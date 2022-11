SWR2 Morgenkonzert vom 6.1.2023

Mozarts erstes Akademiekonzert am Wiener Burgtheater 1783

Wolfgang Amadeus Mozart:

1. Satz aus der Haffner-Sinfonie D-Dur KV 385

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Se il padre perdei" aus Idomeneo KV 366

Jodie Devos (Sopran)

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert C-Dur KV 415

Sebastian Wienand (Klavier)

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Misera, dove son - Ah! non son io che parlo" KV 369

Christiane Karg (Sopran)

Arcangelo

Leitung: Jonathan Cohen

Wolfgang Amadeus Mozart:

1. Satz aus der Posthorn-Serenade D-Dur KV 320

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Wolfgang Amadeus Mozart:

Konzert-Rondo für Klavier und Orchester D-Dur KV 382

Jos van Immerseel (Hammerklavier)

Anima Eterna

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Parto m'affreto" aus Lucio Silla KV 135

Jodie Devos (Sopran)

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Wolfgang Amadeus Mozart:

Variationen über "Unser dummer Pöbel meint" KV 455

Sebastian Wienand (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Mia speranza adorata" KV 416

Jodie Devos (Sopran)

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Wolfgang Amadeus Mozart:

2., 3. und 4. Satz aus der Haffner-Sinfonie D-Dur KV 385

The Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Mozart, der Allrounder - in seinem ersten Akademiekonzert im Wiener Burgtheater begeisterte er das Publikum mit Eigenkompositionen und glänzte mit seinen Qualitäten als Pianist, Komponist, musikalischer Leiter, Organisator, Improvisator. Das Konzert war ausverkauft und wurde ein riesiger Erfolg. Unter den Zuhörern war auch Kaiser Joseph II., über dessen "lauten beyfall" Mozart in einem Brief an seinen Vater berichtete. Dank dieses Briefes kennen wir heute das genaue Konzertprogramm.