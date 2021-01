„Alles, was es im Leben gibt, gibt’s auch in der klassischen Musik“, sagt Gabriel Yoran. Der Kommunikationswissenschaftler und Softwaregründer ist bekennender Klassikfan und schreibt über seine Faszination auf der Online-Plattform „Krautreporter“ und in seinem Buch „Klassik verstehen“. Im SWR2 Musikgespräch berichtet er von seinen „Schleichwegen zur klassischen Musik“ und seinem unkomplizierten Blick auf das, was vielen ein Buch mit sieben Siegeln ist. Seine erstaunlich optimistische Botschaft lautet: „Es war noch nie so aufregend, einfach und billig, einen Einstieg in die Welt der klassischen Musik zu finden.“ mehr...