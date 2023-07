Renaud Capuçon feiert Wolfgang Amadeus Mozart. Der französische Geiger wird in diesem Jahr eine Reihe von Neu-Einspielungen mit Werken Mozarts veröffentlichen. Den Auftakt dieses kleinen Marathons bilden sämtliche Sonaten für Violine und Klavier mit dem Pianisten Kit Armstrong. Bereits seit 2016 beschäftigen sich beide Künstler gemeinsam mit diesen Werken.

Moderne Musizieren

Der Beginn von Mozarts C-Dur-Sonate KV 296 ist forsch und vital. Wer hier markante Akzente oder unverhoffte Wendungen sucht, ist bei Renaud Capuçon und Kit Armstrong an der falschen Adresse. Und das offenbar mit voller Absicht, wie sich im Rondo zeigt.

Beide Solisten verzichten ganz bewusst darauf, in ihre Interpretation Ansätze des historisch orientierten Musizierens einzubauen. Im Vorfeld der Veröffentlichung dieser Aufnahme hat Kit Armstong diesen Schritt mit den Worten begründet: „Es war besonders lohnend zu erleben, wie sich die ganze Schönheit von Mozarts Musik auch innerhalb einer späteren Klangästhetik entfalten konnte.“ Aber ob das reicht?

Fehlende Gegensätze

Immer wieder fällt auf, dass Capuçon und Armstrong in den schnellen Sätzen oft zielgerichtet und konsequent nach vorn drängen, aber wenn Mozart in Moll schreibt, klingt das gewählte „Allegro“ keineswegs nur schnell, sondern zugleich nachdenklich. So weit, so gut. Doch die Gegensätze zwischen elegisch und energisch bleiben seltsam stumpf.

Renaud Capuçon war eigentlich immer ein Geiger, der sich und seinem Ansatz treu geblieben ist. Insofern wundert es nicht, wenn er auch hier auf historisierende Elemente verzichtet. Sein Klang ist stets edel, anschmiegsam, manchmal fast cremig, nobel, aber nie rau oder schroff.

Das birgt für Mozarts gesangliche Linien ideale Voraussetzungen, doch in meinen Augen ist das zu wenig. Denn wir wissen längst, dass Mozart auch in seiner Kammermusik zugleich Opern en miniature schreibt, mit gegensätzlichen Charakteren, die schmeicheln und verführen, aber auch intrigieren und verstören. Genau diese opernhafte Komponente kommt hier zu kurz.

Mozarts Sinfonia concertante in Es-Dur (KV 364) bearbeitet für Streichsextett mit Gil Shaham

Begrenzt

Wie Renaud Capuçon, so erweist sich auch Kit Armstrong in erster Linie als Klangästhet. Seine Läufe perlen exquisit, er spielt Mozart mit der gebotenen Leichtigkeit und staunenswert selbstverständlich.

Doch auch bei ihm hört man das Unbedingte und die Lust an Grenzerfahrungen – die diese Musik eben, bei aller unterhaltsamen Gefälligkeit, auch anbietet – zu selten. Das gilt besonders für die Sätze mit Variationen, in denen Mozart auf engstem Raum ständig in eine andere Rolle schlüpft. Die beiden Solisten aber halten ihrem einmal gewählten Ansatz die Treue.

Farbenlos

Insgesamt bleibt die Aufnahme hinter den zugegeben hohen Erwartungen zurück. Zwei Solisten, die miteinander als Duo gut harmonieren, sind unter dem Strich zu wenig.

Ja, es gibt viele schöne, sehr schöne Stellen innerhalb dieses groß angelegten Projekts. Doch insgesamt wirkt der gewählte Ansatz zu monochrom. Mozarts Musik spiegelt das Leben in allen Facetten – hier allerdings nicht.