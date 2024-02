Rustikaler Spielton

CD-Tipp vom 5.1.2018

SWR Erato - Ensemble des Equilibres | Des cordes marines | Trios à cordes de Cras, Bonnal & Roussel Label: Arion AR 102

„Des cordes marines“ heißt die CD des französischen Ensemble des Equilibres, das könnte man vielleicht übersetzen mit „Meeres-Saiten“ – der Titel hat wohl nicht unbedingt mit den Streichtrios zu tun, die da zu hören sind, sondern vor allem mit der Biografie der drei versammelten Komponisten.

Der von Jean Cras zum Beispiel. Jean Cras hat sich in der Musikgeschichte unter anderem dadurch hervorgetan, dass er sein Klavier sogar mit auf hohe See genommen hat – dorthin musste er ziemlich oft, denn Jean Cras, Jahrgang 1879, kam aus einer Familie von Seeadmiralen, er war im Hauptberuf tatsächlich Offizier erster Klasse der französischen Marine, Kommandeur eines Torpedoboots im Ersten Weltkrieg und außerdem ein unermüdlicher Tüftler in Sachen Messinstrumente – die sogenannte „Règle Cras“, eine von ihm erfundene Navigationshilfe in Form eines Winkelmessers, hat vor der Einführung der Satellitennavigation jeder Seefahrer gut gekannt.

Fernweh-Musik zwischen Sehnsucht und Aufbruch

Das Komponieren hat sich Cras erst mal selber beigebracht, dann hat er als Schüler bei Henri Duparc angeheuert, dem Mann, der die geheimnisvollsten Lieder der französischen Musik hinterlassen hat. Duparc nannte Cras „Le fils de mon âme“, „Sohn meiner Seele“ – drei Monate dauerte das kurze Glück dieses Unterrichts, dann musste Cras wieder zurück auf See; anders als sein Kollege Rimsky-Korsakow in Russland, der ja auch erst mal Marineoffizier war, hat Jean Cras seine militärische Laufbahn nicht aufgegeben. Er wollte als Komponist frei bleiben, also hat er sein Geld und seine Reputation woanders bezogen und so ganz im Verborgenen ein paar der schönsten französischen Kammermusiken des

20. Jahrhunderts geschrieben. Sein natürlich so gut wie nie aufgeführtes Trio Nr. 3 aus dem Jahr 1926 spielt das Ensemble des Equilibres als Fernweh-Musik zwischen Sehnsucht und Aufbruch. Genau genommen sind die drei Streicher hier nur eine kleine Abordnung des Ensemble des Equilibres. Das ist nämlich eigentlich viel größer, und dazu gehören neben diversen Streichern auch Bläser, Klavier und Harfe – das Ensemble funktioniert als eine Art Pool, aus dem sich wechselnde Besetzungen für die jeweiligen Projekte zusammenstellen lassen, Gründerin und Leiterin ist die Geigerin Agnès Pyka, die auch bei den „Cordes marines“ die erste Geige spielt.

Selten zu hörende Stücke

Mit der Intonation nehmen die drei Frauen es nicht immer so ganz genau, und über besonders ziselierte Stellen, von denen es bei diesen Stücken ganz schön viele gibt, schludern sie manchmal ein bisschen arg robust weg, zumal gerade Agnès Pyka meistens mit ziemlich viel Bogendruck spielt ... Trotzdem hört man ihnen gern zu und freut sich – wenn man so etwas mag – einfach an diesen selten zu hörenden Stücken, die mal wieder klarmachen: Frankreichs Musik des 20. Jahrhunderts hat viel mehr Facetten als unsere Schulweisheit sich es träumt.

Der wohl unbekannteste unter den drei Komponisten dieser Platte ist der Bordelaiser Joseph-Ermend Bonnal, der in Paris Schüler von Fauré und Louis Vierne war; Bonnal war eine seltsame Doppelnatur, einerseits zeitlebens Organist in verschiedenen großen Kirchen, Mann der Kirchenmusik, andererseits hat er zwischen den Kriegen unter Pseudonym jede Menge Ragtimes und Tangos komponiert. Bonnals Seelenheimat war, ähnlich wie für Maurice Ravel, das Baskenland – sein Streichtrio ist gleichzeitig eine kleine Postkartengalerie dieser Landschaften. Und für den letzten Satz, die witzige, fast volkstümliche „Rapsodie du Sud“, passt der manchmal ein bisschen rustikale Spielton des Ensemble des Equilibres dann richtig gut.

Verflucht moderne Musik

Der dritte im Komponistenbunde auf dieser Platte mit – nennen wir sie mal: Post-impressionisten ist Albert Roussel. Roussel ist ein ziemlich spätberufener Komponist gewesen, zuerst mal ist er nämlich, in der Hoffnung auf Abenteuer wie bei Jules Verne, zur Marine gegangen und zur See gefahren, genau wie Jean Cras. Und die Lust an weiten Reisen und fremden Kulturen hat Roussel behalten, auch wenn er sich schließlich mit Begeisterung der Musik in die Arme geworfen hat – in Paris war er dann Lehrer für Kontrapunkt an der Schola Cantorum und hat dort so unterschiedliche Schüler wie Erik Satie oder Edgard Varèse betreut. Einen „Debussy mit Sinn für Kontrapunkt“ hat ihn mal irgendwer genannt – aber wenn man seine Musik so hört, ist „Kontrapunkt“ eigentlich nicht das, was einem einfällt. Es ist eher so, dass Roussel die Kunst der Flüchtigkeit zelebriert, seine harmonischen Gebilde und Stimmungen zerfließen immer wieder und lösen sich in andere Bilder und Stimmungen auf, melodische Linien tauchen aus dem musikalischen Hintergrundrauschen auf und verflüchtigen sich – und irgendwann wird einem klar, dass das, wenn auch 80 Jahre alt, verflucht moderne Musik ist.

