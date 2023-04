Feinste Broadway-Kunst

CD-Tipp vom 5.1.2018

SWR alto - Two Original Broadway Classics | South Pacific & Oklahoma! Interpreten: Mary Martin, Juanita Hall, Ezio Pinza, Alfred Drak, Celeste Holm Label: alto ALN 1964

Ein Stück Kulturgeschichte der USA

Die Musicals von Rodgers & Hammerstein gehören in den USA zur Kulturgeschichte, die Songs daraus zum Fundus der nationalen Selbstvergewisserung, bis heute werden sie in immer neuen Variationen gespielt und gesungen. Hier bei uns in Europa, vor allem im kulturhegemonialen Deutschland, gilt das Musiktheater des Broadway nicht als Kunst, sondern als Unterhaltung. Insofern wird diese auch CD wohl nicht allzu viele Käufer finden – zumal das Rodgers & Hammerstein-Stück, das da, original besetzt und neu remastered, zu hören ist, in Deutschland so gut wie niemand kennt. Dabei wäre es heute, wo uns der Irrsinn des aktuellen Präsidenten täglich auf allen Medienkanälen entgegen plärrt, eigentlich genau das Richtige, um uns mal wieder an das gute Amerika zu erinnern, denn „South Pacific“, so heißt das Stück, ist ein Anti-Rassismus-Musical.

Ezio Pinzas zweite Karriere am Broadway

Richard Rodgers und Oscar Hammerstein, die so fabelhafte Ohrwürmer produzieren konnten, waren politische Menschen, und sie haben mit ihren Broadway-Stücken auch ganz bewusst Politik gemacht, am meisten vielleicht mit „South Pacific“. Der schon ältere Plantagenbesitzer und Witwer Emile LeBecque lebt nahe einem Militärstützpunkt im Südpazifik und verliebt sich dort in die viel jüngere amerikanische Krankenschwester Nellie. Sie liebt ihn auch, aber Emile war vorher mit einer Eingeborenen verheiratet, und Nellie fürchtet um ihren Ruf, wenn sie jetzt deren farbige Kinder großzieht. Dass sie im Verlauf des Stücks ihre Einstellung ändert, konnte damals bei der Premiere im Jahr 1949 jeder nachvollziehen – die Rolle des französischstämmigen Plantagenbesitzers war nämlich mit einem unverschämt gutaussehenden Kerl besetzt: Ezio Pinza, der schönste Don Giovanni, der je an der Metropolitan Opera sang, hat in seiner zweiten Karriere am Broadway auch mit knapp 60 noch die Frauenherzen zum Schmelzen gebracht – allerdings hatten ihm Rodgers und Hammerstein auch den passenden Song „Some enchanted evening“ dazu untergeschoben. Opernstar und Womanizer Ezio Pinza war ein großer Don Giovanni – ihm hat man die 1003 Frauen, von denen Leporello in seiner Register-Arie singt, sofort abgekauft, aber erst mit diesem Song ist er in den USA im fortgeschrittenen Alter von knapp 58 zum Superstar geworden.

Literarische Vorlage von James A. Michener

Die Broadway-Originalbesetzung von „South Pacific“ hat man nach dem riesigen Erfolg des Stücks auf Platte gebannt, und diese Aufnahme kommt jetzt re-mastered nochmal neu heraus, in einer leider furchtbar unansehnlichen Ausgabe, aber zu hören ist feinste Broadway-Kunst des Goldenen Musical-Zeitalters. Das Buch zu „South Pacific“ stammt von James A. Michener. Micheners Romane waren Mitte des 20. Jahrhunderts unglaubliche Erfolgsschlager, die Handlung spielte oft in abenteuerlicher bis exotischer Umgebung, die Moral von der Geschicht war immer amerikanisch im besten Sinne, und die Bücher haben sich geradezu zur Verfilmung aufgedrängt, Grace Kelly, Marlon Brando, Charlton Heston und viele andere haben Michener-Figuren gespielt.

Mary Martin – die Königin des Broadway

Michener war im Krieg als Soldat im Pazifik auf der Insel Vanuatu stationiert und hat dort „Die Südsee“ geschrieben, eine Sammlung von Kurzgeschichten, für die er dann 1948 den Pulitzerpreis bekommen hat, und schon ein Jahr später haben Richard Rodgers und Oscar Hammerstein ihr Broadway-Musical daraus gemacht: „South Pacific“ wurde eins der erfolgreichsten Broadway-Stücke aller Zeiten. Es hatte aber seine Durchschlagskraft nicht zuletzt den fantastischen Hauptdarstellern zu verdanken, neben Ezio Pinza war das vor allem Mary Martin – bei uns kennt man sie kaum, aber Mary Martin war damals die wohl meistgebuchte Sängerin im Broadway-Geschäft. Martin, die übrigens die Mutter von Dallas-Bösewicht J. R. Ewing alias Larry Hagman war, hat beides beherrscht: die schmachtende Weiblichkeit mit zart mädchenhaftem Touch und den selbstironisch-witzigen Auftritt – also haben ihr Rodgers und Hammerstein bevorzugt alles in das Stück „A wonderful guy“ gepackt. Diese Frau war über viele Jahre weg die Königin des Broadway, bei uns kennt sie kaum mehr einer: Mary Martin als verliebte amerikanische Krankenschwester in Rodgers und Hammersteins „South Pacific“. Das Stück scheint Europäern allzu amerikanisch gewesen zu sein, deshalb hat man es hier bei uns zu Musical-Zeiten kaum je gespielt, und jetzt ist diese Welt ja sowieso versunken – ewig schade um die tolle Musik und das bedeutende Stück amerikanische Kulturgeschichte, deswegen kriegt diese leider total grottig aussehende CD hier noch eine Empfehlung: Die Songs aus „South Pacific“ neu remastered in der Original-Broadway-Besetzung von 1949, und weil es so schön ist, sind auch gleich noch die Musiknummern von „Oklahoma“ mit drauf.

CD-Tipp vom 5.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“