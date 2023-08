Les Nations réunies & autre sonades

per Mail teilen

SWR Musiques à la Chabotterie - Les Nations Reunies & Autres Sonades Interpret: La Simphonie du Marais Label: Musiques à la Chabotterie

Couperin in cognito

Der Takt, die Zeit scheint aufgelöst im großen Strom, in diesen eleganten Präludien der Sonades. François Couperin war der Spezialist für die kleine, zarte, intime Form. Darauf hatte er sich zu konzentrieren als Hofmusiker Ludwig XIV und dann auch des XV. Und die Musik hatte richtig französisch zu sein, mit Delikatesse, Subtilität und Schnörkeln und „avec discretion“. Und das zu Zeiten, als es jenseits der Alpen mit großer Leidenschaft und Virtuosität zur Sache ging. Dort zeigte Corelli, wie Sonaten klingen können: lebendig, offen und virtuos. Couperin war fasziniert und machte sich selbst an das neue Genre, ganz vorsichtig und zunächst in cognito. Als er seine neuen Oeuvres im privaten Kreis präsentierte, gab er vor, sie von einem Freund aus Italien bekommen zu haben. Erst als er sich ihres Erfolgs sicher war, stand er zu seiner Autorenschaft.

25 Jahre dauerte es, bis er seine Sonades veröffentlichte. Sie hören richtig: nicht Sonaten, sondern sonades mit d waren sie zu schreiben, Couperins eigene Schöpfung, die den anmutigen, eleganten französischen Stil mit dem quirligen, natürlichen und komplexen italienischen verbindet. Auch wenn die Sonades unter dem Titel „Les Nations“ bekannt wurden, mit La Francaise, L’espagnole oder La Piemontaise überschrieben sind, fallen nationale Eigenheiten kaum ins Gewicht, eher sind es verschiedene Menschentypen, die man vor Auge und Ohr hat, La Francaise ist zudem mit la pucelle – die Jungfrau betitelt, die L’espagnole trägt als zweiten Namen „La visionaire“.

Mit dem richtigen Goût

Es dürfte die erste Aufnahme sein, die alle sechs überlieferten Sonades en trio plus der Sonade en quatuor von François Couperin auf einer CD vereint. Mit dem richtigen Goût für französische Delikatesse und Anmut und einem warmen, süffigen Klang hat „La Symphonie du Marais“ die Werke ihres Landsmannes eingespielt und dabei auch genau in die Noten geschaut. Couperin war ein Perfektionist, der jede Verzierung ekplizit notierte incl. einer Tabelle, wie sie auszuführen sind. Die CD hat die Noblesse und den Puls, die man sich bei Couperins eigener Aufführung vorstellen kann, wenn er selbst am Cembalo saß.

