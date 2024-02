Luxuriöser Tonfall

CD-Tipp vom 5.1.2018

SWR Signum Classics - The King’s Singers | Gold Label: Signum Classics SIGCD 500

Unterschiedliche Genres, Klangwelten und Sprachen

„Gold“, das Jubiläums-Album der King’s Singers, besteht aus gleich drei CDs: „Spiritual“ enthält geistliche Stücke, „Secular“ weltliche aus allen Jahrhunderten und auf „Close Harmony“ finden sich typische, stimmlich eng geführte King’s Singers Arrangements von Pop-, Jazz- oder Folk-Songs. Drei CDs, das ist schon angemessen, wenn man bedenkt, in wie vielen unterschiedlichen Genres, Klangwelten und Sprachen die King’s Singers sich in den fünf Jahrzehnten seit ihrer Gründung bewegt haben: Klassische Madrigale und Beatles-Songs, Volkslieder aus der ganzen Welt und Billy-Joel-Hits, Ligeti oder Heinrich Schütz, Tavener oder Gershwin – vor den Sechs und ihren immer wieder ziemlich genialen Arrangeuren war nichts sicher.



Kunstvoll arrangierte Stücke

Die King’s Singers machen sich bis heute immer wieder Unerwartetes zu eigen, und in dieser Jubiläums-Ausgabe führt das tatsächlich etwas Bemerkenswertes vor Ohren: Dass nämlich diese ach so traditionsreiche Truppe sehr wach die musikalischen Entwicklungen verfolgt und nie den Anschluss an die Gegenwart verliert. Das kann man schon beim Blick auf das Programm der ersten CD sehen, da sind, kunstvoll arrangiert, Stücke von U2 oder James Taylor dabei, ein Song der erfolgreichen schottischen Singer-Songwriterin KT Tunstall, ein Stück der African Queen Angélique Kidjo oder der Liebesschluchzer „All of me“, mit dem R’nB-Superstar John Legend 2014 sämtliche Charts gestürmt hat. In der Version der King’s Singers wird das fast schon zur subtilen Studie.



Balance, Klangmischung, Artikulation – aufs Subtilste perfektioniert

Die King’s Singers waren und sind schon eine irgendwie ziemlich britische Angelegenheit – zum Beispiel waren sie das erste Männergesangsensemble mit echten Countertenören; damit sind sie stilbildend geworden, aber vor allem auch, weil sie konsequent die guten, alten Ensemble-Tugenden hochgehalten und aufs Subtilste perfektioniert haben: Balance, Klangmischung, Artikulation – es klingt so selbstverständlich, aber gerade das mit der Balance ist eine wirkliche Kunst, für die es Individualisten braucht, die sich im richtigen Moment eben auch mal ausblenden können müssen.

Konzentration auf gemeinsames Projekt

„Ich liebe es, NICHT zu hören zu sein“, sagt zum Beispiel der Bariton Christopher Gabbitas – „es ist wirklich schön, einfach im Gefüge zu sitzen“. Ansonsten ist das A und O für ein Spitzenensemble, dass sie sich als Musiker auf ihr gemeinsames Projekt konzentrieren. Wenn jeder seinen eigenen Interessen folgen würde und die Truppe immer nur phasenweise zusammenkäme, würden diese speziellen King’s Singers-Rädchen sofort aufhören ineinanderzugreifen, das Ineinanderfließen der Einsätze und Klangfarben würde nicht mehr so reibungslos funktionieren, kurz, der King’s Singers-Klang wäre verloren, dieser Klang, den einer von ihnen neulich mal als „warmes Bad“ bezeichnet hat. In diesem Wellness-Klang kann man also drei CDs lang baden – und wenn man denn meckern will bei so viel Perfektion, könnte man höchstens beklagen, dass eine Badewanne voll Mousse au Chocolat halt doch ein bisschen zu viel des Guten ist. Zumal die Herren eben ausnahmslos allem diesen luxuriösen, ein bisschen manierierten King’s Singers-Tonfall angedeihen lassen. Was die ja doch eigentlich sehr verschiedenen Stücke, die sich da versammeln, zusammengenommen irgendwie nivelliert – und was manchmal, wenn man streng ist, auch die Musik verfälscht. Wenn sie zum Beispiel bei geistlicher Musik von Francis Poulenc in Barbershop-Manier die Töne anschleifen, oder wenn ihnen das innige Lied„All meine Herzgedanken“ von Brahms sowohl klanglich als auch inhaltlich allzu flach gerät.

Ausblendung von 49 Jahren Ensemble-Geschichte

Eine große Frage hat sich mir bei dieser großen Retrospektive dann auch noch gestellt: Wieso eigentlich wurden all diese Stücke aus 50 Jahren Repertoire neu aufgenommen, so dass sie sämtlich nur mit der aktuellen King’s Singers-Besetzung zu hören sind? Damit werden 49 Jahre Ensemble-Geschichte ausgeblendet, denn natürlich klang das Ensemble bei aller gleichbleibenden Stimmkultur mit anderen Sängern immer wieder ziemlich anders, und es wäre doch sehr interessant gewesen, da mal ein bisschen die einzelnen Phasen einander gegenüberzustellen. Dass man in einer Retrospektive zum 50-jährigen Bestehen nicht die Gelegenheit ergriffen hat, mal die wechselnde Klanggeschichte des Ensembles nachzuzeichnen, ist der große Konzeptionsfehler bei dieser luxuriösen dreiteiligen King’s Singers-Feier – da hat man sich wohl einfach für die besser verkäufliche Durchhörbarkeit entschieden, weil man dem Hörer von heute ja Hörvergleiche oder längliche Chroniken im Booklet nicht mehr zumuten kann. Das ist halt das Blöde an der Musikindustrie von heute: Sie unterschätzt die Intelligenz ihrer Abnehmer.

CD-Tipp vom 5.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“