, da durchzusteigen und Spreu vom Weizen zu trennen.

Recycling-Hokuspokus

Es gibt aber, gottlob, eine vom Karajan-Institut in Salzburg online bereitgestellte Datenbank, die sämtliche Karajanschen Tonträger verzeichnet, auch Wiederauflagen, mit Veröffentlichungsdatum (nur leider ohne Aufnahmeort). Diese Website kann ich nur empfehlen: www.karajan-institut.org. Da findet man dann doch alles, was man braucht, um dem Recycling-Hokuspokus der Deutschen Grammophon auf die Schliche zu kommen! Und das lohnt sich. Denn es gibt einige Karajan-Aufnahmen mit neuer und mit alter Musik, die offenbar irgendwann nicht mehr ins Beute-Schema der großen Labels passten. Nicht zuletzt, weil die historische Aufführungspraxis über Karajan hinweg oder vielmehr an ihm vorbei fegte, hatte man sein Bach-Violinkonzert mit Christian Ferras oder seine Strawinsky-Experimente aus der Schweizer Sommerfrische zwischenzeitlich nicht wieder aufgelegt. Diese Aufnahmen waren jahrelang vergriffen. Man konnte sie nur noch Second Hand ergattern.

Wiederauflage von Händel-Aufnahmen

Manche Einzel-CD dieser Schätzchen kostete zuletzt gebraucht mehrere hundert Euro, zum Beispiel die der Händel-Concerti-Grossi aus den Sechzigern. So gesehen ist die Karajan-Luxus-Edition beinah ein Schnäppchen. Denn auch die junge, scharfe Händel-Pracht aus Karajans Aufbruchszeit wurde jetzt mit recycelt. Im Urlaub, in der Sommerpause 1966, ist etwa die Aufnahme des Concerto Grosso in d-Moll entstanden. In jener glücklichen Dekade nach 1963, als Scharouns Philharmonie gerade eröffnet worden war und Herbert von Karajan sich, nach dem Bruch mit Wien, mit ganzem Herzen seinen Berliner Philharmonikern zuwandte. Allsommers lud er ein paar Musiker des Orchesters ein zum Urlaub in die Schweiz, nach Sankt Moritz, nach einem Rotationsprinzip. Morgens ging es in die Berge. Nach dem Abendessen zum Kegeln. Dazwischen wurde Musik gemacht. Als reines Privatvergnügen, ohne Publikum, im Hotelsaal oder in der Kirche. Ab 1966 kamen dann auch ein paar Techniker der Deutschen Grammophon mit, um aufzunehmen.

Dummdreiste Label-Politik

Es hätte Karajan wahrscheinlich gefallen, dass dieser inspirierte Händel, auch sein kerniger Sankt-Moritzer Strawinsky, die bergseeklaren Mozart-Divertimenti, Honegger, Berg, Webern, Schönberg, Bartók jetzt endlich wieder greifbar sind. Er glaubte ja fest an die kreativen, künstlerischen Potenzen der Tonaufzeichnung, von deren Schattenseiten er noch nichts ahnte. Doch ob ihm die dummdreiste Label-Politik heutzutage passen würde? Immer wieder findet diese Riesen-Abzocke statt, wirklich interessante Wiederentdeckungen nur in monumentalen Megapaketen anzubieten. Immer wieder wird das neu verpackt und umsortiert, wird der abgegraste Markt nochmal durchgeharkt. Dass aber plötzlich völlig unbekannte Karajan-Aufnahmen aus der Versenkung auftauchen, wie neulich ein BBC-Mitschnitt aus der Royal-Albert-Hall von 1956, mit Clara Haskil, beim Label Ica, das ist eher die Riesen-Ausnahme.

Das Meiste schon dreifach auf dem Markt

Fazit: Das Meiste, was die „Complete Karajan Recordings on Deutsche Grammophon & Decca“ wiederveröffentlicht, ist eh schon dreifach auf dem Markt. Niemand braucht das. Schon gar nicht zu diesem Luxus-Preis. Und ausgerechnet die als „Early Recordings“ angepriesenen Rundfunkmitschnitte und von 78er-Platten umgeschnittenen Aufnahmen aus den Dreißigern und Vierzigern, die sind seit Jahren bekannt und immer lieferbar, ediert von Labels wie Membran, Naxos Historical, Unlimited oder Testament.

CD-Tipp vom 12.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“