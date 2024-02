Weder verzopft noch brav

CD-Tipp vom 6.4.2018

SWR LSO - London Symphony Orchestra | Haydn | An Imaginary Orchestral Journey | Sir Simon Rattle Label: LSO 8 22231 18082 1

Bahnbrechende Musik

„Papa Haydn“ hat man ihn genannt, mit überlegenem Lächeln, und als einen Komponisten abgetan, der „für die Jetztzeit nicht mehr von Interesse“ sei – so jedenfalls formulierte es Robert Schumann. Weshalb Haydn immer seltener auf die Programme der großen Sinfonieorchester gelangte? Klar: Mahler und Bruckner machen einfach mehr Spektakel! Erst in den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Haydns bahnbrechender Musik wieder neu erwacht. Dazu hat auch Simon Rattle beigetragen, der ganz unverblümt gesteht: „Ich bin verrückt nach Haydn“. Und weil das so ist, hat Rattle ein Haydn-Potpourri zusammengestellt, mit besonders avantgardistischen und komischen Stücken des Meisters. Diese imaginäre Sinfonie hat er nun mit dem London Symphony Orchestra auf CD eingespielt. Sie beginnt mit der „Vorstellung des Chaos“ aus Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ – moderne Musik aus dem Jahr 1798.

Fahle, vibratolose Streicherklänge

Das altehrwürdige London Symphony Orchestra unter Leitung seines neuen Chefs stellt die Welt in ihrem chaotischen Urzustand derart radikal vor, dass man - wüsste man es nicht besser – meinen könnte, es musiziere ein Ensemble der historisch-informierten Aufführungspraxis: Die Erde ist noch ohne Form und Gestalt, wüst und leer. Das wird in dieser Einspielung durch die fahlen, vibratolosen Klänge der Streicher bildhaft in Szene gesetzt. Es klingt, als würde sich der erste Lichtschein gerade erst vage am Horizont abzeichnen.

Tiefenzeichnung und Transparenz

Nun arbeitet Rattle ja nicht nur mit traditionellen Sinfonieorchestern – ob einst in Birmingham, noch bei den Berliner Philharmonikern oder jetzt in London. Er ist nach wie vor Principal Artist beim Orchestra of the Age of Enlightenment und hat sich dort ein besonderes Gespür für die Alte Musik erworben. Ähnliches gilt für seine Londoner Musiker, denn die britische Metropole ist eine Hauptstadt der Originalklangbewegung, und viele der Orchestermitglieder haben auch Erfahrungen in den einschlägigen Ensembles gesammelt. Trotzdem ist es erstaunlich, was Rattle und das London Symphony hier bieten. Die Tiefenzeichnung und Transparenz ihrer Interpretation führt zu den Wurzeln von Haydns Musik, die doch tatsächlich chaotisch sein will. Das heißt: Die Stimmen sind oft um einen Schlag versetzt, sie kreuzen sich oder kommen einander in die Quere, als ob es kein Metrum und keine Ordnung gäbe. Genau diesen extravaganten Zug des Vorspiels betont Rattle noch und reizt dabei die dynamischen Kontraste stark aus. Mit einem pastoseren Sound würde Haydn längst nicht so radikal wirken.

Rasant, heftig und wütend

Die Schärfung des Klangs und ein rasantes Tempo sind auch die Devise bei einem anderen anarchischen Haydn-Stück, beim „Terremoto“, dem „Erdbeben“, mit dem die „Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ schließen: Das fetzt ganz ordentlich, wenn das London Symphony Orchestra und Simon Rattle die Erde erbeben lassen. Rasant, heftig und wütend klingt dieser Haydn – und gewiss nicht verzopft oder brav.

Bizarr und avantgardistisch

Was Rattle an Haydn auch so liebt, ist die Unberechenbarkeit. In seiner imaginären Sinfonie hat er einige prominente Beispiele dafür versammelt. Wie etwa den langsamen Satz aus der Sinfonie Nr. 64 in A-Dur, der mit wunderbar zarten und feinsinnigen Melodiephrasen aufwartet, sie aber nie zum Abschluss bringt, sondern immer vorher abbricht. Was ist denn das?, fragt man sich, wenn man diesen langsamen Satz aus Haydns Sinfonie hört. Denn die Melodien, die Haydn hier anstimmt, gelangen nie an ihr Ziel. Es ist, als ob jemand einen Satz anfängt und ihn nicht zu Ende spricht, vielleicht weil er vergisst, was er eigentlich sagen wollte. Beim ersten Mal ist der Effekt verblüffend; dann wirkt es unheimlich – und zuletzt, wenn sogar der Schlussakkord fehlt, ist es nur noch verstörend. Haydn, der als Hofkapellmeister der Fürsten Esterházy in einer streng reglementierten Welt lebte, hat den bewussten Regelverstoß gesucht. Deshalb klingt seine Musik auch so bizarr und avantgardistisch. Jedenfalls wenn man sie so auslegt wie Rattle.

Gute Portion Humor

Simon Rattle sieht Ideenreichtum, Neugierde und die Bereitschaft zur Improvisation als Schlüssel für die gelungene Haydn-Interpretation an. Natürlich darf auch eine gute Portion Humor nicht fehlen. Denn Haydn liebte es, seine Hörer zu foppen. Und die Engländer, die den Komponisten während seiner zwei London-Aufenthalte frenetisch feierten, die wiederum liebten genau diesen Humor. Wie zum Beispiel im Finale der Sinfonie Nr. 60, wo er das Orchester im Prestissimo loslegen lässt, um es nach nur zehn Sekunden mit einem Missklang zu unterbrechen, woraufhin die Geigen erst einmal ihre Instrumente nachstimmen müssen: Das ist nicht Ernste Musik, das ist Haydn, der Großmeister des musikalischen Humors, lustvoll und witzig ausgestaltet von Rattle und dem London Symphony Orchestra.

Vergnügliche musikalische Reise

Die imaginäre Haydn-Sinfonie, die Rattle zusammengestellt hat, bietet eine vergnügliche Reise durch den kühnen und schrägen Kosmos des Wiener Klassikers. Und lässt uns staunen über ein Originalgenie, dessen Musik auch nach 250 Jahren noch experimentell und modern wirkt.

CD-Tipp vom 6.4.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“