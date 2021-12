Musen und Mäzeninnen (5/5) - Nicole Bru

Fünf Frauen – fünf komplett unterschiedliche Lebensläufe. Was sie verbindet, ist ihre Liebe zur Kultur, vor allem zur Musik. Sie inspirieren, initiieren und vor allem finanzieren. Ohne sie hätte so manche Komponistenkarriere nicht stattgefunden, wäre so manches Projekt nicht realisiert worden. Heute treffen wir Nicole Bru, Ärztin, Chemikerin und große Mäzenin. Sie zählt zu den zehn reichsten Frauen Frankreichs und lebt in der Schweiz. Ihr Name steht in der Musik vor allem für ihr Projekt Palazzetto Bru Zane, Förderung und Forschung französischer Musik des 19. Jahrhunderts.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Charles Lecocq:

Ouvertüre aus: La fille de Madame Angot, Operette

Choer du Concert Spirituel

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: Sébastien Rouland



Reynaldo Hahn:

L'île du rêve, Polynesische Idylle, Jalouse!. Duo (Mahénu, Loti, Taïrapa, Chor), 2. Akt

Hélène Guilmette (Sopran)

Cyrille Dubois (Tenor)

Thomas Dolié (Bariton)

Choeur du Concert Spirituel

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Hervé Niquet



Charles Gounod:

Adieu, douce et belle patrie (Cantabile Marie - Rizzio) aus: Marie Stuart et Rizzio, Kantate für Sopran, Tenor und Orchester

Gabrielle Philiponet (Sopran)

Sébastien Droy (Tenor)

Brussels Philharmonic

Leitung: Hervé Niquet



Théodore Gouvy:

3. Satz aus dem Klaviertrio F-Dur Nr. 4 op. 22

Trio Arcadis



Benjamin Godard:

Suite du Nr. 30: Au milieu de vous - Romanze (Gemma) aus: Dante, Drame lyrique in 4 Akten für Soli, Chor und Orchester op. 111

Rachel Frenkel (Mezzosopran)

Chor des Bayerischen Rundfunks

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ulf Schirmer



Antonio Salieri:

Air de Danse aus: Les Danaides

Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Les Talens Lyriques

Leitung: Christophe Rousset



Etienne-Nicolas Méhul:

Ô Dieux! écoutez ma prière aus: Ariodant, Ô Dieux! écoutez ma prière

Michael Spyres (Tenor)

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Leitung: Marko Letonja



Camille Saint-Saëns:

Extase, Lied für Sopran und Orchester

Sandrine Piau (Sopran)

Le Concert de la Loge

Leitung: Julien Chauvin



Marie Jaëll:

1. Satz: Allegro moderato aus: Konzert für Violoncello und Orchester F-Dur

Xavier Phillips (Violoncello)

Brussels Philharmonic

Leitung: Hervé Niquet





