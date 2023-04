'Travesuras' von Daniel García mit viel Flamenco und Jazz

Von Johannes Kaiser



Der 1983 geborene Pianist Daniel García ist in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Früh war ihm klar, welchen Weg er gehen wird: Klavierunterricht, Studium am Musikkonservatorium in Salamanca und später in Boston am Berklee College of Music Jazz. Nun hat er mit seinem Trio seine dritte Platte vorgelegt.

Traversuras
Interpreten: Daniel García, Reiner "El Negrón" Elizarde, Michael Olivera
Label: ACT Music

Titelliste:
1. Potro de rabia y miel
2. Oniria
3. Dream of Mompou (1)
4. Travesuras
5. Dream of Mompou (2)
6. Alegrías pa Averío
7. La Comunidad
8. Dream of Mompou (3)
9. Dream of Miles
10. Vengo de moler
11. Dream of Mompou (4)

Inspiration Volksmusik

Mit dem Titelsong seines neuen Albums geht Daniel García musikalisch neue Wege: „Es ist ein Rhythmus, der Charrada heißt, und stammt aus der Volksmusik meiner Heimatstadt Salamanca. Es gibt in Spanien außer dem Flamenco, auch wenn der der wichtigste Musikstil ist, auch noch andere faszinierende Volksmusikformen. Mir gefällt es, die als Inspiration für meine Musik zu nutzen und 'Travesuras' ist dafür ein gutes Beispiel."

Mozart und Led Zeppelin

Dass die Musik des spanischen Pianisten Daniel García von ganz verschieden Einflüssen gekennzeichnet ist, kommt nicht von ungefähr: „In meinem Elternhaus konnte man Mozart hören oder Miles Davis oder Led Zeppelin, stets gute Musik. Es gab Jazz, es gab Klassik, Rock, Fusion, alles Mögliche. Natürlich kann man all diese Einflüsse in meiner Musik hören."

Tribut to Miles Davis

Der Song 'Dream of Miles' ist eine Hommage an sein Vorbild Miles Davis. Hierzu hat sich García den Titel 'Solea' aus dem Miles-Album 'Sketches of Spain' vorgenommen und Miles' Trompetensolo zu einem Rhythmus im Soleá-Stil umgeformt, einer Form des Flamenco.

Flamenco und Jazz als Basis

„Flamenco und Jazz, das sind die beiden wichtigsten Dinge, mit denen ich anfange und dann noch andere Ingredienzien hinzufüge. Das ist die Musik, die ich in meinem Leben am häufigsten gehört habe. Es gefällt mir, neue Formen des Flamenco zu finden und um den Flamenco herum zu improvisieren, was schwierig ist, und ihn mit anderen Musikformen zu vermischen", beschreibt Daniel Garcia seinen Sound. Einen Sound, bei dem auch die klassische Musik nicht zu kurz kommt. Garcia hat vier Stücke auf seiner CD 'Travesuras' dem spanischen Komponisten Federico Mompou gewidmet.