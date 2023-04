Preiswürdig

CD-Tipp vom 12.1.2018

SWR myrios classics - Es war einmal … Once upon a time … | Märchenerzählungen | Fairy Tales by Robert Schumann & Jörg Widmann Interpreten: Tabea Zimmermann, Jörg Widmann, Dénes Várjon Label: myrios classics MYR 020

Musik, die sich wunderbar durchhören lässt

„Es war einmal … Once upon a time ...“ – so hat Jörg Widmann seine jüngste Trio-Komposition genannt. Hört sich märchenhaft an – und genau so ist es gemeint, von diesem so erfolgreichen, tatkräftigen, blühenden Schott-Komponisten. Erst 2016 uraufgeführt, und simsalabim: Hier haben wir sie schon, die „Weltersteinspielung“ von „Es war einmal ...“. Der Komponist und Klarinettist Jörg Widmann hat diese altmodisch-malerisch-zarte, aphoristisch-agogisch-tänzelnde Musik für Klarinette, Viola und Klavier erfunden, die sich so wunderbar durchhören lässt, mit richtigen Melodien zum Nachsingen zwischendurch.

Hommage an Robert Schumann

Wie aber kam Widmann auf die Idee, eine Märchenmusik zu schreiben, für diese sehr spezielle Besetzung? Er ist nun mal Klarinettist! Da ist es unschwer zu erraten, dass es sich hier um eine Hommage an Robert Schumann handelt, der ja spät in seinem Leben die Märchenerzählungen op. 132 komponiert hatte, ebenfalls für diese spezielle Besetzung: Klarinette, Bratsche und Klavier – Stücke, die Widmann wohl an die hundertmal schon im Konzert aufgeführt hat, und auf die sich auch György Kurtágs „Hommage à R. Sch.“ bezieht. Wobei Schumann seinerseits mit dieser Besetzung dem Mozartschen Kegelstatt-Trio seine Referenz erwies. So reicht ein Komponist den Staffelstab an den anderen weiter, über die Jahrhunderte hinweg, wobei sich, seltener Glücksfall, die Werke wechselseitig kommentieren.

Naiv-fantastischer Gegenentwurf zur realen Welt

Mozart und Kurtág sind freilich nicht mit vertreten auf diesem neuen Widmannschen Konzeptalbum. Da hätte es wohl eine Doppelbox werden müssen. Aber die Märchen-erzählungen Schumanns, die werden dargeboten. Jörg Widmann erklärt den Beziehungszauber, wie folgt: „Ich habe als Interpret und als Komponist Robert Schumanns Märchenerzählungen (…) immer als ein zerrissenes, modernes, komplexes Stück empfunden, obwohl doch die Oberfläche sich oft provokant harmlos und naiv gibt. Insofern möchte ich mein eigenes „Es war einmal …“ auch nicht als lediglich sentimental-nostalgische Flucht in lange zurückliegende Zeiten verstanden wissen. Sondern als naiv-fantastischen Gegenentwurf zu unserer realen Welt.“

Drei Märchenerzähler

Alle Wünsche gehen in Erfüllung, wenn diese drei Märchenerzähler zusammenfinden: Tabea Zimmermann mit ihrem dunkel-leuchtenden Bratschenton, Jörg Widmann mit seinem samt-seidigen Klarinettenklang und Dénes Várjon, der das Klavier zum Singen bringen kann. Außerdem enthält diese preiswürdige neue CD auch noch Schumanns Märchenbilder für Viola und Klavier op. 113 und die Fantasiestücke für Klavier und Klarinette op. 73.

CD-Tipp vom 12.1.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“