Der Komponist Alexander Skrjabin ist eine der schillerndsten Figuren der Kulturgeschichte. Bis heute ist seine historische Stellung umstritten und schon zu Lebzeiten polarisierte seine Person wie kaum eine Zweite. Auf der einen Seite ist er einer der letzten Komponisten, die noch an die magische Kraft der Musik glaubten, auf der anderen Seite ein Wegbereiter der Moderne. Liebesaffären und Eheprobleme machen ihm das Alltagsleben schwer und der Kampf um die Aufführung seiner Werke hält an. In der dritten Folge der Reihe flieht Skrjabin in die Philosophie und in den Symbolismus. mehr...