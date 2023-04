Gelungenes Debüt-Album

CD-Tipp vom 6.4.2018

SWR Alpha Classics - Black Is The Colour | Berio Ravel Falla Interpreten: Anna Stéphany , Labyrinth Ensemble Label: Alpha Classics 324

Verbündung von hoher Gesangskunst und Soul

Zu den wenigen Avantgardisten, die ein Faible für Humor hatten, zählt Luciano Berio. Der Italiener komponierte ganz ohne Scheuklappen: Er schuf nicht nur Meilensteine der Neuen Musik wie etwa den Zyklus der Sequenzen für verschiedene Soloinstrumente, sondern er rekonstruierte und vollendete auch Werke von Schubert oder Puccini. Und er interessierte sich außerdem für andere als nur klassische Musik. Dafür stehen seine Folk Songs, die er 1964 für seine damalige Ehefrau schuf, für die Stimmkünstlerin Cathy Berberian: elf Lieder aus acht Kulturen, eingerichtet für Gesang und sieben Instrumente, wobei Berio vor allem die Harmonik und die Rhythmik der Vorlagen veränderte. Anna Stéphany, in England geborene Mezzosopranistin mit französischen Vorfahren, also selbst ein polyglottes Geschöpf, hat diese Folk Songs mit dem Labyrinth Ensemble eingespielt. Das erste der Lieder, „Black Is the Colour“, singt Stéphany wie ein Gospel und nicht mit opernhafter Tongebung: Guttural färbt sie die Stimme ein, sie schleift die Töne manchmal leicht von unten an, gewährt sich Freiheiten im Tempo oder bei der Dehnung der Wörter. Die hohe Gesangskunst verbündet sich hier mit dem Soul. Aber das ist nur eine Facette dieser Aufnahme.

Für jedes Lied einen eigenen Tonfall und Stimmcharakter

Geht es nach Armenien, Italien oder in die Auvergne, dann tritt uns eine ganz andere Sängerin entgegen – für jedes Lied hat Anna Stéphany, die Verwandlungskünstlerin, einen eigenen Tonfall und Stimmcharakter parat. Und dabei setzt sie keineswegs nur auf den Schönklang. Zum Beispiel wenn sie nach Sizilien reist und den Herrgott um besseres Wetter anfleht, schlüpft sie in die Rolle einer Fischersfrau und intoniert ein Gebet, mit dem sie den Himmel um gnädige Winde bittet. Denn ihr Liebster ist noch draußen auf dem Meer, und er soll doch heil zurückkommen. Mit Schöngesang hat das nichts mehr zu tun: Stéphany rührt an die Wurzeln der Kultur, an das Kultische, das sie mit archaischer, fast greller Tongebung beschwört. Zugleich wirkt es komödiantisch, doch macht sie sich nicht lustig darüber, sie gestaltet diese Musik nur lustvoll aus.

Ideale Interpreten

Ganz anders klingt es dagegen, wenn sie ein aserbaidschanisches Liebeslied anstimmt: Wie eine muntere und vergnügliche Improvisation mutet dieses Lied im Arrangement von Luciano Berio an, das mit Anna Stéphany und dem Labyrinth Ensemble ideale Interpreten gefunden hat. Hört man die elf Folk Songs hintereinander, dann stellt man fest, dass sie alle unverwechselbar sind. Und alle gleichermaßen wertvoll – sie sind Teil einer großen kulturellen Familie, der wir alle angehören, ausnahmslos.

Mit feinem Raffinement ausmusiziert

Anna Stéphany war drei Jahre lang, von 2012 bis 2015, fest am Opernhaus Zürich verpflichtet, und in dessen Orchester spielen auch die meisten Musiker des vorzüglichen Labyrinth Ensembles. Auf der neuen CD interpretieren sie gemeinsam noch die „Histoires naturelles“ von Maurice Ravel, und zwar in der Instrumentation des jungen französischen Komponisten Arthur Lavandier. Hier geht es nun nicht um Volkslieder, sondern um Tierportraits. Zum Beispiel um einen Schwan, der die flockigen Wolken, die sich im Wasser spiegeln, für etwas Essbares hält, weshalb er nach ihnen schnappt – und dabei immer leer ausgehen muss. Bei Ravel und seinen „Histoires naturelles“ ist natürlich wieder ein ganz anderer Gesangsstil gefordert als bei Luciano Berios Folk Songs, aber Anna Stéphany meistert auch diese Herausforderung. Ravel hat mit seinem Liedzyklus Prosagedichte von Jules Renard vertont; seine Musik ist entsprechend ganz aus dem Duktus der französischen Sprache geboren. Anna Stéphany trifft diesen Parlando-Stil perfekt, mit unverstelltem, natürlich fließendem Vortrag, der nichts Spektakuläres oder Aufgesetztes hat. Und dazu fügt sich die delikate Instrumentation von Arthur Lavandier, die das Labyrinth Ensemble mit feinem Raffinement ausmusiziert. Ein gelungenes Debüt-Album, das auch in der Repertoirewahl erfrischend radikale Wege beschreitet.

CD-Tipp vom 6.4.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“