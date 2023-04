Gleichzeitig in Basslage und in Sopranlage musizieren? Kein Problem für Janina Ruh! Die junge, doppeltbegabte Musikerin aus Rottweil hat Cello studiert an der Berliner Hochschule der Künste und ist mittendrin in ihrem Gesangsstudium. Am 11. November erscheint ihre erste CD bei SWRmusic, „Dialogues“ ist der Titel.

Dialogues Interpreten: Janina Ruh, Boris Kusnezow Label: SWR music Französische Cellosonaten und Lieder Janina Ruh hat für ihre Debüt-CD französisches Repertoire von César Franck, Claude Debussy und Francis Poulenc ausgewählt: Sonaten für Cello und Klavier und dazu passende Lieder. Man kann sie auf der CD also als Cellistin und als Sängerin hören. Nur den Klavierpart spielt sie nicht selbst, dafür hat sie ihren langjährigen Begleiter Boris Kusnezow eingeladen. Die Aufnahmen waren für beide inspirierend, aber natürlich auch anstrengend: Schließlich bedeutet eine CD-Produktion für die Musiker über mehrere Tage acht Stunden lang höchste Konzentration und totale Verausgabung. Danach: Schnitt-Arbeit mit dem Tonmeister, ganz genaues Durchhören, nochmals Korrekturen. Schließlich Booklet-Text und Cover-Gestaltung. Audio: Janina Ruh über den Aufnahmeprozess ihrer Debut-CD "Ein wahrer Regen an Aufgaben" Es war ein langer Prozess. Jetzt ist Janina Ruh glücklich, dass die Aufnahme fertig ist und auf CD erscheinen kann. „Die Produktion der ersten eigenen CD brachte einen wahren Regen an Aufgaben mit sich!“, erzählt sie. „Die größte Schwierigkeit des Aufnahmeprozesses war das Abgeben der Verantwortung an einen Dritten. Nachdem ich aber gleichermaßen nervös wie mit großer Freude den Erstschnitt gehört hatte, habe ich die Arbeit gerne an unseren Tonmeister Tobias Hoff weitergegeben. Er hat die Atmosphäre während unserer Aufnahmetage aufgesogen und wunderbar wiedergegeben.“ In der Sendung "Musik aus unseren Archiven" hat Janina Ruh ausgewählte Werke aus ihrer CD schon vorgestellt: