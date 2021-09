Mozart für Schwangere: Die Geburtsmedizinerin Birgit Arabin

„Wenn man 2001 in New York gelebt hat, haben die Anschläge des 11. September eine andere Tragweite“, erzählt Thomas Lausmann. Der gebürtige Heidelberger ist an der Metropolitan Opera für die Organisation der musikalischen Proben verantwortlich. An einem denkwürdigen Datum startet die Oper jetzt nach langer Corona-Zwangspause im Großen Haus mit Verdis „Requiem“ in die neue Saison. In SWR2 erinnert sich Lausmann an die Folgen des Terroranschlags für Gesellschaft und Institutionen und erkennt mit Blick auf das damals hart getroffene Kulturleben Parallelen zu heute. mehr...