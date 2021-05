Franz Bartolomey war rund 40 Jahre lang Solo-Cellist bei den Wiener Philharmonikern. Und er geht einem sehr seltenen Hobby nach: Er sammelt Dirigentenstäbe.

Die Sammlung kommt auf über 40 einzigartige Objekte – sie stammen aus den Händen von Koryphäen wie Georg Solti, Herbert von Karajan oder Riccardo Muti. In unterschiedlichen, in jedem Fall sehr abgegriffenen Weißtönen verbergen sie das eine und andere Dirigenten-Geheimnis.

Ein von Valery Gergiev signierter Partypick

So erzählt ein kurzer, grüner Taktstock eine kuriose Begebenheit mit Valery Gergiev. „Wir waren in Japan gemeinsam auf einer Tournee und ich denk' mir: Also, ich sitz' doch direkt vor ihm, was hat der da in der Hand, (...) und ich frag ihn: Also, was war'n das für ein interessanter Zahnstocher?“

Gergiev verrät Bartolomey, im Hotelzimmer seien Käse-Stückchen und Trauben kredenzt worden. „Da waren solche Partypicks und da hat er sich ganz einfach so einen genommen und sich gedacht: Und mit dem dirigier' ich!“. Um die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte abzusichern, ließ sich Bartolomey den Partypick von Valery Gergiev nachträglich signieren.