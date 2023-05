Der Weg eines Komponisten am Beispiel einer Gattung

CD-Tipp vom 15.05.2018

SWR ECM - Arvo Pärt - The Symphonys Interpret: NFM Wrocław Philharmonic Label: ECM New Series

Der junge Komponist, der seine erste Sinfonie 1963 als Examensarbeit beim Konservatorium in Tallin eingereicht hat, ist hochbegabt. Hupenartige Signale stehen für eine Flucht nach vorn. Der 19-jährige Arvo Pärt erkundet seine Möglichkeiten! Vorbilder sind nicht zu überhören, aber die Musik ist von Anfang an originär. 12-tönige Verfahrensweisen spielen mit, aber das drängt sich in den rasant gebrochenen Klassizismen nicht auf. Die sowjetischen Kulturoffiziellen, die seinerzeit auch in Estland das Sagen hatten, haben es allerdings bemerkt, aber man ließ das junge Genie gewähren. Erst als dieser Komponist sich einige Jahre später offen als christlicher Künstler bekannte, war es aus mit dem anfänglichen Wohlwollen, denn:

„Gott und Jesus waren größere Feinde der Sowjetregierung als Boulez und Webern.“

So bringt es der russische Musikwissenschaftler Yuri Kholopow auf den Punkt, den Wolfgang Sandner in seinem klugen Begleittext zu dieser ECM Produktion zitiert.

Minimalistisch-monumentaler Rigorismus

In der kurzen zweiten Sinfonie arbeitet er trotzig weiter an seiner Erkundung avantgardistischer Verfahrensweisen. Pärt montiert, er streift die Gefilde des Stilpluralismus, wo sentimentale Tonalitätsschübe für schöne Irritationen sorgen; zum Beispiel in Form eines Tschaikowsky-Zitats. Von Anfang an ist ein Meister unterwegs. Dessen Musik ist selten fröhlich, sie verfügt schon über einen elegischen Kern und in Ansätzen über etwas, das ich jetzt mal mit einem Paradox als minimalistisch-monumentalen Rigorismus kennzeichnen möchte.

Natürlicher Hall und räumliche Anmutung

Der Dirigent Tonu Kaljuste agiert als ein ausgesprochener Spezialist dieses Meisters, er nimmt die Musik energisch in die Hand ohne ihr dabei das empfindsame, kristalline Innenleben zu zerbrechen. Dass er von Hause aus ein Mann für Chöre ist, hört man dem ‚sanglichen’ Gestus seiner Interpretation an. Obwohl Manfred Eicher, der Erfinder und spiritus rector des Labels ECM hier nicht (wie gewohnt) als Produzent zeichnet, klingt auch diese Aufnahme plastisch, mit natürlichem Hall und einer räumlichen Anmutung.

Die Zusammenfassung der insgesamt vier Sinfonien von Arvo Pärt auf einer CD ermöglicht es zudem, den Weg des Komponisten am Beispiel einer Gattung zu verfolgen. Mitzudenken ist dabei eine Zeit des Verstummens zwischen 1968 und 1976, in der Pärt sich neu erfindet, als bekennender Christ und Entdecker seiner eigenen, unverwechselbaren, Glöckchen-Harmonik. Nur wenige Werke ragen in diese Zeit der Stille, zum Beispiel die dritte Sinfonie. Nach der klingenden Wiedergeburt schweigt der Sinfoniker allerdings weiter. Vokale Konzepte treten in die Mitte seiner Kunst. Erst 2008 schreibt er für das Los Angeles Philharmonic seine Vierte. Und obwohl er zu diesem Zeitpunkt längst ein anderer ist, erscheint diese Sinfonie noch in Rufweite zu den drei vorangegangenen; der Rigorismus meldet sich mit spirituellen Vorzeichen.

CD-Tipp vom 15.05.2018 aus der Sendung SWR2 Cluster