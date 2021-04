Mitglieder des SWR Symphonieorchesters

Gil Shaham (Violine)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364, bearbeitet als Sextett für 2 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli

Johannes Brahms:

Quintett für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello h-Moll op. 115

Johannes Brahms:

Ungarischer Tanz Nr. 4 fis-Moll, bearbeitet für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello

(Kammerkonzert vom 5. Februar 2018 im Konzerthaus Freiburg)

Das SWR Symphonieorchester hat in seiner eigenen Kammermusikreihe immer wieder berühmter Musikerpersönlichkeiten zu Gast. Meist sind sie "Artist in residence" der laufenden Konzertsaison. In der Saison 2017/2018 war es Gil Shaham. Neben Konzerten im großen Abonnementzyklus und in Schwetzingen, gestaltete der amerikanische Geiger auch drei Kammerkonzerte mit den Orchestermusikern zusammen. Auf dem Programm standen Werke von Mozart und Brahms.