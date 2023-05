music4beginners – Lern ein Instrument!

per Mail teilen

Music4beginners heißt ein Programm, das Menschen zum Musizieren bringen soll. Initiiert wurde es vom Bund Deutscher Blasmusikverbände mit Unterstützung des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Menschen ab 18 Jahren können hier bequem von zu Hause aus kostenlosen Online-Unterricht am Instrument erhalten. Über das Projekt und eigene Erfahrungen damit berichten die Klarinettistin und Dozentin bei music4beginners Melina Paetzold und ihre Schülerin Julia Limbourg.

Blasinstrumente im Fokus

Seit kurzem gibt es ein Angebot vom Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB), das vor allem zögernden Menschen beim Einstieg in die Musik helfen kann. Music4beginners nennt sich das Online-Angebot, das möglichst niederschwellig beim Erlernen von Instrumenten helfen soll.

Auf der Website music4beginners.de können Interessierte zwischen vielen Instrumeten wählen. Zur Auswahl stehen Oboe, Querflöte, Klarinette, Fagott, Saxofon, Trompete, Tenorhorn, Waldhorn, Posaune, Tuba und Schlagzeug. Es handelt sich dabei um ein kostenfreies Programm, das durch das Baden-Württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert wird.

Zielgruppe: Anfänger

Julia Limbourg ist Schülerin bei music4beginners und träumte im Alltag davon, mal wieder ein Instrument anzufangen, nachdem die Flöte im Jugendalter zur Seite gelegt wurde. Bei einem Konzert des Freiburger Blasorchesters war sie dann so beeindruckt, dass sie direkt anfangen wollte und hörte von music4beginners.

Melina Paetzold ist studierte Klarinettistin und Lehrerin bei music4beginners, dort unterrichtet sie auch Julia Limbourg. Ursprünglich war das Programm für jene gedacht, die ein Instrument neu erlernen wollen, ohne Vorerfahrung. Doch es zeige sich, so Paetzold, dass auch aktivere Musikerinnen und Musiker, die entweder das Instrument bereits ein wenig spielen können, oder es nach längerer Pause wieder in die Hand nehmen, bei music4beginners mitmachen.

90 Minuten Online-Unterricht

In der Praxis unterteilt sich eine Unterrichtsstunde am PC in drei Teile. Zunächst wird der Aufbau der Instrumente behandelt, laut Paetzold könne zum Beispiel das Blatt für das Mundstück der Klarinette vor allem für Anfänger zur Herausforderung werden. Im zweiten Teil wird der erste Ton von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gespielt, auch die Atmung wird hierbei erklärt.

Im letzten Teil wird dann eine erste Melodie gespielt. Jeder Teil geht 30 Minuten, insgesamt dauert ein Termin somit 90 Minuten. Notenlesen ist hierbei nicht nötig, das Angebot soll möglichst wenig Hürden bieten. Auch bei der Musikinstrumentenvermittlung hilft music4beginners.

Schnupperkurs für Blasinstrumente

Laut Paetzold reicht die Altersspanne der Teilnehmer von 30 Jahren bis ins höhere Alter, es gebe auch Seniorinnen und Senioren, die mit einem neuen Instrument beginnen wollen.

Großer Vorteil bei music4beginners sei das Üben in einer Gruppe. Hierbei merke man, dass alle dieselben Probleme haben und Schwierigkeiten etwa mit Griffen oder dem Tempo zum Üben dazu gehören und nicht von der individuellen Fähigkeit abhängen.

Besonderen Wert legt das Programm auch auf die professionelle Beratung und individuelle Vermittlung von weiterführenden Unterrichts- und Musizierangeboten außerhalb des Online-Angebots. Endziel ist, in einem Ensemble beim benachbarten Musikverein oder in Erwachsenenbläserklassen mitzuspielen. Rund 300 Menschen haben bereits an dem Programm teilgenommen.