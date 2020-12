Am 16. November feiert die Musikwelt den Geburtstag eines Komponisten, dessen Ruhm etwas verblasst ist, der jedoch ein wichtiger Wegbereiter der Moderne im 20. Jahrhundert war: Paul Hindemith. Er ist vor 125 Jahren in Hanau zur Welt gekommen. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Hindemith in Frankfurt am Main, und schon früh hat der Mainzer Schott-Verlag den Komponisten an sich binden können. Noch heute existiert diese Verbindung: Bei Schott Music wird die Gesamtausgabe von Hindemiths Schaffen verlegt.