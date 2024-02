Gleichförmige, schwingungsarme Stimme

CD-Tipp vom 5.1.2018

SWR Erato - Marianne Crebassa | Fazil Say | Secrets | French Songs Label: Erato 190295 76897

Raffiniert eingefädeltes PR-Produkt

Die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa hat das große Los gezogen: Warner, der einzig verbliebene Großkonzern in Sachen Klassik-CDs, hat beschlossen, sie zum Star zu machen – und seit ungefähr einem Jahr werden jetzt alle Register gezogen, das auch wahr werden zu lassen. Die Fotos, die von Marianne Crebassa in Umlauf sind, kreieren charmant das Image einer typischen Französin. Praktischerweise sieht sie aus wie eine Mischung aus Amélie und Juliette Binoche, also sehen wir sie in Ringelpullis und Baskenmütze oder Herrenhemd mit Hosenträgern in lustigen bis verträumten Posen, die auch als Chanel-Werbung durchgehen würden. Vor allem aber spannt Warner schon berühmte, bei ihnen unter Vertrag stehende Künstler ein, um Marianne Crebassa als d i e kommende Mezzosopranistin zu etablieren: Anfang letzten Jahres gab es als Debüt eine quietschvergnügte Hosenrollen-Platte unter dem Titel „Oh boy!“ mit Marc Minkowski am Pult, für die dann, versteht sich, gleich auch ein Echo Klassik bestellt und geliefert wurde, und für „Secrets“, die schnell nachgereichte neue CD, hat man sich jetzt Fazil Say geholt. Der auch deshalb Grund hatte mitzumachen, weil auf der CD noch Platz war für eine Komposition von ihm. „Gezi Park 3“ heißt die, und ist leider nicht weiter der Rede wert – Say ist ein interessanter Komponist, dessen Musik oft ziemlich spannende Fusionen zwischen Orient und Okzident zustande bringt, aber zwischen den Liederzyklen von Debussy, Ravel, Fauré und Duparc, der Königsklasse der französischen Musik also, hat das Stück null Chance.

Ehrgeiziges Programm

Das Programm von Marianne Crebassa und Say ist ziemlich ehrgeizig: Debussys „Chansons de Bilitis“ und Ravels „Shéhérazade“ sind Ikonen des musikalischen Impressionismus (so es den denn gibt), die kleine Sammlung von Fauré-Liedern zeigt, wer damals eigentlich mit der clair-obscur-Zauberei angefangen hat, und Henri Duparcs „Mélodies“ sind rätselhafte Edelsteine.

Leicht schleifende Nebengeräusche

Frankreichs „Mélodies“ drehen sich, ihrem Namen zum Trotz, eher selten um Melodie, oder wenn, dann eher um die Sprachmelodie – die Dichtung bestimmt Rhythmus und Verlauf, die Musik folgt der Poesie, umspielt sie und öffnet Imaginationsräume. Und trotzdem geht es da nicht um Worte, sondern vor allem um das dahinter: die körperlose Essenz der Dinge, eingefangen in Stimmung, Tonfall, Timbre – und es geht, ganz zentral, um Schönheit. Und da gibt es schon mal ein kleines Problem: Marianne Crebassas Stimme hat, vor allem bei den offenen Vokalen und den lauteren Stellen, Gesellschaft – in Form eines leicht schleifenden Nebengeräuschs. Dass manche Stimmen in bestimmten Lagen rau klingen, ist nicht ungewöhnlich, bei Fritz Wunderlich oder auch bei Cecilia Bartoli ist es genau das, was diese Stimmen bei näherem Hinhören so sexy macht. Bei Marianne Crebassa trübt es aber die Töne irgendwie unangenehm ein – die Stimme schwingt nicht richtig, klingt manchmal unschön flach und dick, und es fehlt ihr jenes silbrige Leuchten, das diese besondere Musik erst so kostbar funkeln lässt, wie Ravel, Debussy und Co sich das gedacht haben. Ob Marianne Crebassas Stimme wirklich so einzigartig ist, dass sie sich als Kandidatin für eine Weltkarriere anbietet, darüber kann man sich vielleicht streiten, mir scheint eben nur, dass sie zumindest für das impressionistisch schimmernde Repertoire ihrer neuen CD eine zu dicke, gleichförmige, schwingungsarme Stimme hat.

Gepflegte Langeweile

Das alles ist, wenn auch seltsamerweise technisch viel zu leise aufgenommen, rein musikalisch nicht schlecht gemacht: Fazil Say spielt klangsinnlich und erlesen und mit nach innen gewendeter Poesie, Marianne Crebassa gestaltet sorgfältig, aber, und das kommt zum stimmlichen Problem eben noch dazu: die Poesie spricht nicht, und von der ganz tief im Inneren dieser Musik liegenden Glut springt einfach kein Funke über. Letztlich ist dann auch die Auswahl der Stücke irgendwie zu monochrom, und so bleibt nach dem Durchhören vor allem eines übrig: gepflegte Langeweile.

CD-Tipp vom 5.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“