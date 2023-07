Landschaft einer Seele

DVD-Tipp vom 3.8.2018

SWR CMajor - Nijinsky. A Ballet by John Neumeier Interpret: Hamburg Ballett, Choreographie: John Neumeier Label: CMajor

Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Da räkelt sich eine wollüstige Tier-Mensch-Kreatur auf der Bühne, hebt und senkt schamlos das Becken auf einem unter liegenden Schleier als - ja, also wirklich: als kopuliere sie. Sex auf einer Tanzbühne, die Zuschauer trauten ihren Augen kaum. 1912 betritt der damals schon hysterisch verehrte Tänzer Vaclav Nijinsky als geiler Faun die Bühne und belästigt mit seltsam skulpturalen Posen eine Nymphe. Sein staksiger Gang, seine steif-gestreckten Hände, das ausgestellte Becken - sieht man von einigen Schwanensee-Motiven einmal ab, gibt es wohl keine Tanzsequenz, die mehr kopiert und zitiert worden wäre. Jerome Robbins, Gregor Seyffert, Raimund Hoghe, Marie Chouinard, Sidi Larbi Cherkaoui - sie alle und noch viel mehr hat der Faun verführt. O-Ton John Neumeier:

"Ich hätte nie, nie gedacht, dass ich ein Nijinsky-Ballett machen würde."

So einer, der doch prädestiniert zu einem Nijinsky-Biopic schien, wie kein zweiter: John Neumeier. Schon als 10-jähriger ist er von einem Buch über den Jahrhunderttänzer fasziniert. Heute zählt Neumeier zu den bedeutendsten Sammlern von Nijinsky-Objekten und -Devotionalien. O-Ton John Neumeier:

"Natürlich zuerst die Faszination mit Nijinsky als Darsteller, nicht nur die Beschreibung dessen, was er gemacht hat, sondern was er ausgestrahlt hat, durch das was er gemacht hat, die exotischen Kostüme und Dekorationen und die aufregende Musik dieser frühen Ballets-Russes-Zeit. Und ich finde es immer noch erstaunlich, dass er wirklich den Durchbruch für das wirklich moderne Ballett gemacht hat."

So John Neumeier im Interview, das als Bonusmaterial auf der wunderbaren DVD vorliegt, die 'seinen' Nijinsky filmisch porträtiert. Denn im Jahr 2000 hat sich der Wahl-Hamburger endlich doch an seine Ikone gewagt. Neumeier choreografiert Nijinsky. Es wird eines seiner erfolgreichsten Ballette. O-Ton John Neumeier:

"Ich würde sagen, dass das Ballett viel mehr nach innen geht. Es ist wirklich ein Bild seines Innenlebens, und man muss sagen, dass das ganze Ballett Nijinsky kein Dokumentarfilm über den Tänzer Nijinsky ist, sondern eine Landschaft seiner Seele."

Einer Seele, die im Jahr 1919, wenn das Ballett einsetzt, bereits schwer verstört ist: Schizophrenie. Neumeier beginnt mit Nijinskys letztem öffentlichen Auftritt im Hotel Suvretta in St. Moritz. Eine erlesenes Grüppchen Zuschauer trudelt auf der zum luxuriösen Hotelsaal dekorierten Bühne ein. Und wie schon Philosoph Nietzsche sich Jahre zuvor im Wahnsinn zum Gott erhob, so kündigt nun auch der Startänzer seine „Hochzeit mit Gott an“. Bei Neumeier tritt Nijinsky mit weißer Römer-Toga auf. Er starrt entrückt ins Publikum, dann tanzt er ruppig, pathetisch, stopft sich die Faust in den Mund, trippelt sarkastisch klassisch wie ein Aufziehpüppchen - die Gästeschar blickt indigniert.

Nijinsky beging gleich zwei Sakrilege in der Ballettwelt: Er wagte es, sowohl explizit erotische als auch hässliche Bewegungen auf eine Tanzbühne zu bringen. Und zwischen den beiden Polen Sex und Gewalt spannt auch John Neumeier sein Ballett auf. Es ist, als blicke man in Nijinskys Kopf und werde Teil seines fiebrigen Bewusstseinsstromes. John Neumeier lässt die wichtigsten Rollen und Figuren Nijinskys über die Bühne wirbeln. Seinen lieblich-zarten Rosengeist, die koketten Tennisspieler aus seinem Sportballett „Jeux“, den Harlekin aus dem längst vergessenen Ballett „Carnavale“ und vor allem den goldenen Lustsklaven aus Michel Fokines Choreografie „Sheherazade“. So spaltet Neumeier die Titelrolle auf und verteilt sie auf diverse Männer seines Ensembles. Im Zentrum aber bleibt Alexandre Riabko als der Nijinsky, der dieses turbulente Ineinander von Kunst und Leben durchleidet. Ganz ideal ist diese Besetzung nicht. Riabko ist mehr ein feinfühliger Danseur Noble als ein glamouröser Anarcho-Ballerino. So ist sein Nijinsky vor allem sensibel-sanfter Leidtragender - verstoßen vom Impresario und Geliebten Serge Diaghilew, betrogen von seiner Gattin, traumatisiert vom frühen Wahnsinn seines Bruders und schließlich: irre werdend an der Kriegseuphorie der Zeit. O-Ton John Neumeier:

"Das Wesentliche für mich ist das, was man so stark in seinem Tagebuch spürt, dass, ja, er war der größte Tänzer seiner Zeit. Ja, er war ein Choreograf, der sicher eine große Wendung in der modernen Choreografie geschaffen hat. Aber darüber hinaus: Er war ein Mensch. Und er war ein Mensch, der so bewegt war, von der Destruktion, von der Gewalt, von den Leiden des Ersten Weltkriegs, dass das sicher mit ein Grund war, dass seine Krankheit so schnell fortgeschritten ist in dieser Zeit."

Während Neumeier im ersten Teil ein grandioses Ballett der Verführungen gelingt mit betörend sinnlichen und komplex ineinander verschlungenen Körpern in Pas de Deux' und Trios. So taumelt im zweiten Teil seine neurasthenische Dekadenz-Gesellschaft in den Wahnsinn. Dank kluger Filmregie von Thomas Grimm, darf man in Großaufnahmen staunen über die schauspielerischen Begabungen der Hamburger Balletttänzer. Raffinierte Schnitte steigern die Dramatik des Geschehens. So etwa die geisterhaft, wie aus dem Nichts auftauchenden vervielfachten Nijinsky-Tänzer - das kann nur ein Film, keine Bühnenvorstellung so mysteriös inszenieren. Oder das Close-up einer Szene, in der der geisteskranke Bruder zerschmettert auf dem Boden liegt und neben seinem Kopf dreht sich der Spitzenschuh einer Tänzerin - als bohre sich eine Schraube schmerzhaft in sein Hirn. Am Ende dieses mitreißenden Kaleidoskops wird sich der Neumeier-Nijinsky von all den Geistern, die er rief, verabschieden und sich seiner Umnachtung überlassen. Denn der wahre Wahnsinn - das ist die Dunkelheit nach dem Chaos.

DVD-Tipp vom 3.8.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster