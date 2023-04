"Vive La France" - Französisches Repertoire mit dem Trio "Das Kapital"

Von Georg Waßmuth



Unter dem Namen "Das Kapital“ sind ein Gitarrist aus Dänemark, ein Schlagzeuger aus Frankreich und ein deutscher Saxofonist als Jazz-Trio unterwegs. Die paneuropäische Band spielt ebenso individuell wie eigenwillig und bürstet sehr gerne Gewohntes gegen den Strich. Ihre aktuelle CD haben die Musiker dem Land gewidmet, in dem sie alle drei ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben: Frankreich.

Durch und durch frankophil

Es ist mit Sicherheit keine Übertreibung zu behaupten, dass Daniel Erdmann durch und durch frankophil ist. Geboren wurde der begabte Saxofonist 1973 in der Autostadt Wolfsburg. Über die Hochschule für Musik "Hanns Eisler“ in Berlin führte sein Weg dann zielstrebig nach Paris.

Auf der Suche nach der idealen Triobesetzung

"Da war ich dann so ein bisschen auf der Suche nach Musikern, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde", erzählt Daniel Erdmann. So sei er auf den Schlagzeuger Edward Perraud gestoßen. Gleich am nächsten Tag hätten sie gemeinsam geprobt und Perraud habe ihm sofort vorgeschlagen, den Gitarristen Hasse Poulsen dazu zu holen. "So hat er uns eigentlich zusammengebracht."

Seit dem Jahr 2001 ist das famose Trio zusammen. Auf einem Foto zur neuen CD präsentieren sich die drei Musiker augenzwinkernd als Sonnenkönig Ludwig XIV., Napoleon Bonaparte und General Charles de Gaulle in Uniform. Über ihre Musik verrät diese Aufnahme mehr als tausend Worte.

Liebeserklärung an das kulturaffine Frankreich

Daniel Erdmann: "Es ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung an Frankreich und wir leben da wirklich sehr, sehr gern! Es ist auch klar, dass das ein Land ist, wo die Kultur ganz großgeschrieben wird und wo es nicht nur darum geht, massentauglich zu sein. Da gibt es eben einen enormen Respekt gegenüber Künstlern und Musikern."

Raffinierte Reminiszenzen an Ravel und Lully

Für die CD "Vive la France“ stöberte das Trio nach schönen, alten Chansons, schaute bei dem Komponisten Maurice Ravel vorbei und lüftete frech die Perücke des Hofkapellmeisters Jean-Baptiste Lully. Dabei geht "Das Kapital“ bei seinen Variationen mit allergrößtem Raffinement zur Sache.

Daniel Erdmann: "Da hatten wir das Glück, dass wir zwei Clubs in Frankreich gefunden hatten, die uns jeweils eine Woche aufnahmen, dort konnten wir konzentriert an dem Programm arbeiten. Jeder hat seine Ideen eingebracht und dann ist schließlich für die CD das übrig geblieben, was uns allen zusammen am sinnvollsten erschien."

Aus Fundstücken etwas aufregend Neues kreieren

"Das Kapital“ legt mit "Vive la France“ eine Scheibe der Extraklasse vor. Ein bekanntes Stück zu covern – das können viele. Nonchalant aber mit viel Esprit aus Fundstücken etwas aufregend Neues kreieren - das können nur wenige.

CD-Tipp am 29.3.2019 aus der Sendung "SWR2 Journal am Mittag"