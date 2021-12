Musen und Mäzeninnen (4/5) - Misia Sert

Fünf Frauen - fünf komplett unterschiedliche Lebensläufe. Was sie verbindet, ist ihre Liebe zur Kultur, vor allem zur Musik. Sie inspirieren, initiieren und vor allem finanzieren. In der vierten Folge geht es um das übervolle Leben von Misia Sert.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Erik Satie:

Morceau I. Lentement aus: Trois morceaux en forme de poire für Klavier zu 4 Händen

Alexandre Tharaud und Éric Le Sage (Klavier)



Gabriel Fauré:

Romance sans paroles As-Dur op. 17 Nr. 3 für Klavier

Kun Woo Paik (Klavier)



Claude Debussy:

Un appertement dans le château: Voici ce qu'il écrit à son frêre Pelléas. Geneviève, 1. Akt, 2. Szene aus: Pelléas et Mélisande, Oper in 5 Akten

Bernarda Fink (Mezzosopran)

London Symphony Chorus

London Symphony Orchestra

Leitung: Simon Rattle



Maurice Ravel:

Introduktion und Allegro für Harfe, Flöte, Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello

Mitglieder des SWR Symphonieorchester



Igor Strawinsky:

Russischer Tanz

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling



Modest Mussorgskij:

Die höchste Macht ist mein, Monolog aus: Boris Godunow

Iwan Petrow (Baß)

Chor des Bolschoj Theaters Moskau

Orchester des Bolschoj Theaters Moskau

Leitung: Alexander Melik-Paschajew



Igor Strawinsky:

Danse de la terre aus: Le sacre du printemps

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling



Erik Satie:

Finale aus: Parade, Ballet réaliste sur un thème de Jean Cocteau

Willem Breuker Kollektief



Igor Strawinsky:

2. Satz: Serenata, Larghetto aus Pulcinella

Astrig Siranossian (Violoncello)

Nathanaël Gouin (Klavier)



Francis Poulenc:

Nr. 2: Carte-postale aus: 4 Poèmes de Guillaume Apollinaire für Singstimme und Klavier FP 58

Susan Graham (Mezzosopran)

Malcolm Martineau (Klavier)



Francis Poulenc:

Nr. 6: Rag-Mazurka aus: Les Biches, Ballett mit Gesang in einem Akt für Chor und Orchester

SWR Vokalensemble Stuttgart

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Stéphane Denève

SWR2 Musikstunde vom 9.12.2021 | Musen und Mäzeninnen (4/5) – Misia Sert